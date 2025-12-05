Долина заявила, что могла остаться и без загородного дома

"Когда Лукин звонит и говорит: "У вас же есть загородная дача?" - тут у меня просто, я онемела в этот момент. Я говорю: "Да, у меня есть загородная дача". Он говорит: "Дела очень плохи, потому что мошенники покушаются на ваш загородный участок и опять пишут заявку на получение кредита, поэтому надо срочно брать залог под ваш загородный дом", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.