https://ria.ru/20220808/otdykh-1808166408.html

Отдых на Черном море-2022: что посмотреть, где остановиться

Отдых на Черном море 2022: лучшие места, как добраться, где остановиться

Отдых на Черном море-2022: что посмотреть, где остановиться

Туристов, едущих на берег Черного моря из разных уголков России, привлекают южное солнце, красивые пейзажи и местная кухня. О том, куда поехать отдыхать летом в РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T20:24

2022-08-08T20:24

2022-08-08T20:24

туризм

общество

сочи

новости - туризм

россия

черное море

туризм

море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803537479_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc52572c36cb5dcd22e7cbdf47521407.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристов, едущих на берег Черного моря из разных уголков России, привлекают южное солнце, красивые пейзажи и местная кухня. О том, куда поехать отдыхать летом в 2022 году с детьми, лучшие места и советы путешественников — в материале РИА Новости.Отдых на Черном мореЧерноморское побережье — юг России, куда съезжаются на отдых из разных уголков страны. Эта территория привлекает туристов своей природой, большим выбором пляжей, развлечений, вкусной кухней (русской, кавказской, европейской), а также широким диапазоном цен. Можно подобрать отдых в зависимости от бюджета, например, снять небольшую комнату, отдельный домик, или забронировать номер со всеми удобствами в отеле — все зависит от предпочтений отдыхающих.Как доехатьДобраться до Черноморского побережья можно тремя основными способами.При этом закрытие аэропортов Геленджика, Анапе и Симферополе продлено до 11 августа.Другой способ — доехать на поезде. Большая часть составов идет через Москву. По сравнению с самолетом такой вариант довольно долгий и, по словам эксперта, стоимость проезда порой дороже. И третий вариант путешествия — на машине. Если нравится передвигаться на автомобиле — это наилучший вариант. Однако важно грамотно спланировать маршрут и учесть платные дороги.Популярные места для отдыхаКак сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, турпоток в Краснодарский край вырос вдвое за второй квартал июля, а в Крым ― на 23%. Определена десятка популярных направлений отдыха на Черном море летом 2022 года по данным сервиса (стоимость проживания в сутки/длительность):По информации Tvil.ru, туристы бронируют отдых летом на черноморском побережье России в среднем на срок от 7 до 10 ночей и тратят на проживание от 3 до 4 тысяч рублей в сутки.СочиСочи— наиболее популярный южный курорт России и по совместительству самый протяженный в Европе (около 99 км), собирает каждый год миллионы отдыхающих.По словам эксперта, если проехать еще немного и добраться до аула Большой Кичмай, то можно не только искупаться в море, но и, поднявшись чуть выше, окунуться в горную речку. Течение там сравнительно спокойное, а вода кристально чистая и бодрящая.Кроме пляжей в районе Сочи есть излюбленное место всех туристов — Роза Хутор — горный курорт, и сама гора Роза Пик:По словам эксперта, активно провести время можно в “Йети Парке”, “Вейк Парке”, “Хаски Хуторе”, на аттракционе “Полет орла” или на родельбане, расположенном в Олимпийской деревне.АдлерСамый южный город России — Адлер. Хоть он и воспринимается как отдельный населенный пункт, на самом деле Адлер является районом Сочи. В этом курортном городе можно отдохнуть как на пляжах, так и попробовать разные развлечения — сходить в аквапарк, дельфинарий, Скайпарк, форелевое хозяйство, торговые центры и природные достопримечательности, одни из которых — водопад Пасть Дракона и пещера Глубокий Яр.ЛазаревскоеЛазаревское — еще один курортный район Сочи, который является поселком. Он удачно расположился между Черным морем и склонами Кавказского хребта.По словам эксперта, также можно искупаться в кристально-чистой воде Крабового ущелья, “поверить в чудо” на мосту желаний и постараться найти пресноводных крабов, которые успешно маскируются. Кроме того, нельзя обделить вниманием Джегошское ущелье, в котором находятся знаменитые 33 водопада.КрымВдохновляющее своими пейзажами место для отдыха в России — Крым. Полуостров пока еще не сильно развит в туристическом плане, но сильно “выигрывает” панорамными видами и природой среди других курортов. Самые популярные направления для отдыха в Крыму:Ялта считается курортной столицей Крымского полуострова:Самый популярный туристический объект — замок “Ласточкино гнездо”. Он выполнен в неоготическом стиле и расположен практически на обрыве скалы, что делает его еще более живописным. Ласточкино гнездо является памятником истории и культуры федерального значения.