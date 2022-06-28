https://ria.ru/20220628/zhara-1798600308.html

Врач рассказал, как избежать теплового удара в жару

Врач рассказал, как избежать теплового удара в жару - РИА Новости, 28.06.2022

Врач рассказал, как избежать теплового удара в жару

Нахождение 20 минут на солнце в жару или в душной комнате может привести к тепловому удару, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T06:31

2022-06-28T06:31

2022-06-28T06:32

общество

татьяна позднякова

россия

москва

андрей тяжельников

здоровье

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нахождение 20 минут на солнце в жару или в душной комнате может привести к тепловому удару, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что будничная часть недели в Москве ожидается жаркой и без осадков, передышка от изнуряющей жары возможна только по ночам.Врач отметил, что способствует тепловому удару несоблюдение питьевого режима, а также опасна физическая нагрузка на жаре. Плотная и синтетическая одежда затрудняет проветривание тела, накаляется, а это свойство синтетических тканей, создает эффект термоса и способствует перегреву. Головной убор защищает от перегрева голову, поэтому нельзя его игнорировать в жару."Риск теплового удара возникает, если температура тела поднимается выше 40 градусов. При этой температуре начинаются серьезные изменения в функции мозга, сердечно-сосудистой системе, значительные нарушения жизненных функций. Если не оказать своевременную помощь, может случиться катастрофа. У многих людей из-за различных хронических заболеваний, снижения иммунитета, излишней массы тела, пожилого возраста механизм терморегуляции и вовсе ослабевает. Слабая терморегуляция и у маленьких детей. Поэтому к повышению температуры нужно относиться с большой осторожностью", — добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220628/zhara-1798595871.html

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общество, татьяна позднякова, россия, москва, андрей тяжельников, здоровье