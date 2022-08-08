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Отдых на Черном море 2022: лучшие места, как добраться, где остановиться
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Отдых на Черном море-2022: что посмотреть, где остановиться
Отдых на Черном море 2022: лучшие места, как добраться, где остановиться
Отдых на Черном море-2022: что посмотреть, где остановиться
Туристов, едущих на берег Черного моря из разных уголков России, привлекают южное солнце, красивые пейзажи и местная кухня. О том, куда поехать отдыхать летом в РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T20:24
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристов, едущих на берег Черного моря из разных уголков России, привлекают южное солнце, красивые пейзажи и местная кухня. О том, куда поехать отдыхать летом в 2022 году с детьми, лучшие места и советы путешественников — в материале РИА Новости.Отдых на Черном мореЧерноморское побережье — юг России, куда съезжаются на отдых из разных уголков страны. Эта территория привлекает туристов своей природой, большим выбором пляжей, развлечений, вкусной кухней (русской, кавказской, европейской), а также широким диапазоном цен. Можно подобрать отдых в зависимости от бюджета, например, снять небольшую комнату, отдельный домик, или забронировать номер со всеми удобствами в отеле — все зависит от предпочтений отдыхающих.Как доехатьДобраться до Черноморского побережья можно тремя основными способами.При этом закрытие аэропортов Геленджика, Анапе и Симферополе продлено до 11 августа.Другой способ — доехать на поезде. Большая часть составов идет через Москву. По сравнению с самолетом такой вариант довольно долгий и, по словам эксперта, стоимость проезда порой дороже. И третий вариант путешествия — на машине. Если нравится передвигаться на автомобиле — это наилучший вариант. Однако важно грамотно спланировать маршрут и учесть платные дороги.Популярные места для отдыхаКак сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, турпоток в Краснодарский край вырос вдвое за второй квартал июля, а в Крым ― на 23%. Определена десятка популярных направлений отдыха на Черном море летом 2022 года по данным сервиса (стоимость проживания в сутки/длительность):По информации Tvil.ru, туристы бронируют отдых летом на черноморском побережье России в среднем на срок от 7 до 10 ночей и тратят на проживание от 3 до 4 тысяч рублей в сутки.СочиСочи— наиболее популярный южный курорт России и по совместительству самый протяженный в Европе (около 99 км), собирает каждый год миллионы отдыхающих.По словам эксперта, если проехать еще немного и добраться до аула Большой Кичмай, то можно не только искупаться в море, но и, поднявшись чуть выше, окунуться в горную речку. Течение там сравнительно спокойное, а вода кристально чистая и бодрящая.Кроме пляжей в районе Сочи есть излюбленное место всех туристов — Роза Хутор — горный курорт, и сама гора Роза Пик:По словам эксперта, активно провести время можно в “Йети Парке”, “Вейк Парке”, “Хаски Хуторе”, на аттракционе “Полет орла” или на родельбане, расположенном в Олимпийской деревне.АдлерСамый южный город России — Адлер. Хоть он и воспринимается как отдельный населенный пункт, на самом деле Адлер является районом Сочи. В этом курортном городе можно отдохнуть как на пляжах, так и попробовать разные развлечения — сходить в аквапарк, дельфинарий, Скайпарк, форелевое хозяйство, торговые центры и природные достопримечательности, одни из которых — водопад Пасть Дракона и пещера Глубокий Яр.ЛазаревскоеЛазаревское — еще один курортный район Сочи, который является поселком. Он удачно расположился между Черным морем и склонами Кавказского хребта.По словам эксперта, также можно искупаться в кристально-чистой воде Крабового ущелья, “поверить в чудо” на мосту желаний и постараться найти пресноводных крабов, которые успешно маскируются. Кроме того, нельзя обделить вниманием Джегошское ущелье, в котором находятся знаменитые 33 водопада.КрымВдохновляющее своими пейзажами место для отдыха в России — Крым. Полуостров пока еще не сильно развит в туристическом плане, но сильно “выигрывает” панорамными видами и природой среди других курортов. Самые популярные направления для отдыха в Крыму:Ялта считается курортной столицей Крымского полуострова:Самый популярный туристический объект — замок “Ласточкино гнездо”. Он выполнен в неоготическом стиле и расположен практически на обрыве скалы, что делает его еще более живописным. Ласточкино гнездо является памятником истории и культуры федерального значения.