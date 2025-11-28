Священник рассказал, что самое главное во время Рождественского поста

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимо помнить о церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, который начался в пятницу, иначе пост будет "пустым" занятием, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

Рождественский 40-дневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Свое второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого чтят ежегодно накануне начала поста, 27 ноября.

"Самое главное - помнить, что пост и церковь друг от друга неотделимы. Те, кто отделяет, впадают в большие опасности, их ждут ошибки. Пост, режим питания, режим жизни, связан с церковными праздниками, а те в свою очередь - с евангельской историей, религиозным строем. Все это - компоненты нашего христианского пути. Такое сравнение - удилище, леска и крючок. А если убрать что-то, разрезать леску? Тогда удочка будет палкой, и ничего не поймаешь - "пустое" занятие", - сказал отец Макарий.

Он также призвал участвовать в богослужениях, в церковной жизни во время поста.

"Почему пост? Потому что впереди Рождество Христово. Значит, давайте готовиться к Рождеству, это касается и молодёжи, детей. Уже сегодня в богослужения включены элементы будущего рождественского праздника, в канонах, которые на утрене поются. Церковный календарный круг построен, чтобы нас правильно ориентировать в нашей христианской жизни… Пост не ради самого поста, не ради выполнения формальных правил, процедур - пост для меня, чтобы мне была польза в христианском образе жизни, образе мысли, сознании и вере", - заключил собеседник агентства.