Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт - РИА Новости, 11.02.2026
11:48 11.02.2026 (обновлено: 12:55 11.02.2026)
Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт
Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт - РИА Новости, 11.02.2026
Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт
Румынская православная церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, такой вывод можно сделать после происходящего вокруг церкви в селе Деренеу, заявил РИА... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
молдавия
румыния
россия
майя санду
румынская православная церковь
русская православная церковь
молдавия
румыния
россия
в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, румынская православная церковь, русская православная церковь
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, Румынская православная церковь, Русская православная церковь
Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт

Шорников: Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов

© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархияОбстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархия
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Румынская православная церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, такой вывод можно сделать после происходящего вокруг церкви в селе Деренеу, заявил РИА Новости экс-замглавы МИД Приднестровья, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Конфликт вокруг храма в селе Деренеу Каларашского района в Молдавии продолжается уже несколько недель на фоне спора между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви о принадлежности храма.
Глава Унгенской и Ниспоренской епархии архиепископ Петр с прихожанами в храме Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Архиепископа Петра в Молдавии заблокировали в сельском храме
Вчера, 00:02
Высшая судебная палата Молдавии приняла решение о том, что право собственности на храм принадлежит религиозной общине Бессарабской митрополии Румынской православной церкви, несмотря на то что храм относится к Молдавской православной церкви. Храм был заблокирован 31 января изнутри настоятелем вместе с супругой и тремя несовершеннолетними детьми, которые таким образом пытались не допустить передачи церкви Бессарабской митрополии. Во вторник жители села прорвали полицейское оцепление и вошли в местный храм Успения Богородицы, где смогли провести богослужение. Полиция Молдавии сообщила о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан. У входа в храм размещен полицейский кордон.
"В итоге получается, что Румынская православная церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, которые в духовном смысле явно не имеют никакого отношения к православию. Цели этой политики известны, идет процесс зачистки территории от всего русского – языка, культуры, церкви. Чтобы получить контроль над населением, надо лишить его идентичности и духовной основы сопротивления. Для населения Молдавии такой основой является Православие", - сказал Шорников.
Он напомнил, что наступление Румынской церкви на каноническую территорию Молдавской митрополии Русской Православной церкви началось сразу после распада СССР. Была вновь учреждена Бессарабская митрополия, которая действовала в периоды румынской оккупации края, начались захваты приходов. "Новый этап духовного наступления Румынии в Молдове начался после побед на выборах Майи Санду и ее партии. Президент Молдовы несколько раз встречалась с руководителями Бессарабской митрополии, демонстрируя обществу свою поддержку Румынской церкви, но она ни разу не пожелала встретиться с иерархами Молдавской церкви", - отметил эксперт.
По его словам, в Молдавии снова начались захваты приходов, иногда это объяснялось, якобы, требованием самих прихожан. "Казалось бы, что спор между двумя православными церквями должен решаться на уровне духовных властей, без вмешательства государства и политиков. Но если в России церковь отделена от государства, то в большинстве стран Европы это не так. В Румынии церковь по сути является частью госаппарата, священники получают зарплату из бюджета, а значит волей-неволей должны быть проводниками государственной политики", - сказал собеседник агентства.
Он полагает, что власти Молдавии, публично объявляя об "унире" (объединении с Румынией) продолжат всячески поддерживать наступление Румынской церкви и на другие храмы. "Тот факт, что Майя Санду является западной марионеткой и выполняет все директивы Брюсселя известен. В Румынии глобалистам тоже удалось посадить своего человека в кресло президента", - добавил Шорников.
Полиция у церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу
Вчера, 11:11
 
В миреМолдавияРумынияРоссияМайя СандуРумынская православная церковьРусская православная церковь
 
 
