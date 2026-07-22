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Сторонники ПЦУ устроили провокационный перформанс у здания суда в Киеве - РИА Новости, 22.07.2026
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Религия
 
16:54 22.07.2026
Сторонники ПЦУ устроили провокационный перформанс у здания суда в Киеве

Сторонники ПЦУ устроили провокацию против верующих УПЦ у здания суда в Киеве

© Кадр видео, опубликованного СПЖСторонники ПЦУ устроили провокацию у суда в Киеве против УПЦ
Сторонники ПЦУ устроили провокацию у суда в Киеве против УПЦ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Кадр видео, опубликованного СПЖ
Сторонники ПЦУ устроили провокацию у суда в Киеве против УПЦ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У здания Шестого апелляционного административного суда в Киеве сторонники Православной церкви Украины устроили провокационный перформанс.
  • Участники акции ходили вокруг православных христиан с ведром, наполненным неизвестной жидкостью, и разливали ее на землю, намеренно пытаясь оскорбить чувства верующих.
  • Верующие Украинской православной церкви не вступали в конфликт с провокаторами и продолжили молиться возле здания суда.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины устроили провокационный перформанс у здания киевского суда, где рассматривается дело по иску госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Шестой апелляционный административный суда в Киеве 22 июля рассматривает дело по иску названного ведомства против Киевской митрополии УПЦ, сообщил ранее адвокат Никита Чекман.
"У здания Шестого апелляционного административного суда в Киеве, где рассматривалось дело по иску ГЭСС против Киевской митрополии УПЦ, группа сторонников ПЦУ устроила провокационный перформанс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
Отмечается, что участники акции ходили вокруг православных христиан с ведром, наполненным неизвестной жидкостью, и разливали ее на землю, "намеренно пытались оскорбить чувства верующих". "Несмотря на происходящее, верующие УПЦ не вступали в конфликт с провокаторами. Православные христиане продолжили молиться возле здания суда и вместе читали 90-й псалом", - сообщили в СПЖ.
Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести в 2025 году подала иск о ликвидации Киевской митрополии канонической УПЦ. Это было сделано на основании "экспертизы", в которой служба бездоказательно обвинила УПЦ в аффилированности с РПЦ. В ответ Киевская митрополия подала встречный иск. Одним из ключевых его требований является признание незаконными действий руководителя ведомства Виктора Еленского и отмена приказа об утверждении религиоведческой экспертизы устава УПЦ. Суд первой инстанции разъединил требования встречного иска – это Киевская митрополия и оспаривала в кассации.
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