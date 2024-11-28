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Рождественский пост по православному календарю

Рождественский пост по православному календарю - РИА Новости, 28.11.2024

Рождественский пост по православному календарю

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T01:55

2024-11-28T01:55

2024-11-28T01:56

справки

религиозные праздники

рождественский пост

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Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и продолжается до 7 января (25 декабря по старому стилю).Его длительность – 40 дней, поэтому он именуется в церковном уставе, как и Великий пост, Четыредесятницей. Поскольку заговенье (день накануне поста) на пост приходится в день памяти святого апостола Филиппа 27 ноября (14 ноября по старому стилю), то этот пост еще называют Филипповым. Пост предваряет собой праздник Рождества Христова (7 января) и установлен для того, чтобы православные христиане к этому дню очистили себя покаянием, молитвой и постом и с чистым сердцем могли встретить светлый праздник рождения в мир Иисуса Христа. Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Упоминания о нем встречается с IV века в творениях блаженного Августина, Филастрия, святого Амвросия Медиоланского. В V веке о древности этого поста писал папа Римский Лев Великий.Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других – несколько больше. На соборе 1166 года, состоявшемся при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить пост перед великим праздником Рождества Христова 40 дней. Тема Рождества в богослужениях сорокадневного подготовительного периода развивается постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений о предстоящем событии не упоминается, затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря/21 ноября по старому стилю), в девяти ирмосах рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос рождается, славите!". За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников, благодаря благочестию которых сохранилась вера в грядущего мессию и стало возможным Его явление в мир. В последнюю неделю прославляются предки Христа.Рождественский по продолжительности почти равен Великому посту, но менее строгий.В эти дни следует воздерживаться от употребления мяса, молока и яиц (в том числе в составе различных блюд). При этом верующие могут руководствоваться благословением на пост, полученным от своего духовника. Рыба в Рождественский пост разрешается по субботам и воскресеньям, а также в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Со 2 по 6 января (20-24 декабря по старому стилю) наступает самая строгая часть поста, когда рыба исключается полностью.Небольшое количество вина можно употреблять по субботам и воскресеньям и на большие праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы и день святителя Николая 19 декабря (6 декабря по старому стилю). Болящие, пожилые, беременные и дети должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с их состоянием, приемом лекарств и предписаниями врачей.Рождественский пост завершается 6 января (24 декабря по старому стилю) Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В Сочельник не рекомендовано принимать какую-либо пищу до первой вечерней звезды на небе. Эта традиция связана с воспоминанием о явлении Вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей о рождении Иисуса Христа. После ее появления можно разговляться сочивом (пшеничной или рисовой кашей с добавлением орехов и изюма).Типикон (церковная книга с Богослужебным уставом) предписывает пост до конца вечерни. Однако служба вечерни соединяется с литургией, служится утром, поэтому постятся верующие до того момента, когда в центр храма выносят свечу и поют перед ней тропарь Рождеству Христову. Свеча символизирует собой Вифлеемскую звезду.Цель любого поста – упражнение в воздержании, очищение души от страстей и греховных помыслов, подчинение тела и души духу. Поэтому пост – отказ не только от определенной пищи, но и от вредных привычек и увеселений, это время раздумий и усердных молитв. Святитель Иоанн Златоуст, высоко почитаемый в православии, также считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".Одним из искушений для постящихся в наше время является то, что Рождественский пост приходится на длинные новогодние праздники. Однако православные, строго соблюдающие церковные нормы, встречают 1 января не звоном бокалов, а в храме: вечером 31 декабря по традиции в церквях служат молебен на новолетие. Хорошим подспорьем в дни поста служит разнообразное постное меню в российских ресторанах и кафе. Чаще всего оно включает гречку с грибами, например, с вешенками, шампиньонами или белыми грибами. Очень распространен винегрет. Рестораны также предлагают постные бургеры, блюда с растительным мясом. Среди супов наиболее часто встречаются тыквенный, грибной, чечевичный. Некоторые заведения готовят оладьи из батата, овощной крем-суп с мятой и другие экзотические кушанья. Выходить из поста нужно также плавно, как и готовиться к нему, чтобы не навредить здоровью. Сначала в рацион вводят молочные и кисломолочные продукты, потом яйца, белую рыбу, птицу, а в самом конце – мясо.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, религиозные праздники, рождественский пост