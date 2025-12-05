Долина заявила, что могла остаться и без загородного дома

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что могла остаться без загородного дома под влиянием мошенников, однако инвесторы отказались от выдачи залога.
Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщал РИА Новости, что Долина в пятницу выступит с публичным заявлением. Это произойдет в эфире программы "Пусть говорят".
"Когда Лукин звонит и говорит: "У вас же есть загородная дача?" - тут у меня просто, я онемела в этот момент. Я говорю: "Да, у меня есть загородная дача". Он говорит: "Дела очень плохи, потому что мошенники покушаются на ваш загородный участок и опять пишут заявку на получение кредита, поэтому надо срочно брать залог под ваш загородный дом", - сказала она в эфире программы "Пусть говорят" в пятницу.
По словам Долиной, она начала искать инвесторов для продажи дачи, однако имущество удалось сохранить, так как инвесторы отказывались давать залог по различным причинам. "Сейчас бы я осталась и без дачи", - отметила певица.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.