В Евпатории одна из самых главных достопримечательностей — комплекс Караимских кенасс:Если хочется ощутить все прелести горного и прибрежного Крыма, то стоит посетить Судак. На курорте есть много природных достопримечательностей, которые можно посмотреть: Судакская бухта, мыс Алчак-Кая, грот Эолова Арфа, Крабий остров и другие.Центром грязелечения в Крыму считается Саки — небольшой курортный город, который у многих ассоциируется с бальнеологией и грязелечением:“Действительно, это направление хорошо развито на курорте, поэтому одно из первых мест, которые стоит посетить — Сакское озеро”, — порекомендовала Валерия Дудинова.Для прогулки эксперт рекомендует посетить Курортный парк, расположенный в городе, рядом с Сакским озером. На территории, кроме красивых насаждений, установлены несколько памятников и скульптур, есть бювет с минеральной водой. Там же действует Амфитеатр — площадка под открытом небом для показа фильмов и проведения развлекательных мероприятий.Помимо вышеперечисленных мест популярностью пользуются такие курорты как Анапа, Геленджик, Туапсе и Ольгинка (поселок в Туапсинской районе).Места для активного отдыхаДля проведения активного отдыха чаще всего выбирают Сочи и близлежащие районы, так как там есть такие места как Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром (горно-туристический центр) и различные зоопарки (например, Хаски-центр). Вдобавок район Сочи включает множество пешеходных маршрутов с красивыми пейзажами — можно отправиться в походы различной сложности и проверить себя на прочность.Места для отдыха с детьмиДля отдыха с детьми подходит практически любой город-курорт Черного моря, так как зачастую малышам интересен именно процесс купания в море (главное, чтобы температура воды была подходящей) и различные зоны с животными (зоопарки, океанариумы, дельфинарии и др.).Места для экскурсионного отдыхаКаждый город Черноморского побережья имеет свою уникальную историю, поэтому экскурсии — это стандартное направление для любого курорта. Все зависит лишь от того, что именно интересует отдыхающих. Например, рыболовные туры, туры на внедорожниках, туры с восхождением на горы, обзорные экскурсии на природе/по городу или исторические.Места для пляжного отдыхаНа Черноморском побережье можно выбрать любой пляж по вкусу: песчаные (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и смешанные.“Пляжный отдых лучше рассматривать от Лазаревского до Туапсе, так как там более спокойная обстановка, широкие пляжи и достаточно небольшое количество людей, нежели в Сочи или Адлере”, — рекомендует трэвел-блогер.Места для молодежного отдыхаПод молодежным отдыхом понимается более активный досуг, чем просто загорание на пляже — танцы, дискотеки, шоппинг, спорт (обычный и экстремальный), походы и многое другое.Где остановитьсяНа Черном море для отдыхающих есть огромный выбор мест, в которых можно остановиться. Каждый пункт отдыха отличается условиями, ценовой политикой, дополнительными услугами и окружающей природой:Где поестьКухня на побережье Черного моря максимальна разнообразна, но более всего популярна кавказская, так как поблизости живут различные национальности Кавказа — осетины, абхазы, грузины, армяне и другие народы. Национальные блюда можно встретить во многих столовых, кафе и ресторанах, к таким относятся хачапури, мясо на углях, хинкали, харчо, сулугуни, острые соусы, самса и многое другое.Что касается самих мест, то поесть можно почти на каждом шагу. На юге все предусмотрено для туристов — кафе находятся на территориях отелей, рядом с пляжами, на трассах и даже в горах, где особенно красивые пейзажи.Советы туристамПеред отпуском всегда стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут избежать проблем:По словам эксперта, черноморское побережье очень красивое, где сочетается все: пляжный, активный, экскурсионный отдых и отдых с детьми. Главное — выбрать хорошее место.
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общество, сочи, новости - туризм, россия, черное море, туризм, море, отдых на море, отдых, детский отдых
20:24 08.08.2022
 

