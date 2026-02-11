Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Румынская православная церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, такой вывод можно сделать после происходящего вокруг церкви в селе Деренеу, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Высшая судебная палата Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, несмотря на то что храм относится к Молдавской православной церкви. Храм был заблокирован 31 января изнутри настоятелем вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, которые таким образом пытались не допустить передачи церкви Бессарабской митрополии. Во вторник жители села прорвали полицейское оцепление и вошли в местный храм Успения Богородицы, где смогли провести богослужение. Полиция Молдавии сообщила о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан. У входа в храм размещен полицейский кордон.

"В итоге получается, что Румынская православная церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, которые в духовном смысле явно не имеют никакого отношения к православию. Цели этой политики известны, идет процесс зачистки территории от всего русского – языка, культуры, церкви. Чтобы получить контроль над населением, надо лишить его идентичности и духовной основы сопротивления. Для населения Молдавии такой основой является Православие", - сказал Шорников.

Он напомнил, что наступление Румынской церкви на каноническую территорию Молдавской митрополии Русской Православной церкви началось сразу после распада СССР . Была вновь учреждена Бессарабская митрополия, которая действовала в периоды румынской оккупации края, начались захваты приходов. "Новый этап духовного наступления Румынии в Молдове начался после побед на выборах Майи Санду и ее партии. Президент Молдовы несколько раз встречалась с руководителями Бессарабской митрополии, демонстрируя обществу свою поддержку Румынской церкви, но она ни разу не пожелала встретиться с иерархами Молдавской церкви", - отметил эксперт.

По его словам, в Молдавии снова начались захваты приходов, иногда это объяснялось, якобы, требованием самих прихожан. "Казалось бы, что спор между двумя православными церквями должен решаться на уровне духовных властей, без вмешательства государства и политиков. Но если в России церковь отделена от государства, то в большинстве стран Европы это не так. В Румынии церковь по сути является частью госаппарата, священники получают зарплату из бюджета, а значит волей-неволей должны быть проводниками государственной политики", - сказал собеседник агентства.