Долина заплакала на первом концерте после публичного заявления о квартире
Народная артистка России Лариса Долина не сдержала слез на первом концерте после публичного заявления о скандале с продажей квартиры, передает корреспондент РИА РИА Новости, 11.12.2025
Долина выражает благодарность поклонникам
"Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше"
Долина не смогла сдержать слез, завершая свой первый сольный концерт после публичного заявления о квартире.
Я бесконечно благодарна вам за эту чудесную сегодняшнюю встречу, за тепло ваших сердец... Я надеюсь, что все уладится и все будет хорошо.
Долина заплакала на первом концерте после публичного заявления о квартире
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина не сдержала слез на первом концерте после публичного заявления о скандале с продажей квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
"Я бесконечно благодарна вам за эту чудесную сегодняшнюю встречу, за тепло ваших сердец. Ваша поддержка абсолютно бесценна для меня, только это и помогает мне идти дальше. Я надеюсь, что все уладится и все будет хорошо", — сказала она, завершая шоу во Дворце культуры "Звезда" в Наро-Фоминске.
Долина
отметила, что всегда была оптимисткой и старалась верить в лучшее.
"Ваша поддержка, правда, меня очень вдохновляет и дает мне надежду, а без надежды мы не можем жить. Сегодняшняя встреча была для меня очень знаковой", — добавила артистка.
Певица поздравила зрителей с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы он был наполнен только хорошими новостями.
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты обрабатывали артистку четыре месяца и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще троих фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, будет ли это сделано сразу или частями.