Сторонники ПЦУ устроили провокационный перформанс у здания суда в Киеве

Сторонники ПЦУ устроили провокацию у суда в Киеве против УПЦ

Сторонники ПЦУ устроили провокацию у суда в Киеве против УПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ У здания Шестого апелляционного административного суда в Киеве сторонники Православной церкви Украины устроили провокационный перформанс.

Участники акции ходили вокруг православных христиан с ведром, наполненным неизвестной жидкостью, и разливали ее на землю, намеренно пытаясь оскорбить чувства верующих.

Верующие Украинской православной церкви не вступали в конфликт с провокаторами и продолжили молиться возле здания суда.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины устроили провокационный перформанс у здания киевского суда, где рассматривается дело по иску госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Шестой апелляционный административный суда в Киеве 22 июля рассматривает дело по иску названного ведомства против Киевской митрополии УПЦ, сообщил ранее адвокат Никита Чекман.

"У здания Шестого апелляционного административного суда в Киеве, где рассматривалось дело по иску ГЭСС против Киевской митрополии УПЦ, группа сторонников ПЦУ устроила провокационный перформанс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.

Отмечается, что участники акции ходили вокруг православных христиан с ведром, наполненным неизвестной жидкостью, и разливали ее на землю, "намеренно пытались оскорбить чувства верующих". "Несмотря на происходящее, верующие УПЦ не вступали в конфликт с провокаторами. Православные христиане продолжили молиться возле здания суда и вместе читали 90-й псалом", - сообщили в СПЖ.