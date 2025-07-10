https://ria.ru/20250710/zagar-1800658694.html

Красивый загар: как получить смуглый оттенок кожи без вреда для здоровья

Как правильно загорать: правила красивого и равномерного загара на солнце

Красивый загар: как получить смуглый оттенок кожи без вреда для здоровья

Получить летом красивый и равномерный смуглый оттенок кожи стремятся многие, но не все знают, как правильно это сделать. Как загореть без вреда для здоровья, в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:08:00+03:00

2025-07-10T12:08:00+03:00

2025-07-10T12:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Получить летом красивый и равномерный смуглый оттенок кожи стремятся многие, но не все знают, как правильно это сделать. Как загореть без вреда для здоровья, в какое время суток безопасно отправляться на пляж, а кому загорать нельзя, какой уход необходим коже после солнечных ванн на море или на природе — в материале РИА Новости.Что такое загарПроцесс получения шоколадного оттенка представляет собой защитную реакцию клеток (меланоцитов) нашего эпидермиса — они вырабатывают меланин, из-за чего цвет кожи меняет свой цвет.Чем дольше и сильнее воздействие ультрафиолетовых лучей, тем больше выработка меланина. И каким бы красивым ни был результат загара, для кожи такая процедура нежелательна, поскольку часто приводит к ожогам и тепловым ударам.Загар не всегда был в моде. Популяризация золотистого оттенка кожи началась во времена Коко Шанель, одной из самых известных дизайнеров в мире. Примерно в 1926 году она заявила: “Нет ничего ужаснее, чем кожа цвета аспирина”, тем самым перечеркнув моду на аристократическую бледность. Причем сама модельер была обладательницей белоснежной кожи, а свой первый загар получила случайно в долгом круизе из Парижа в Канны, после чего общественность стала намеренно подражать главной героине модной индустрии.По сей день загар — это возможность улучшить внешний вид и выделиться из толпы. А сегодня — еще способ досуга, когда можно понежиться под теплым солнцем на берегу моря или во дворе собственного дома.Для чего нужен загарЗагар — нечто большее, чем просто другой оттенок кожи. Его часто хотят получить и по другим причинам, так как он:Умеренное пребывание на солнце и получение загара играет важную роль в поддержании здоровья: стимулирует выработку витамина D, способствует выработке серотонина.Как правильно загоратьВ вопросе загара важно знать меру и не торопиться. Пролежав под жарким солнцем весь день, не получится приобрести красивую кожу, а скорее наоборот — есть все шансы уйти с пляжа обгоревшим.“Воспользуйтесь зонтом или навесом для укрытия от прямых солнечных лучей, это позволит вам получить наиболее равномерный загар и избежать риска ожогов. Если вы стремитесь к ровному тону, тело нужно вытереть после купания полотенцем. Капли воды усиливают действие солнечных лучей — не вытираясь после плавания, вы рискуете получить пятнистый загар”, — рассказывает Елена Замотина, главный технолог и основатель косметического бренда Zamotin Manufactura.Кроме того, следует пользоваться не только солнцезащитными средствами, но и головными уборами для защиты от теплового удара.Подготовка кожи к загаруС наступлением летнего сезона особенно важно помнить о правилах безопасного загара. Грамотный подход позволяет не только получить красивый оттенок кожи, но и сохранить ее здоровье и молодость.По словам Марии Долматовой, практикующего косметолога и бьюти-тренера компании Avon Россия, грамотный загар начинается еще до выхода на солнце. Подготовка кожи включает в себя мягкое отшелушивание. Оптимально использовать скрабы на основе мелких абразивных частиц, ферментативные или кислотные пилинги с низкой концентрацией AHA-кислот (например, молочной или миндальной), чтобы не травмировать кожу. Процедуру рекомендуется проводить за 1-2 дня до солнечных ванн, чтобы коже было достаточно времени на восстановление защитного барьера.Если нет противопоказаний, то можно посетить баню или сауну примерно за две недели до пляжного отдыха, для того чтобы распарить кожу. Особенно эффективно во время пребывания в парилке пользоваться скрабом, чтобы очистить поры от омертвевших клеток.