Бывший вице-премьер Молдавии обвинил Санду в разжигании ненависти

КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Власти в Молдавии во главе с президентом Майей Санду разжигают ненависть во всех сферах жизни страны, начиная с политической, социальной и заканчивая духовной, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский, комментируя конфликт возле православного храма в селе Деренеу.

Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы. Конфликт вокруг храма в Деренеу продолжается уже несколько недель на фоне спора между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви , и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви о принадлежности храма.

"Нет ни одной части политической, социальной, национальной, территориальной, духовной структуры молдавского общества, в которой Санду&Со не разожгли бы костер ненависти", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

Причиной конфликта стало решение Высшей судебной палаты о передаче храма, который исторически относится к Молдавской митрополии (структура Русской православной церкви), общине Бессарабской митрополии, входящей в состав Румынской православной церкви, что сделано против воли значительной части жителей села. По словам местных жителей, они видят в происходящем игнорирование мнения общины и заявляют, что намерены продолжить дежурства у церкви до тех пор, пока, по их выражению, "храм не перестанет быть объектом давления".

Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.