Где лучше отдыхать на Черном море

Лучшее время для отдыха: июнь-сентябрь

Лучшие месяцы для купания: июль, август, сентябрь

Типы пляжей: песчаные и галечные

Самые популярные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта

Для отдыха с детьми: Анапа, Джемете, Витязево, Евпатория

Для активного отдыха: Сочи, Адлер, Геленджик

Отдых на берегу Черного моря привлекает туристов из разных уголков России — тёплое побережье, красивые пейзажи, разнообразная кухня и недорогое жилье. Куда поехать отдыхать летом в 2026 году, лучшие места для отдыха с детьми, дешевые цены на курортах Краснодарского края и советы путешественников, — в материале РИА Новости.

Курорты Краснодарского края

Отдых на курортах Краснодарского края летом имеет повышенный спрос. Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик — самые востребованные черноморские направления среди туроператоров. Помимо вышеперечисленных мест популярностью пользуются такие курорты как Туапсе, Кабардинка и Ольгинка (поселок в Туапсинской районе). Природа Краснодарского края уникальна. Всего в регионе для отдыхающих доступно свыше 220 туристских маршрутов, в том числе 184 пеших.

Сочи

Сочи — наиболее популярный южный курорт России и по совместительству самый протяженный в Европе (около 99 км), собирает каждый год миллионы отдыхающих.

“Любителям позагорать на солнце сочинское побережье предлагает на выбор свыше сотни пляжей. Большинство туристов, едва попав в город, сразу же отправляются на центральный пляж “Маяк”, но в августе там буквально яблоку негде упасть. Как сочинец могу сказать, что лучшее место для отдыха в тишине — дикий пляж 73-й километр. К тому же там самая чистая вода”, — поделился Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications, автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story.

По словам эксперта, если проехать еще немного и добраться до аула Большой Кичмай, то можно не только искупаться в море, но и, поднявшись чуть выше, окунуться в горную речку. Течение там сравнительно спокойное, а вода кристально чистая и бодрящая.

Кроме пляжей в районе Сочи есть излюбленное место всех туристов — Роза Хутор — горный курорт, и сама гора Роза Пик:

“Со смотровой площадки горной вершины Розы Пик, расположенной на высоте 2320 метров, открывается незабываемая панорама Кавказских гор. Здесь же можно прокатиться на качелях, взмывающих над пропастью, прогуляться по подвесному мосту или пообедать в ресторане, любуясь горными пейзажами”, — рассказала Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Едем-в-гости.ру.

По словам эксперта, активно провести время можно в “Йети Парке”, “Вейк Парке”, “Хаски Хуторе”, на аттракционе “Полет орла” или на родельбане, расположенном в Олимпийской деревне.

Адлер

Адлер . Хоть он и воспринимается как отдельный населенный пункт, на самом деле Адлер является районом Сочи. В этом курортном городе можно отдохнуть как на пляжах, так и попробовать разные развлечения — сходить в аквапарк, дельфинарий, Скайпарк, форелевое хозяйство, торговые центры и природные достопримечательности, одни из которых — водопад Пасть Дракона и пещера Глубокий Яр. Самый южный город России —.

Лазаревское

Лазаревское — еще один курортный район Сочи, который является поселком. Он удачно расположился между Черным морем и склонами Кавказского хребта.

“Стоит прогуляться по Свирскому ущелью, протяженность которого около трех километров. По пути можно увидеть живописные водопады, загадочный Лунный камень и дольмен “Слава”, — рекомендует Валерия Дудинова.

По словам эксперта, также можно искупаться в кристально-чистой воде Крабового ущелья, “поверить в чудо” на мосту желаний и постараться найти пресноводных крабов, которые успешно маскируются. Кроме того, нельзя обделить вниманием Джегошское ущелье, в котором находятся знаменитые 33 водопада.