В Евпатории одна из самых главных достопримечательностей — комплекс Караимских кенасс:Если хочется ощутить все прелести горного и прибрежного Крыма, то стоит посетить Судак. На курорте есть много природных достопримечательностей, которые можно посмотреть: Судакская бухта, мыс Алчак-Кая, грот Эолова Арфа, Крабий остров и другие.Центром грязелечения в Крыму считается Саки — небольшой курортный город, который у многих ассоциируется с бальнеологией и грязелечением:“Действительно, это направление хорошо развито на курорте, поэтому одно из первых мест, которые стоит посетить — Сакское озеро”, — порекомендовала Валерия Дудинова.Для прогулки эксперт рекомендует посетить Курортный парк, расположенный в городе, рядом с Сакским озером. На территории, кроме красивых насаждений, установлены несколько памятников и скульптур, есть бювет с минеральной водой. Там же действует Амфитеатр — площадка под открытом небом для показа фильмов и проведения развлекательных мероприятий.Помимо вышеперечисленных мест популярностью пользуются такие курорты как Анапа, Геленджик, Туапсе и Ольгинка (поселок в Туапсинской районе).Места для активного отдыхаДля проведения активного отдыха чаще всего выбирают Сочи и близлежащие районы, так как там есть такие места как Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром (горно-туристический центр) и различные зоопарки (например, Хаски-центр). Вдобавок район Сочи включает множество пешеходных маршрутов с красивыми пейзажами — можно отправиться в походы различной сложности и проверить себя на прочность.Места для отдыха с детьмиДля отдыха с детьми подходит практически любой город-курорт Черного моря, так как зачастую малышам интересен именно процесс купания в море (главное, чтобы температура воды была подходящей) и различные зоны с животными (зоопарки, океанариумы, дельфинарии и др.).Места для экскурсионного отдыхаКаждый город Черноморского побережья имеет свою уникальную историю, поэтому экскурсии — это стандартное направление для любого курорта. Все зависит лишь от того, что именно интересует отдыхающих. Например, рыболовные туры, туры на внедорожниках, туры с восхождением на горы, обзорные экскурсии на природе/по городу или исторические.Места для пляжного отдыхаНа Черноморском побережье можно выбрать любой пляж по вкусу: песчаные (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и смешанные.“Пляжный отдых лучше рассматривать от Лазаревского до Туапсе, так как там более спокойная обстановка, широкие пляжи и достаточно небольшое количество людей, нежели в Сочи или Адлере”, — рекомендует трэвел-блогер.Места для молодежного отдыхаПод молодежным отдыхом понимается более активный досуг, чем просто загорание на пляже — танцы, дискотеки, шоппинг, спорт (обычный и экстремальный), походы и многое другое.Где остановитьсяНа Черном море для отдыхающих есть огромный выбор мест, в которых можно остановиться. Каждый пункт отдыха отличается условиями, ценовой политикой, дополнительными услугами и окружающей природой:Где поестьКухня на побережье Черного моря максимальна разнообразна, но более всего популярна кавказская, так как поблизости живут различные национальности Кавказа — осетины, абхазы, грузины, армяне и другие народы. Национальные блюда можно встретить во многих столовых, кафе и ресторанах, к таким относятся хачапури, мясо на углях, хинкали, харчо, сулугуни, острые соусы, самса и многое другое.Что касается самих мест, то поесть можно почти на каждом шагу. На юге все предусмотрено для туристов — кафе находятся на территориях отелей, рядом с пляжами, на трассах и даже в горах, где особенно красивые пейзажи.Советы туристамПеред отпуском всегда стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут избежать проблем:По словам эксперта, черноморское побережье очень красивое, где сочетается все: пляжный, активный, экскурсионный отдых и отдых с детьми. Главное — выбрать хорошее место.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

https://ria.ru/20220708/lazarevskoe-1801211553.html

https://ria.ru/20220621/rafting-1796684030.html

https://ria.ru/20220807/puteshestviya-1807597760.html

https://ria.ru/20220605/kavkaz-1792905721.html

https://ria.ru/20220121/gurmany-1768872595.html

https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

сочи

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, сочи, новости - туризм, россия, черное море, туризм, море, отдых на море, отдых, детский отдых