Отдых на Черном море-2022: что посмотреть, где остановиться

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдых на Черном море
Отдых на Черном море - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдых на Черном море
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Оглавление
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристов, едущих на берег Черного моря из разных уголков России, привлекают южное солнце, красивые пейзажи и местная кухня. О том, куда поехать отдыхать летом в 2022 году с детьми, лучшие места и советы путешественников — в материале РИА Новости.

Отдых на Черном море

Черноморское побережье — юг России, куда съезжаются на отдых из разных уголков страны. Эта территория привлекает туристов своей природой, большим выбором пляжей, развлечений, вкусной кухней (русской, кавказской, европейской), а также широким диапазоном цен. Можно подобрать отдых в зависимости от бюджета, например, снять небольшую комнату, отдельный домик, или забронировать номер со всеми удобствами в отеле — все зависит от предпочтений отдыхающих.

Как доехать

Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Туризм
Без самолетов по России: почему круиз на поезде — новый тренд
Добраться до Черноморского побережья можно тремя основными способами.
“Самолет — вылеты в аэропорт Сочи (Адлер) производятся практически из каждого крупного города страны, либо с пересадками в Москве, что позволяет очень быстро попасть в место назначения. Сейчас время полета увеличилось до 4-х часов, но это не такая большая проблема для тех, кто действительно хочет отдохнуть у моря”, — рассказал Вадим Стукалов, трэвел-блогер, актер, ведущий тренингов.
При этом закрытие аэропортов Геленджика, Анапе и Симферополе продлено до 11 августа.
Другой способ — доехать на поезде. Большая часть составов идет через Москву. По сравнению с самолетом такой вариант довольно долгий и, по словам эксперта, стоимость проезда порой дороже. И третий вариант путешествия — на машине. Если нравится передвигаться на автомобиле — это наилучший вариант. Однако важно грамотно спланировать маршрут и учесть платные дороги.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи

Популярные места для отдыха

Как сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, турпоток в Краснодарский край вырос вдвое за второй квартал июля, а в Крым ― на 23%. Определена десятка популярных направлений отдыха на Черном море летом 2022 года по данным сервиса (стоимость проживания в сутки/длительность):
  • Сочи ― 3331 руб. / 9 ночей
  • Ялта ― 4458 руб. / 8 ночей
  • Анапа ― 3052 руб. / 9 ночей
  • Евпатория ― 3560 руб. / 10 ночей
  • Феодосия ― 3160 руб. / 9 ночей
  • Алушта ― 3684 руб. / 10 ночей
  • Геленджик ― 3610 руб. / 9 ночей
  • Судак ― 3316 руб. / 9 ночей
  • Севастополь ― 3560 руб. / 7 ночей
  • Алупка ― 3424 руб. / 9 ночей
По информации Tvil.ru, туристы бронируют отдых летом на черноморском побережье России в среднем на срок от 7 до 10 ночей и тратят на проживание от 3 до 4 тысяч рублей в сутки.

Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Сочи— наиболее популярный южный курорт России и по совместительству самый протяженный в Европе (около 99 км), собирает каждый год миллионы отдыхающих.
“Любителям позагорать на солнце сочинское побережье предлагает на выбор свыше сотни пляжей. Большинство туристов, едва попав в город, сразу же отправляются на центральный пляж “Маяк”, но в августе там буквально яблоку негде упасть. Как сочинец могу сказать, что лучшее место для отдыха в тишине – дикий пляж 73-й километр. К тому же там самая чистая вода”, — поделился Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications, автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story.
По словам эксперта, если проехать еще немного и добраться до аула Большой Кичмай, то можно не только искупаться в море, но и, поднявшись чуть выше, окунуться в горную речку. Течение там сравнительно спокойное, а вода кристально чистая и бодрящая.
Красная Поляна. Мегакачели в парке аттракционов на высоте в 2200 метров - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 08:00Туризм
Горы вместо моря. Как получить массу впечатлений в Красной Поляне
Кроме пляжей в районе Сочи есть излюбленное место всех туристов — Роза Хутор — горный курорт, и сама гора Роза Пик:
“Со смотровой площадки горной вершины Розы Пик, расположенной на высоте 2320 метров, открывается незабываемая панорама Кавказских гор. Здесь же можно прокатиться на качелях, взмывающих над пропастью, прогуляться по подвесному мосту или пообедать в ресторане, любуясь горными пейзажами”, — рассказала Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Едем-в-гости.ру.
По словам эксперта, активно провести время можно в “Йети Парке”, “Вейк Парке”, “Хаски Хуторе”, на аттракционе “Полет орла” или на родельбане, расположенном в Олимпийской деревне.

Адлер

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФорелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Форелеводческий завод Адлер в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Форелеводческий завод "Адлер" в Сочи
Самый южный город России — Адлер. Хоть он и воспринимается как отдельный населенный пункт, на самом деле Адлер является районом Сочи. В этом курортном городе можно отдохнуть как на пляжах, так и попробовать разные развлечения — сходить в аквапарк, дельфинарий, Скайпарк, форелевое хозяйство, торговые центры и природные достопримечательности, одни из которых — водопад Пасть Дракона и пещера Глубокий Яр.

