Губернатор Самарской области встретился с женами и детьми бойцов СВО

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с женами и детьми бойцов СВО в селе Винновка Ставропольского муниципального района и осмотрел инфраструктуру Паломнического центра, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участниками первой смены духовно-просветительского центра, который начал работать на этой неделе в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре Самарской епархии Русской православной церкви, стали жены и дети военнослужащих.

"Здесь, на Волге, не только духовное просвещение, но и настоящее место силы, которое дает внутреннюю уверенность. Знаю, что все прикладывают усилия для того, чтобы ваши близкие, родственники возвращались домой. Они настоящие защитники. Вы не одни, мы все вместе с вами", — приводит слова Федорищева пресс-служба.

Глава региона также отметил миссию государственного фонда "Защитники Отечества", которым совместно с Самарской епархией при поддержке регионального правительства разработана комплексная программа на 14 дней. Она включает индивидуальные и групповые беседы со священниками, участие в богослужениях и таинствах, а также психологическую поддержку.

"Спасибо, что вы объединяете, помогаете нашим ребятам прикоснуться к духовному, немного отдохнуть. Забота о тысячах семей — это дорогого стоит", — подчеркнул губернатор.

Руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" по Самарской области Наталья Полянскова рассказала, что в центре сформирована большая команда: священнослужители, а также психологи как из Самарского региона, так и Екатеринбурга.

"Они работают и с детьми, и со взрослыми. Мы одна большая семья. Это первый опыт. Аналогичный центр был открыт в Псковской области в Печорах", — указала Полянскова.

Со своей стороны, участницы первой смены поблагодарили губернатора, правительство региона, представителей Самарской епархии и госфонд за организацию работы центра.

"Большое спасибо, что вы переживаете наше горе вместе с нами. Не только мы приходим в церковь, но и наши дети. Здесь был первый поход ребенка на литургию в День Казанской иконы Божией Матери, и я со стороны смотрела на него. На то, как он ко всему относится. Он тихонько молился. Мы все надеемся, что наши воины вернутся", — поделилась Ольга Ушакова, одна из участниц первой смены.

Она добавила, что для детей в центре также организованы творческие занятия: лепка и рисование.

Руководитель области пожелал участникам смены набраться сил и внутренней уверенности.