“Во время принятия утреннего душа воспользуйтесь бережным скрабом с мелкой, шлифованной скрабирующей базой. Это подготовит эпидермис к ровному, красивому загару днем. Обратите внимание на наличие и качество масел в составе. Низкомолекулярные масла проваливаются в роговый слой кожи что обеспечивает увлажнение, питание и предохраняет кожу от обезвоживания и преждевременных ожогов”, — прокомментировала Елена Замотина.Особое внимание эксперт Мария Долматова советует уделить глубокой гидратации кожи. "Хорошо увлажненная кожа лучше реагирует на солнечное излучение, менее подвержена шелушению и дольше сохраняет полученный оттенок. За 3-5 дней до активного пребывания на солнце желательно использовать средства с содержанием гиалуроновой кислоты, глицерина, пантенола и натуральных масел. Это поможет укрепить кожный барьер и повысить её устойчивость к внешним воздействиям", — говорит эксперт.Выбор безопасного времениГлавное в процедуре загара — не отдыхать под палящим солнцем.Наталья Балан, фельдшер, управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Теплые беседы":"Даже если большую часть дня вы проводите в тени, солнце продолжает представлять опасность. С возрастом кожа становится тоньше, суше и чувствительнее к ультрафиолету. Самые безопасные часы для загара — утро до 11:00 и вечер после 16:00. В это время солнце не такое жаркое, и риск обгореть гораздо ниже. С полудня и примерно до 4 часов дня лучше находиться в тени или в помещении, потому что ультрафиолет в этот период особенно агрессивен".Важно соблюдать меру в продолжительности пребывания под солнцем, увеличивать время загара постепенно, соблюдая осторожность.Использование солнцезащитных средствСолнцезащитные средства для загара нужны для того, чтобы уберечь кожу от вредного воздействия ультрафиолета, которое провоцирует морщины, пигментные пятна и даже опасные заболевания.“Стоит подобрать защиту для кожи, а именно средства с SPF. Эти фильтры, препятствуют проникновению в кожу вредного излучения. Чем больше цифра защиты, тем длительнее эффект воздействия крема”, — поделился Александр Савелов-Дерябин, профессор, академик, генеральный директор компании “Виватон”, физиолог.Солнцезащитное средство необходимо подбирать индивидуально, в зависимости от фототипа кожи:"Особое внимание следует уделить первым дням пребывания на солнце — в этот период кожа наиболее уязвима, и защита должна быть максимально высокой. Важно помнить, что солнцезащитные средства начинают работать не мгновенно — их необходимо наносить минимум за 15–20 минут до выхода на улицу, чтобы фильтры успели активироваться", — отмечает Мария Долматова.Своевременное обновление защитыОдна из самых частых ошибок — забывать обновлять солнцезащитное средство. "Даже если вы используете продукт с высоким SPF, его нужно наносить повторно каждые два часа. Водостойкие солнцезащитные средства постепенно смываются во время купания, а также снижают свою эффективность из-за потоотделения в жаркую погоду или при активных занятиях спортом. Более того, солнцезащитные фильтры разрушаются под воздействием солнечного излучения. Особенно это касается химических фильтров, которые активно поглощают УФ-лучи и со временем "исчерпывают" свой защитный ресурс", — поясняет Мария Долматова.Уход за кожей после загараПосле пребывания на солнце кожа нуждается в восстановлении. Использование средств после загара — это не просто приятный ритуал, а важный этап ухода. Это может быть лосьон, пенка, крем или молочко для лица и тела, которое содержит успокаивающие и восстанавливающие кожу компоненты, как: алоэ вера, пантенол, экстракты ромашки, витамин Е. Эксперт отмечает, что после солнечных ванн кожа теряет влагу, становится более чувствительной и уязвимой. Поэтому основной фокус ухода после загара — это глубокое увлажнение и восстановление барьерной функции кожи.Для начала нужно принять душ — очистить кожу мягким гелем для душа, а после бережно промокнуть ее полотенцем. Можно нанести легкий баттер (масляное средство с плотной структурой). Масла в его составе должны быть натуральными и низкомолекулярными — это обеспечит восстановление липидов рогового слоя. Использовать нужно ровно столько средства, сколько “требует” кожа, либо придерживаться рекомендуемой дозировки на упаковке."