Лазаревское

Лазаревское — еще один курортный район Сочи, который является поселком. Он удачно расположился между Черным морем и склонами Кавказского хребта.
“Стоит прогуляться по Свирскому ущелью, протяженность которого около 3 километров. По пути вы увидите живописные водопады, загадочный Лунный камень и дольмен “Слава”, — рекомендует Валерия Дудинова.
По словам эксперта, также можно искупаться в кристально-чистой воде Крабового ущелья, “поверить в чудо” на мосту желаний и постараться найти пресноводных крабов, которые успешно маскируются. Кроме того, нельзя обделить вниманием Джегошское ущелье, в котором находятся знаменитые 33 водопада.
Температура воды в Лазаревском - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:29Туризм
Температура моря в Лазаревском: сейчас и по месяцам

Крым

Вдохновляющее своими пейзажами место для отдыха в России — Крым. Полуостров пока еще не сильно развит в туристическом плане, но сильно “выигрывает” панорамными видами и природой среди других курортов. Самые популярные направления для отдыха в Крыму:
  • Алушта;
  • Севастополь;
  • Ялта;
  • Феодосия;
  • Евпатория;
  • Коктебель;
  • Керчь;
  • Судак;
  • Саки.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГенуэзская крепость в Судаке
Генуэзская крепость в Судаке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генуэзская крепость в Судаке
Ялта считается курортной столицей Крымского полуострова:
“Туристы приезжают сюда круглый год, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и насладиться местными красотами. Помимо мягкого климата, целебного воздуха, теплого моря и живописной природы, здесь есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить каждому, кто приезжает на отдых в Ялту”, — поделилась Валерия Дудинова.
Самый популярный туристический объект — замок “Ласточкино гнездо”. Он выполнен в неоготическом стиле и расположен практически на обрыве скалы, что делает его еще более живописным. Ласточкино гнездо является памятником истории и культуры федерального значения.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Евпатории одна из самых главных достопримечательностей — комплекс Караимских кенасс:
“Архитектура зданий впечатляет, ведь аналоги такого типа зальных сооружений встречаются в России очень редко. Молитвенный комплекс состоит из Большой и Малой кенассы. На территории в 2500 квадратных метров работает этнический музей, благотворительная столовая и мидраш — религиозная школа. Комплекс является памятником архитектуры XVIII века государственного значения”, — рассказала Валерия Дудинова.
Если хочется ощутить все прелести горного и прибрежного Крыма, то стоит посетить Судак. На курорте есть много природных достопримечательностей, которые можно посмотреть: Судакская бухта, мыс Алчак-Кая, грот Эолова Арфа, Крабий остров и другие.
“Завораживающие виды открываются с горы Ай-Георгий. На ее склоне находится источник, воду из которого считают целебной. Вы можете подняться сюда самостоятельно или в составе экскурсии: на лошадях, джипах или квадроциклах”, — добавила Валерия Дудинова.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Сакском озере в Крыму
Отдыхающие на Сакском озере в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на Сакском озере в Крыму
Центром грязелечения в Крыму считается Саки — небольшой курортный город, который у многих ассоциируется с бальнеологией и грязелечением:
“Действительно, это направление хорошо развито на курорте, поэтому одно из первых мест, которые стоит посетить — Сакское озеро”, — порекомендовала Валерия Дудинова.
Для прогулки эксперт рекомендует посетить Курортный парк, расположенный в городе, рядом с Сакским озером. На территории, кроме красивых насаждений, установлены несколько памятников и скульптур, есть бювет с минеральной водой. Там же действует Амфитеатр — площадка под открытом небом для показа фильмов и проведения развлекательных мероприятий.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на "Кемпински Гранд Отель" и микрорайон Парус в Геленджике
Вид на Кемпински Гранд Отель и микрорайон Парус в Геленджике - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на "Кемпински Гранд Отель" и микрорайон Парус в Геленджике
Помимо вышеперечисленных мест популярностью пользуются такие курорты как Анапа, Геленджик, Туапсе и Ольгинка (поселок в Туапсинской районе).

Места для активного отдыха

Для проведения активного отдыха чаще всего выбирают Сочи и близлежащие районы, так как там есть такие места как Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром (горно-туристический центр) и различные зоопарки (например, Хаски-центр). Вдобавок район Сочи включает множество пешеходных маршрутов с красивыми пейзажами — можно отправиться в походы различной сложности и проверить себя на прочность.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВелотуристы в Крыму
Велотуристы в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Велотуристы в Крыму

Места для отдыха с детьми

Для отдыха с детьми подходит практически любой город-курорт Черного моря, так как зачастую малышам интересен именно процесс купания в море (главное, чтобы температура воды была подходящей) и различные зоны с животными (зоопарки, океанариумы, дельфинарии и др.).

