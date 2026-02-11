https://ria.ru/20260211/putin-2073681756.html
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом
Президент России Владимир Путин наградил митрополита на покое Никона (Васюкова) орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. РИА Новости, 11.02.2026
религия
общество
россия
владимир путин
русская православная церковь
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом "За заслуги перед Отечеством"