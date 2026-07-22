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Власти Украины обвинили Почаевскую лавру в связях с РПЦ - РИА Новости, 22.07.2026
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Религия
 
17:55 22.07.2026 (обновлено: 18:24 22.07.2026)
Власти Украины обвинили Почаевскую лавру в связях с РПЦ

Власти Украины обвинили Почаевскую лавру канонической УПЦ в связях с РПЦ

© Shutterstock/FOTODOM / StepanychСвято-Успенская Почаевская лавра
Свято-Успенская Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Stepanych
Свято-Успенская Почаевская лавра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести завершила исследование Почаевской Свято-Успенской лавры.
  • По результатам исследования обнаружены признаки аффилированности лавры с Русской православной церковью.
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) заявила, что обнаружила признаки аффилированности расположенной в Тернопольской области Почаевской Свято-Успенской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с Русской православной церковью.
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"ГЭСС обнаружила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с Русской православной церковью. Служба завершила исследование о наличии признаков аффилированности лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине. По результатам исследования установлено, что такие признаки имеются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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РелигияУкраинаТернопольская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьРусская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
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