Анапа

Курорт известен своими удобными широкими пляжами и приятным средиземноморским климатом, интересными местами для взрослых и детей. Местные пляжи имеют пологий вход в воду, что безопасно для маленьких туристов. С малышами и детьми постарше можно посетить парки с аттракционами “Солнечный Город” и “Парк 30-летия Победы” с колесом обозрения, а также зоопарк, динопарк “Рекс”, крокодиловую ферму и пингвинарий.

Геленджик

Этот курорт на Черном море расположен в бухте, на которую открывается завораживающий вид с гор и канатной дороги. В Геленджике и прилегающих к нему Джанхоте и Дивноморском оборудовано множество зон для купания. Пляжи здесь с галькой и пологим морским дном, поэтому отдых с детьми наиболее безопасен. Туристы могут выбрать прогулку по одной из самых длинных набережных Европы, катание на яхтах, прогулки по сафари-парку, экскурсии на водопады и дольмены. Для любителей активного отдыха — горный джиппинг, конные прогулки, аттракционы.

Туапсе

Туапсе — живописный курортный район. Неподалеку от города расположено много лесов, поэтому здесь свежий воздух, а галечный пляж по дороге на юго-восток постепенно становится песчаным. Отдых у моря отлично сочетается с прогулками по историческим местам, путешествиям к водопадам, ущельям, в горы и скалы, изучением музейных коллекций. Самая известная местная природная достопримечательность — скала Киселева.

Ольгинка

Ольгинка — крупный курортный поселок в пределах курортной зоны Большого Туапсе. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха: галечные пляжи, чистое море, современная набережная, новые парки и скверы, гостиницы, отели и гостевые дома, аттракционы для детей и взрослых, игровые центры, аквапарки, крокодиловая ферма. Все пляжи имеют полноценную курортную инфраструктуру. Экскурсии к дольменам, прогулки на квадроциклах, дайвинг — выбор развлечений разнообразен.

Кабардинка

Курортный поселок Кабардинка привлекает туристов чистым и теплым морем, оборудованными пляжами, удобной инфраструктурой, природными и историческими достопримечательностями. Отдых в Кабардинке чаще всего выбирают семьи с детьми. Здесь в основном галечные пляжи, ровное морское дно у берега и плавный уклон. Работает парк аттракционов, аквапарки, дельфинарий и океанариум. Знаменитая достопримечательность — необычный “Дом вверх дном”. Любителям активного отпуска доступен дайвинг, виндсерфинг, путешествия по окрестным предгорьям.

Лоо

Поселок Лоо находится в живописной бухте Черного моря в 18 км от центра Сочи и привлекает отдыхающих своей удивительной природой и возможностью добраться в любые уголки черноморского побережья. Здесь расположен один из самых больших российских аквапарков под открытым небом, красивые водопады, дайвинг-клуб, туристам доступны морские и конные прогулки, экскурсии.

Дивноморское

Дивноморское — черноморский поселок в 9,5 км с юго-востока от Геленджикской бухты. Курорт привлекает отдыхающих бюджетными ценами на жилье, обилием видов активного отдыха и возможностью совершать морские прогулки, пешие и велосипедные путешествия, поездки к дольменам и водопадам, катания на квадроциклах и внедорожниках в горы. На пляжах Дивноморского доступны все водные развлечения — мини-аквапарки, прокат катамаранов и скутеров, катание на “бананах”.

Курорты Крыма

Вдохновляющее своими пейзажами место для отдыха в России — Крым. Интерес к полуострову начал вновь возрастать еще в конце прошлого года, туристы стали активно бронировать путевки. Больше всего запросов в текущем сезоне отмечается на отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха, места рядом с благоустроенными пляжами.

Самые популярные направления для отдыха в Крыму:

Ялта

Евпатория

Алушта

Севастополь

Феодосия

Коктебель

Керчь

Судак

Саки

Ялта

Ялта считается курортной столицей Крымского полуострова.

« “Туристы приезжают сюда круглый год, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и насладиться местными красотами. Помимо мягкого климата, целебного воздуха, теплого моря и живописной природы, здесь есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить каждому, кто приезжает на отдых в Ялту”, — поделилась Валерия Дудинова.

