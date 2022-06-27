https://ria.ru/20220627/zhara-1798375298.html

Как в тропиках: в Россию пришла жара

Как в тропиках: в Россию пришла жара - РИА Новости, 27.06.2022

Как в тропиках: в Россию пришла жара

Во многих регионах установилась аномальная жара, столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Как россияне провели знойные выходные — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T13:05

2022-06-27T13:05

2022-06-27T13:26

фото

погода

москва

санкт-петербург

красноярский край

зеленоградск

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Во многих регионах установилась аномальная жара, столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Как россияне провели знойные выходные — в фотоленте Ria.ru.

москва

санкт-петербург

красноярский край

зеленоградск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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