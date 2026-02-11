Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:03 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/putin-2073681756.html
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом
Президент России Владимир Путин наградил митрополита на покое Никона (Васюкова) орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:03:00+03:00
2026-02-11T16:03:00+03:00
религия
общество
россия
владимир путин
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073680819_0:47:410:278_1920x0_80_0_0_23a25c7715dea1b4c23a27d19ad99250.jpg
https://ria.ru/20251023/orden-2050201718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073680819_0:17:411:325_1920x0_80_0_0_31d9720800a53cfdcd47687a301ba48d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, русская православная церковь
Религия, Общество, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь
Путин наградил митрополита на покое Никона орденом

Путин наградил митрополита на покое Никона орденом "За заслуги перед Отечеством"

CC BY 4.0 / / Митрополит на покое Никон (Васюков)
Митрополит на покое Никон (Васюков) - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CC BY 4.0 / /
Митрополит на покое Никон (Васюков) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил митрополита на покое Никона (Васюкова) орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"За большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени – Васюкова Николая Николаевича (митрополита Никона), республика Башкортостан", – говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Митрополит Никон возглавлял Башкортостанскую митрополию Русской православной церкви (РПЦ) с 2011 по 2025 год.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената Любовь Манц-Лурье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
23 октября 2025, 19:57
 
РелигияОбществоРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала