17:32 11.02.2026
В Молдавии объяснили, чем вызван конфликт вокруг церкви в Деренеу
В Молдавии объяснили, чем вызван конфликт вокруг церкви в Деренеу
молдавия, румыния, румынская православная церковь, русская православная церковь
Молдавия, Румыния, Румынская православная церковь, Русская православная церковь
В Молдавии объяснили, чем вызван конфликт вокруг церкви в Деренеу

© Фото : Унгенская и Ниспоренская епархияОбстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 фев – РИА Новости. Конфликт вокруг сельской церкви в селе Деренеу Каларашского района Молдавии связан не с противостоянием "молдаван и румын", а с манипуляциями документами и передачей храма без согласия общины, заявил РИА Новости представитель Унгенско-Ниспоренской епархии Молдавской митрополии.
Ранее полиция Молдавии сообщала о задержании шести человек, включая главу села Деренеу, адвоката настоятеля и нескольких прихожан, после того как около 150 верующих во главе со священниками Молдавской митрополии прорвали полицейский кордон и вошли в сельскую церковь Успения Богородицы; спор между Молдавской митрополией, относящейся к Русской православной церкви, и Бессарабской митрополией Румынской православной церкви вокруг храма длится уже несколько недель.
В молдавской оппозиции прокомментировали конфликт вокруг храма в Деренеу
Вчера, 11:11
"Речь идет о многолетнем споре прихожан с бывшим настоятелем этой церкви, гражданином Румынии Флоринелом Марином, который служил в храмах Молдавской митрополии, а в 2018 году перевел общину в Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви, оформив документы без реального согласия части церковного совета и верующих", – сказал собеседник агентства.
​Он подчеркнул, что, по мнению общины, проблема не в национальности священника, а в том, что их храм оказался переподчинен без учета воли прихожан. "У нас нет проблем с тем, что священник румын, у нас и раньше служили батюшки из Румынии. Люди спрашивают другое: как государство забрало их имущество и отдало его тому, кто не из этого села и кого они не выбирали. Некоторые говорят, что здесь политика, но я не вижу ни одного русского танка, я вижу гражданина Румынии, который сидит в тепле и смотрит, как местные молдаване дерутся между собой", – заявил представитель епархии.
​Православная церковь Молдавии – самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья, разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, объединяющая 291 приход и около 10–20% православных верующих; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.️
Румынская церковь выполняет в Молдавии заказ глобалистов, считает эксперт
Вчера, 11:48
 
МолдавияРумынияРумынская православная церковьРусская православная церковь
 
 