Самый популярный туристический объект — замок “Ласточкино гнездо”. Он выполнен в неоготическом стиле и расположен практически на обрыве скалы, что делает его еще более живописным. Ласточкино гнездо является памятником истории и культуры федерального значения.

Евпатория

В Евпатории одна из самых главных достопримечательностей — комплекс Караимских кенас:

« “Архитектура зданий впечатляет, ведь аналоги такого типа зальных сооружений встречаются в России очень редко. Молитвенный комплекс состоит из Большой и Малой кенассы. На территории в 2500 квадратных метров работает этнический музей, благотворительная столовая и мидраш — религиозная школа. Комплекс является памятником архитектуры XVIII века государственного значения”, — рассказала Валерия Дудинова.

Алушта

Алушта вновь подтверждает статус одного из самых востребованных курортов Крыма. Город привлекает туристов мягким климатом, развитой инфраструктурой и возможностью совместить отдых с оздоровлением.

Пляжи Алушты – это сочетание благоустроенных городских зон и живописных участков у подножия гор. Туристам доступны классические галечные пляжи с чистой водой, кафе, прокатом инвентаря и детскими площадками. Вдоль побережья тянется обновлённая набережная, где сосредоточены развлечения, рестораны и сувенирные лавки.

Судак

Если хочется ощутить все прелести горного и прибрежного Крыма, то стоит посетить Судак. На курорте есть много природных достопримечательностей, которые можно посмотреть: Судакская бухта, мыс Алчак-Кая, грот Эолова Арфа, Крабий остров и другие.

« “Завораживающие виды открываются с горы Ай-Георгий. На ее склоне находится источник, воду из которого считают целебной. Вы можете подняться сюда самостоятельно или в составе экскурсии: на лошадях, джипах или квадроциклах”, — добавила Валерия Дудинова.

Саки

Центром грязелечения в Крыму считается Саки — небольшой курортный город, который у многих ассоциируется с бальнеологией и лечебными грязями, минеральными источниками:

“Действительно, это направление хорошо развито на курорте, поэтому одно из первых мест, которые стоит посетить — Сакское озеро”, — порекомендовала Валерия Дудинова.

Для прогулки эксперт рекомендует посетить Курортный парк, расположенный в городе, рядом с Сакским озером. На территории, кроме красивых насаждений, установлены несколько памятников и скульптур, есть бювет с минеральной водой. Там же действует Амфитеатр — площадка под открытом небом для показа фильмов и проведения развлекательных мероприятий.

Лучшие пляжи

На Черноморском побережье можно выбрать любой пляж по вкусу: песчаные (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и смешанные.

“Пляжный отдых лучше рассматривать от Лазаревского до Туапсе, так как там более спокойная обстановка, широкие пляжи и достаточно небольшое количество людей, нежели в Сочи или Адлере”, — рекомендует трэвел-блогер.

« “Молодежный отдых базируется в Центральном Сочи и Адлере, где большая концентрация активного отдыха, нетворкинга, клубов и фуд-кортов, мероприятий и концертов”, — поделился Вадим Стукалов.

Отдых с детьми

Для отдыха с детьми подходит практически любой город-курорт Черного моря, так как зачастую малышам интересен именно процесс купания в море (главное, чтобы температура воды была подходящей) и различные зоны с животными (зоопарки, океанариумы, дельфинарии и др.).

Для спокойного семейного отдыха часто выбирают Анапу, а также Джемете и Витязево – курортные поселки недалеко от нее, и Евпаторию благодаря песчаным пляжам, пологой пляжной линии и развитой инфраструктуре курорта для детей.

Экскурсии и активный отдых

Каждый город Черноморского побережья имеет свою уникальную историю, поэтому экскурсии — это стандартное направление для любого курорта. Все зависит лишь от того, что именно интересует отдыхающих. Например, рыболовные туры, туры на внедорожниках, туры с восхождением на горы, обзорные экскурсии на природе/по городу или исторические.

