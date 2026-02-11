https://ria.ru/20260211/vsu-2073690389.html
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии - РИА Новости, 11.02.2026
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии
Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко назвала удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки безбожным... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:23:00+03:00
2026-02-11T16:23:00+03:00
2026-02-11T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260210/svjaschennik-2073520204.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
Глава Васильевки прокомментировала удар ВСУ по похоронной процессии
Романиченко назвала удар ВСУ по похоронной процессии безбожным преступлением
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Глава Васильевского муниципального округа Запорожской области Наталья Романиченко назвала удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки безбожным преступлением.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Васильевского округа, шесть человек ранены, погиб настоятель Свято-Успенского храма города Днепрорудный протоиерей Сергий Кляхин.
«
"Безбожное преступление — нанести целенаправленную атаку по похоронной процессии", - сказала Романиченко РИА Новости.
По ее словам, жители округа готовятся проводить погибшего священника в последний путь.