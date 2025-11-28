Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, что самое главное во время Рождественского поста
Религия
 
12:12 28.11.2025
Священник рассказал, что самое главное во время Рождественского поста
Священник рассказал, что самое главное во время Рождественского поста
Необходимо помнить о церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, который начался в пятницу, иначе пост будет "пустым" занятием,... РИА Новости, 28.11.2025
Священник рассказал, что самое главное во время Рождественского поста

Иеромонах Макарий: в дни Рождественского поста важно помнить о церкви

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимо помнить о церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, который начался в пятницу, иначе пост будет "пустым" занятием, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
Рождественский 40-дневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Свое второе название – Филиппов пост – он получил по имени апостола, память которого чтят ежегодно накануне начала поста, 27 ноября.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рождественский пост в 2025-2026 году
11 ноября, 14:23
"Самое главное - помнить, что пост и церковь друг от друга неотделимы. Те, кто отделяет, впадают в большие опасности, их ждут ошибки. Пост, режим питания, режим жизни, связан с церковными праздниками, а те в свою очередь - с евангельской историей, религиозным строем. Все это - компоненты нашего христианского пути. Такое сравнение - удилище, леска и крючок. А если убрать что-то, разрезать леску? Тогда удочка будет палкой, и ничего не поймаешь - "пустое" занятие", - сказал отец Макарий.
Он также призвал участвовать в богослужениях, в церковной жизни во время поста.
"Почему пост? Потому что впереди Рождество Христово. Значит, давайте готовиться к Рождеству, это касается и молодёжи, детей. Уже сегодня в богослужения включены элементы будущего рождественского праздника, в канонах, которые на утрене поются. Церковный календарный круг построен, чтобы нас правильно ориентировать в нашей христианской жизни… Пост не ради самого поста, не ради выполнения формальных правил, процедур - пост для меня, чтобы мне была польза в христианском образе жизни, образе мысли, сознании и вере", - заключил собеседник агентства.
Во время поста мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже. Со 2 по 6 января в меню запрещена также рыба и алкоголь. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца (19 декабря), или, как его иначе называют, Николы Зимнего.
Религия
Русская православная церковь
 
 