Если появились покраснения или ощущение жжения, лучше на время отказаться от солнечных ванн и дать коже восстановиться. И не забывайте пить больше воды — при обезвоживании кожа теряет эластичность", — говорит Наталья Балан.Средства для правильного загараВажным критерием в выборе SPF-средства является состав. По мнению Марии Долматовой, ключевые компоненты для безопасного и красивого загара — это:● фильтры с широким спектром защиты (UVA + UVB);● химические фильтры (авобензон, октокрилен, октиноксат, мексорил SX и XL): используются в концентрациях от 2% до 10% каждого;● физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана): концентрация зависит от желаемого уровня SPF и составляет от 5% до 25%. Например, 20% оксида цинка обеспечивает высокий уровень SPF 30–50;● антиоксиданты: витамины C и E, экстракт зеленого чая — помогают минимизировать окислительный стресс от солнца;● увлажняющие ингредиенты: глицерин, гиалуроновая кислота, алоэ вера.Гиалуроновая кислота — даже в концентрации 0,1%–1% даёт выраженный эффект удержания влаги. Глицерин — один из самых распространённых увлажнителей, концентрация 3%–10%;● пантенол и аллантоин: для защиты и успокоения кожи.Главное — помнить о регулярной защите кожи до, во время и после загара.Как ускорить проявление загараДля быстрого получения золотистого оттенка нужно применять специальные косметические средства и витамины. В первом случае, можно использовать лосьоны, крема и масла после загара, которые закрепляют красивый оттенок, а также ухаживают за кожей.“Чтобы ускорить проявление загара важно соблюдать правила безопасного поведения на солнце, водный режим и пищевую диету, в которую рекомендовано включать продукты богатые витамином Е, А, группы В и полезные, растительные жиры”, — рассказала Елена Замотина.Кому нельзя загорать на солнцеЗагар может быть противопоказан при наличии проблем со здоровьем. Кроме того, важно знать свой фототип кожи — по цвету и степени чувствительности к УФ-лучам, чтобы не навредить здоровью.Существует так называемая шкала Фитцпатрика (шкала фототипов с характеристиками), которая помогает определить свой цвет кожи и насколько он подвержен воздействию солнца:“Если у вас уже наблюдаются патологические кожные процессы, изменения формы и структуры кожных образований, пигментация, гнойные или инфекционные проявления — воздержитесь от загара. Обратитесь за специализированной помощью во избежание развития процессов и усугубления ситуации”, — добавила Елена Замотина.Также загорать запрещено и в других случаях, при:Безопасность на солнце — это не только вопрос красоты, но и здоровья. При наличии вышеперечисленных категорий, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы защитить себя от вредного воздействия солнечных лучей.Польза и вред от загараСтоит понимать, что любой загар для кожи — это повреждение (ожог). Поэтому нельзя сказать о том, что такая процедура полностью безопасна. Но в силах каждого желающего снизить риски и защитить свою кожу во время пребывания на солнце.“Слишком активное повреждение кожи ультрафиолетом приводит к быстрому старению и развитию рака кожи”, — предупредил Александр Савелов-Дерябин.К основным минусам загара можно отнести:Но несмотря на риски, загар обладает следующей пользой:Чрезмерное воздействие УФ-лучей может нанести вред. Умеренность и соблюдение правил безопасного загара — залог здоровья и красоты вашей кожи.Мифы о загареПроцедура получения шоколадного оттенка кожи окружена множеством мифов, самые популярные из них:Советы экспертовМногие специалисты рекомендуют использовать защитные средства не только на пляже, но и во время купания, так как солнечные лучи способны проникать через воду. По этой причине также важно сразу после купания обтереться полотенцем и обновить солнцезащитный крем, так как капли воды на коже могут спровоцировать неровный загар.“Улучшить качество загара могут обычные продукты — можно пить свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом или со сливками. Кроме этого манго, абрикосы, персики, все фрукты с желтым пигментом”, — порекомендовал физиолог. По его словам, благодаря входящему их состав каротину, можно добиться золотистого оттенка кожи. Во время или после загара стоит начать пить витамин Е для увлажнения кожи, так как морская вода и солнце иссушают ее.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

отдых, отдых на море, загар, солнце, ожоги, здоровье - общество