Для проведения активного отдыха чаще всего выбирают Сочи и близлежащие районы, так как там есть такие места как Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром (горно-туристический центр) и различные зоопарки (например, Хаски-центр). Вдобавок район Сочи включает множество пешеходных маршрутов с красивыми пейзажами — можно отправиться в походы различной сложности и проверить себя на прочность.

Когда лучше ехать на Черное море

Выбор времени для поездки на Черное море зависит от целей, бюджета, отношения к жаре, состава семьи. Благодаря мягкому климату купальный сезон здесь длится долго – с середины мая до начала октября. Каждый период имеет свои особенности.

Высокий сезон приходится на июль и август. В это время вода прогревается до максимальных значений (+23…+28°C), работают все аттракционы, экскурсии и рестораны. Однако это и пик наплыва туристов: цены на жильё и услуги достигают максимума, а пляжи и отели переполнены.

Для семейного отдыха с детьми часто рекомендуют июнь — море уже теплое, но сильной жары еще нет.

Тем, кто плохо переносит зной, лучше выбирать бархатный сезон — сентябрь и начало октября. Воздух тёплый (+20…+23 °C), море не успело остыть, а цены заметно ниже, чем летом. Идеально для экскурсий и спокойного пляжного отдыха.

Если в приоритете экономия, стоит рассмотреть поездку не только в бархатный сезон, но и в мае: стоимость проживания минимальна, туристов значительно меньше.

на сайте Гидрометцентра России . Актуальную информацию по температуре воды можно узнать

Сравнение популярных курортов Черного моря Тип отдыха Пляжи Кому подходит Сочи Активный, городской, пляжный, круглогодичный В основном галечные Молодёжь, пары, активные туристы Анапа Семейный, пляжный Песчаные и смешанные Семьи с детьми Геленджик Прогулочный, городской, пляжный Смешанные Семьи, пары Туапсинский район Спокойный, более камерный, пляжный Смешанные Бюджетные туристы, любители тишины Евпатория Семейный, пляжный Песчаные Семьи с детьми

Как добраться

Добраться до Черноморского побережья можно тремя основными способами.

« “Самолет — вылеты в аэропорт Сочи (Адлер) производятся практически из каждого крупного города страны, либо с пересадками в Москве, что позволяет очень быстро попасть в место назначения. Сейчас время полета увеличилось до 4-х часов, но это не такая большая проблема для тех, кто действительно хочет отдохнуть у моря”, — рассказал Вадим Стукалов, трэвел-блогер, актер, ведущий тренингов.

При этом закрытие аэропортов Анапы и Симферополя продлено.

Другой способ — доехать к морю на поезде. Большая часть составов идет через Москву. По сравнению с самолетом такой вариант довольно долгий и, по словам эксперта, стоимость проезда порой дороже. И третий вариант путешествия — на машине. Если нравится передвигаться на автомобиле — это наилучший вариант. Однако важно грамотно спланировать маршрут и учесть платные дороги.

Где остановиться

На Черном море для отдыхающих есть огромный выбор мест, в которых можно остановиться. Каждый пункт отдыха отличается условиями, ценовой политикой, дополнительными услугами и окружающей природой:

гостиничные комплексы и отели — территория комплекса может быть оснащена кафе, собственной парковкой, бассейном, баней, детской и спортивной площадкой, беседками, услугой трансфера и др.;

базы отдыха — помимо номеров гостиничного типа предлагают отдельно стоящие домики с различными условиями, включая собственную беседку с мангалом и др.;

частное жилье для посуточной аренды — наиболее экономный вариант, но при этом условия могут быть ничуть не хуже отеля (wi-fi,кондиционер, столовая, мини-бассейн, мангал и др.);

автокемпинг — более необычный вариант отдыха для любителей единения с природой. Можно снять отдельный автодом или приехать на собственном автомобиле и занять место на обустроенной кемпинг-площадке с летним душем, туалетом, бассейном, мангалом и др.

