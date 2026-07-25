"Пора отрекаться": что Эстония приготовила для русскоязычных

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. У Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) осталось несколько месяцев на то, чтобы забыть о собственной истории. Министерство внутренних дел требует до конца года разорвать все связи с зарубежными "опасными" структурами, переписать уставы, сменить руководство. Также чиновники планируют отнять у религиозной структуры главную святыню. Что это означает для верующих — в материале РИА Новости.

Закон как оружие

Главное украшение исторического центра Таллина, Александро-Невский собор, хотят выставить на продажу. Глава МВД Игорь Таро на днях посоветовал столичной мэрии поскорее заняться вопросом. В первую очередь выселить оттуда ЭПХЦ, расторгнув договор безвозмездной аренды. Эстонской церкви придется забыть о своем главном храме, в котором она служила с самого момента его открытия в 1900-м.

А еще ее заставляют порвать с "московским прошлым". МВД разослало уведомления всем зарегистрированным в стране религиозным организациям: нужно исполнить вступившие в силу поправки к закону "О церквях и приходах". Документ был написан специально под ЭПХЦ, объединяющую 155 тысяч верующих, преимущественно русскоязычных. Ту самую, что выросла из Таллинской епархии Русской православной церкви и веками оставалась частью православного мира с центром в Москве.

Поправки к закону "О церквях и приходах" парламент проталкивал с 2025-го. Религиозные организации, согласно новой норме, не могут подчиняться зарубежному руководству, если оно "поддерживает военную агрессию или представляет угрозу конституционному строю". Формулировка получилась настолько размытой, что даже президент страны Алар Карис назвал ее юридическим кошмаром. Но именно под нее и подвели церковь.

© AP Photo / Henry Nicholls Президент Эстонии Алар Карис © AP Photo / Henry Nicholls Президент Эстонии Алар Карис

Карис дважды отказывался ставить подпись. "Нельзя вводить неясные и чрезмерные запреты, которые затрагивают саму суть свободы вероисповедания", — подчеркивал он. После первого отказа депутаты убрали одну фразу и увеличили переходный период с двух до шести месяцев. Карис снова не подписал. На третий раз парламентарии демонстративно внесли текст без единого изменения. Президент передал спор в Государственный суд — высшую судебную инстанцию страны.

Восьмого июня 2026-го 17 членов Общей коллегии вынесли вердикт: закон соответствует конституции. Председатель пленума Виллу Кыве признал, что новые правила затрагивают свободу вероисповедания. Но, по мнению большинства судей, речь идет о безопасности государства, а потому ограничение оправданно. Карис поставил подпись, и 27 июня закон вступил в силу.

Прежних уступок оказалось мало

Министр внутренних дел Игорь Таро не стал деликатничать: потребовал от ЭПХЦ полностью исключить из устава любые упоминания Московского патриархата, вывести из руководящих органов лиц, связанных с Москвой, и избрать нового предстоятеля. Прежний митрополит Евгений (Решетников) выслан из страны еще зимой 2024-го — обосновали это "угрозой национальной безопасности".

Чтобы понять масштаб требований, достаточно заглянуть в действующий устав церкви. Согласно этому документу, патриарх Кирилл утверждает своей подписью все ключевые решения генеральной ассамблеи ЭПХЦ. Разрыв такой связи будет означать выход из канонического пространства Русской православной церкви. Многие верующие подобный шаг воспринимают как путь к расколу.

© iStock.com / KalervoK Пюхтицкий монастырь Эстонской православной церкви Московского патриархата © iStock.com / KalervoK Пюхтицкий монастырь Эстонской православной церкви Московского патриархата

Церковь и без того дважды шла на уступки. Из устава убрали прямые отсылки к Московскому патриархату. Весной 2025-го, после очередного нажима МВД, поменяли само название — вместо "Эстонская православная церковь Московского патриархата" стала "Эстонская православная христианская церковь". Но и этого чиновникам показалось недостаточным.

Земное и небесное

Адвокат церкви Артур Князев, ведущий дело с самого начала, обращает внимание на принципиальный изъян судебного решения. Главный предмет спора — понятие "административно-организационная связь". Суд пояснил это примером: запрещена ситуация, когда иностранное лицо определяет состав персонала либо осуществляет его предварительный отбор. Но в ЭПХЦ все устроено иначе. Митрополита и епископов избирают на месте, в Эстонии. Московский патриархат лишь канонически утверждает избранное лицо — то есть признает его легитимность с точки зрения вероучения.

Тем не менее за правовыми конструкциями стоит вполне осязаемое давление. После высылки митрополита Евгения эстонская Полиция безопасности переключилась на рядовых священнослужителей. За 2025-й из страны депортировали семь клириков — всех с одной и той же формулировкой.

Одновременно с давлением на православных русской традиции Таллин на протяжении многих лет выстраивал альтернативную структуру — Эстонскую апостольскую православную церковь, относящуюся к Константинопольскому патриархату. Ее предстоятель, митрополит Стефан (Хараламбидис), еще в 2022-м публично предложил русскоязычным прихожанам перейти под его омофор, обещая сохранить привычный богослужебный уклад.

Верующие категорически отвергли предложение. В каноническом праве переход из одной юрисдикции в другую без благословения Церкви-матери — то есть Русской православной — равнозначен расколу. А для верующего вопрос спасения души важнее всего.

© AP Photo / Riccardo De Luca Патриарх Константинопольский Варфоломей © AP Photo / Riccardo De Luca Патриарх Константинопольский Варфоломей

ЭПХЦ будет обращаться в Европейский суд по правам человека. По мнению религиоведа Романа Лункина, происходящее свидетельствует о том, что власти республики взяли курс на фактический демонтаж автономии Эстонской православной христианской церкви.

"Церковь может пойти на определенные компромиссы, однако канонический статус не определяется государством — для верующих это вмешательство во внутренние дела церкви. Теперь спор, скорее всего, продолжится в Европейском суде по правам человека, и не исключено, что его решение окажется не в пользу эстонского государства. Но независимо от этого духовно и канонически ЭПХЦ останется в орбите Московского патриархата — похожая ситуация уже сложилась в Латвии", — объясняет Лункин.