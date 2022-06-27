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Как в тропиках: в Россию пришла жара - РИА Новости, 27.06.2022
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Как в тропиках: в Россию пришла жара
Как в тропиках: в Россию пришла жара - РИА Новости, 27.06.2022
Как в тропиках: в Россию пришла жара
Во многих регионах установилась аномальная жара, столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Как россияне провели знойные выходные — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:05
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Во многих регионах установилась аномальная жара, столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Как россияне провели знойные выходные — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, погода, москва, санкт-петербург, красноярский край, зеленоградск
13:05 27.06.2022 (обновлено: 13:26 27.06.2022)
 

Как в тропиках: в Россию пришла жара

Читать ria.ru в
Во многих регионах установилась аномальная жара, столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Как россияне провели знойные выходные — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33 градусов по Цельсию.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
1 из 15

В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33 градусов по Цельсию.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
2 из 15

Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

Спасатель на пляже в Зеленоградске Калининградской области
3 из 15

Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области
4 из 15

Отдыхающие на пляже в Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

Дети играют в фонтане в Санкт-Петербурге
5 из 15

В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

Собака отряхивается от воды в фонтане в Санкт-Петербурге
6 из 15

Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге
7 из 15

Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге
8 из 15

Люди отдыхают на пляже в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

Девушка под зонтом в жаркую погоду в Москве
9 из 15

Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Пик зноя пришелся на 27 мая. В этот день синоптики ожидают 32—34 градусов.

Дети купаются в фонтанах на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
10 из 15

Пик зноя пришелся на 27 мая. В этот день синоптики ожидают 32—34 градусов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

Девушка пьет воду возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве
11 из 15

Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
12 из 15

Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26—28.

Люди в жаркую погоду возле фонтана Дружба народов на ВДНХ в Москве
13 из 15

Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26—28.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

Люди катаются на скоростной моторной лодке на реке Мана при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию в окрестностях поселка Усть-Мана в Красноярском крае
14 из 15

Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

Люди загорают на берегу реки Мана при температуре воздуха +30 градусов по Цельсию в окрестностях поселка Усть-Мана в Красноярском крае
15 из 15

За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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