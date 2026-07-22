Власти Украины обвинили Почаевскую лавру в связях с РПЦ

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"ГЭСС обнаружила признаки аффилированности Почаевской Свято-Успенской лавры с Русской православной церковью. Служба завершила исследование о наличии признаков аффилированности лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине. По результатам исследования установлено, что такие признаки имеются", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.