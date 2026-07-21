В РПЦ назвали распространение неоязычества частью политического проекта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, заявил, что распространение неоязычества является частью политического проекта по дехристианизации Европы.
- По его словам, различные неоязыческие движения в Европе имеют общую цель — дехристианизацию народов.
- Кипшидзе считает, что проект дехристианизации активен и имеет определенные результаты, о чем свидетельствует общеевропейская популярность язычества.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Распространение неоязычества – это часть политического проекта по дехристианизации Европы, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Мы говорили про русское неязычество, но есть еще неоязычество североевропейское, английское, польское. Все эти политтехнологические проекты, они имеют одну ту же цель: дехристинизацию народов, которые исторически связаны были принятием христианской веры, будь то восточное христианство или западное христианство", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Этот "тлеющий" проект дехристинизации европейских цивилизаций активен, он продолжает развиваться и имеет определенные результаты, считает представитель РПЦ.
"Мы знаем по общеевропейской популярности язычества", – подчеркнул Кипшидзе.
Пресс-конференция приурочена ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля.
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20 ноября 2025, 13:42