Места для экскурсионного отдыха

Каждый город Черноморского побережья имеет свою уникальную историю, поэтому экскурсии — это стандартное направление для любого курорта. Все зависит лишь от того, что именно интересует отдыхающих. Например, рыболовные туры, туры на внедорожниках, туры с восхождением на горы, обзорные экскурсии на природе/по городу или исторические.

Места для пляжного отдыха

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка в кафе в Алуште в Крыму
Девушка в кафе в Алуште в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Девушка в кафе в Алуште в Крыму
На Черноморском побережье можно выбрать любой пляж по вкусу: песчаные (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и смешанные.
“Пляжный отдых лучше рассматривать от Лазаревского до Туапсе, так как там более спокойная обстановка, широкие пляжи и достаточно небольшое количество людей, нежели в Сочи или Адлере”, — рекомендует трэвел-блогер.

Места для молодежного отдыха

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Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур
Под молодежным отдыхом понимается более активный досуг, чем просто загорание на пляже — танцы, дискотеки, шоппинг, спорт (обычный и экстремальный), походы и многое другое.
“Молодежный отдых базируется в Центральном Сочи и Адлере, где большая концентрация активного отдыха, нетворкинга, клубов и фуд-кортов, мероприятий и концертов”, — поделился Вадим Стукалов.

Где остановиться

На Черном море для отдыхающих есть огромный выбор мест, в которых можно остановиться. Каждый пункт отдыха отличается условиями, ценовой политикой, дополнительными услугами и окружающей природой:
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
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  • гостиничные комплексы и отели — территория комплекса может быть оснащена кафе, собственной парковкой, бассейном, баней, детской и спортивной площадкой, беседками и др.;
  • базы отдыха — помимо номеров гостиничного типа предлагают отдельно стоящие домики с различными условиями, включая собственную беседку с мангалом и др.;
  • частное жилье для посуточной аренды — наиболее экономный вариант, но при этом условия могут быть ничуть не хуже отеля (wi-fi,кондиционер, столовая, мини-бассейн, мангал и др.);
  • автокемпинг — более необычный вариант отдыха для любителей единения с природой. Можно снять отдельный автодом или приехать на собственном автомобиле и занять место на обустроенной кемпинг-площадке с летним душем, туалетом, бассейном, мангалом и др.
  • палатки — такой вид отдыха называют “отдых дикарем”, то есть с минимальным количеством удобств, но у него есть свои плюсы. Самый главный — экономия бюджета, также можно выбрать любое место для ночлега с красивыми видами (у самого моря, на горе, в глубине леса и т.д.). Кроме этого, каждые сутки можно менять место, с отелями и жильем в аренду это сделать сложно, как правило, бронирование допускают от двух и более суток.

Где поесть

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5 июня, 08:00Туризм
Кавказ "накрывает поляну": что приготовили для туристов Дагестан и Чечня
Кухня на побережье Черного моря максимальна разнообразна, но более всего популярна кавказская, так как поблизости живут различные национальности Кавказа — осетины, абхазы, грузины, армяне и другие народы. Национальные блюда можно встретить во многих столовых, кафе и ресторанах, к таким относятся хачапури, мясо на углях, хинкали, харчо, сулугуни, острые соусы, самса и многое другое.
Что касается самих мест, то поесть можно почти на каждом шагу. На юге все предусмотрено для туристов — кафе находятся на территориях отелей, рядом с пляжами, на трассах и даже в горах, где особенно красивые пейзажи.
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21 января, 13:16Туризм
Названы самые популярные в России регионы для гастрономического туризма

Советы туристам

Перед отпуском всегда стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут избежать проблем:
  • лучше покупать билеты заранее, так зачастую выгоднее;
  • необходимо составить хотя бы примерный план маршрута;
  • не стоит возить все деньги наличными, определенная сумма должна быть на банковской карте;
  • не нужно брать в путешествие слишком много вещей, есть риск что-то потерять или забыть;
  • важно взять с собой маленькую аптечку;
  • рекомендуется записать все телефоны горячих служб на случай ЧП.
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6 июля, 08:00Туризм
Опасности на пляже: почему туристы гибнут на отдыхе и как этого избежать
“Будьте всегда бдительны, не оставляйте вещи без присмотра, всегда пробуйте что-то новое. Ведь жизнь у нас одна и приезжать в молодежные места для пляжного отдыха — скучно. Берите экскурсии, познавайте новые места, тем самым отдыхая и наслаждаясь свободой, комфортом и красотой вокруг”, — поделился Вадим Стукалов.
По словам эксперта, черноморское побережье очень красивое, где сочетается все: пляжный, активный, экскурсионный отдых и отдых с детьми. Главное — выбрать хорошее место.
 
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