палатки — такой вид отдыха называют “отдых дикарем”, то есть с минимальным количеством удобств, но у него есть свои плюсы. Самый главный — экономия бюджета, также можно выбрать любое место для ночлега с красивыми видами (у самого моря, на горе, в глубине леса и т.д.). Кроме этого, каждые сутки можно менять место, с отелями и жильем в аренду это сделать сложно, как правило, бронирование допускают от двух и более суток.

Так, по словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, основная загруженность номерного фонда приходится на август, будут работать больше десяти тысяч объектов размещения.

Как выбирать жилье у моря Что проверить Почему важно Для кого критично Расстояние до пляжа Реальная пешая доступность Влияет на комфорт Семьи с детьми Тип размещения Отель, гостевой дом, санаторий, апартаменты, частный сектор Задаёт уровень сервиса Всем Питание Есть ли кухня, включенные завтраки, столовые рядом Влияет на бюджет Семьи, долгий отдых Парковка Наличие и условия Важно для автотуристов Тем, кто выбирает поездки на машине Отзывы и рейтинг Свежесть отзывов Помогает отсеять слабые объекты Всем

Цены на отдых

Цены на гостиничные номера в разгар сезона варьируются в зависимости от расположения жилья и количества звезд. Туристы бронируют отдых летом на черноморском побережье России в среднем на срок от 7 до 10 ночей и тратят на проживание в:

Сочи в среднем 7 тыс. рублей в сутки Адлер 7,5 тыс. рублей Анапа до 8 тыс. рублей в сутки Геленджик от 2 до 7 тыс. рублей в сутки Лазаревское 3-5 тыс. рублей за сутки Кабардинка до 3,5 тыс. рублей за сутки Лоо от 1,2 до 3,5 тыс. рублей за сутки

При самостоятельном бронировании жилья без посредников стоимость может быть ниже.

Советы туристам

Перед отпуском всегда стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут избежать проблем:

● лучше покупать билеты заранее, так зачастую выгоднее;

● необходимо составить хотя бы примерный план маршрута;

● не стоит возить все деньги наличными, определенная сумма должна быть на банковской карте;

● не нужно брать в путешествие слишком много вещей, есть риск что-то потерять или забыть;

● важно взять с собой маленькую аптечку;

● рекомендуется записать все телефоны горячих служб на случай ЧП.

“Будьте всегда бдительны, не оставляйте вещи без присмотра, всегда пробуйте что-то новое. Ведь жизнь у нас одна и приезжать в малолюдные места для пляжного отдыха — скучно. Берите экскурсии, познавайте новые места, тем самым отдыхая и наслаждаясь свободой, комфортом и красотой вокруг”, — поделился Вадим Стукалов.

По словам эксперта, черноморское побережье очень красивое, где сочетается все: пляжный, активный, экскурсионный отдых и отдых с детьми. Главное — выбрать хорошее место.

Часто задаваемые вопросы

Когда лучше ехать на Чёрное море?

Самый комфортный сезон длится с июня по сентябрь. Бархатный сезон в сентябре подходит для спокойного отдыха без сильной жары.

Где дешевле отдыхать на Чёрном море?

Более доступные варианты жилья обычно встречаются в Туапсе, Лазаревском и небольших посёлках. Размещение в частном секторе будет дешевле, чем апартаменты у моря и отели формата “всё включено”.

Какие пляжи лучше – песчаные или галечные?

Песчаные пляжи удобнее для отдыха с детьми, а галечные считаются более чистыми благодаря прозрачной воде.

Когда лучше бронировать жильё у моря?

Для высокого сезона жильё рекомендуется бронировать за 2-4 месяца до поездки, особенно в популярных курортах.

Что выбрать – Сочи или Анапу?

Сочи больше подходит для активного отдыха и развлечений, а Анапа – для семейных поездок и пляжного отдыха с детьми.