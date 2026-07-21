В РПЦ назвали распространение неоязычества частью политического проекта

"Мы говорили про русское неязычество, но есть еще неоязычество североевропейское, английское, польское. Все эти политтехнологические проекты, они имеют одну ту же цель: дехристинизацию народов, которые исторически связаны были принятием христианской веры, будь то восточное христианство или западное христианство", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".