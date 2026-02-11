Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти - РИА Новости, 11.02.2026
17:45 11.02.2026
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти - РИА Новости, 11.02.2026
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти
Власти в Молдавии во главе с президентом Майей Санду разжигают ненависть во всех сферах жизни страны, начиная с политической, социальной и заканчивая духовной,... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
молдавия
россия
майя санду
русская православная церковь
румынская православная церковь
в мире, молдавия, россия, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти

Муравский обвинил Санду в разжигании ненависти во всех сферах жизни Молдавии

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти в Молдавии во главе с президентом Майей Санду разжигают ненависть во всех сферах жизни страны, начиная с политической, социальной и заканчивая духовной, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский, комментируя конфликт возле православного храма в селе Деренеу.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Конфликт вокруг храма в Деренеу продолжается уже несколько недель на фоне спора между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви о принадлежности храма.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Экс-премьер Молдавии высмеял идею о номинации Санду на Нобелевскую премию
4 февраля, 18:51
"Нет ни одной части политической, социальной, национальной, территориальной, духовной структуры молдавского общества, в которой Санду&Со не разожгли бы костер ненависти", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Причиной конфликта стало решение Высшей судебной палаты о передаче храма, который исторически относится к Молдавской митрополии (структура Русской православной церкви), общине Бессарабской митрополии, входящей в состав Румынской православной церкви, что сделано против воли значительной части жителей села. По словам местных жителей, они видят в происходящем игнорирование мнения общины и заявляют, что намерены продолжить дежурства у церкви до тех пор, пока, по их выражению, "храм не перестанет быть объектом давления".
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сергей Лебедев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Генсек СНГ удивился словам Санду о присоединении Молдавии к Румынии
29 января, 11:38
 
В миреМолдавияРоссияМайя СандуРусская православная церковьРумынская православная церковь
 
 
