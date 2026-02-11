Рейтинг@Mail.ru
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии - РИА Новости, 11.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 11.02.2026
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии

Романиченко назвала удар ВСУ по похоронной процессии безбожным преступлением

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко назвала удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки безбожным преступлением.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Васильевского округа, шесть человек ранены, погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный протоиерей Сергий Кляхин.
«
"Безбожное преступление — нанести целенаправленную атаку по похоронной процессии", - сказала Романиченко РИА Новости.
По ее словам, жители округа готовятся проводить погибшего священника в последний путь.
