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Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2023-2024 годах

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 28.10.2024

Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2023-2024 годах

на Кольцовском рынке в центре Воронежа загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Открытое горение удалось локализовать на 1,3 тысячи... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:02

2024-10-28T14:02

2024-10-28T14:02

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202428 октября на Кольцовском рынке в центре Воронежа загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Открытое горение удалось локализовать на 1,3 тысячи квадратных метров. Огонь тушили 47 человек и 14 единиц техники. 9 октября в здании Центрального рынка в подмосковном Ногинске возник пожар. Он распространился по всей площади на трех тысячах "квадратов". Открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших в результате пожара на рынке не было. Вечером 26 сентября на рынке со стройматериалами в городе Коврове Владимирской области возник пожар. Его площадь составила 2750 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован.16 сентября на рынке в Аксае в Ростовской области загорелись торговые павильоны на двух тысячах квадратных метрах. На месте работали 70 пожарных и 18 единиц техники. Пожар был полностью потушен. 8 августа на Центральном рынке Читы произошел пожар, локализовать и впоследствии потушить его удалось на площади 600 квадратных метров. Пострадавших не было. 6 августа на муниципальном рынке в Туапсе Краснодарского края возник пожар на 400 квадратных метрах. Позже площадь увеличилась до 950 "квадратов". Огонь повредил 54 торговых павильона. Никто не пострадал, самостоятельно эвакуировались 15 человек. Возгорание было локализовано, а затем потушено. Вечером 26 апреля в городе Невинномысске Ставропольского края произошло возгорание торговых павильонов на площади одной тысячи квадратных метров. На этой же площади позже обрушилась кровля. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.Вечером 21 апреля в Кировском районе Астрахани произошел пожар на вещевом рынке. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров. Возгорание было локализовано. В этот же день открытое горение было ликвидировано. 7 апреля в Автозаводском районе Нижнего Новгорода загорелся торговый павильон. Возгорание было ликвидировано на общей площади 640 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.14 марта на строительном рынке в Новой Москве возник пожар. Он был локализован на площади 150 квадратных метров. В этот же день пожар был полностью потушен. Пострадал один работник торговой палатки, у него ожоги рук. 11 февраля в городе Майский Кабардино-Балкарии на территории центрального рынка загорелась кровля торгового павильона. Пожар был ликвидирован на площади две тысячи квадратных метров. В его тушении было задействовано 42 человека и 10 единиц техники. Никто не пострадал.22 января на территории Кировского рынка в Самаре загорелись торговые контейнеры. Площадь пожара первоначально составила 800 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь увеличилась до одной тысячи "квадратов". Как сообщили в пресс-службе МЧС России, к тушению возгорания привлечен пожарный поезд со станции "Кинель". Борьбу с огнем ведут 80 человек и 22 единицы техники. Как сообщили в региональном главке МЧС, погибших и пострадавших нет.19 января на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске загорелись металло-каркасные павильоны. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, к тушению пожара были привлечены 96 специалистов и 36 единиц техники. После происшествия к медикам за помощью обратились двое сотрудников рынка, надышавшиеся продуктами горения. После осмотра от госпитализации оба пострадавших отказались.20232 декабря в Набережных Челнах произошел пожар на территории авторынка "Гараж-500". МЧС РФ сообщило, что горят торговые павильоны на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Высокая пожарная нагрузка способствовала быстрому распространению огня до 6800 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 40 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.1 декабря в Москве возник пожар на рынке "Садовод", загорелись товары в контейнерах. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 350 квадратных метров, позднее она увеличилась до 600 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 350 человек. Один человек пострадал, надышавшись дымом. Тушение пожара осложняет плотная застройка.30 ноября в Ростове-на-Дону на улице Миронова, где расположен рынок "Белый Темер", загорелись вещевые павильоны, площадь пожара достигла 3 тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг. В ликвидации пожара задействована группировка сил и средств, состоящая из 113 человек и 33 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.22 июня в Аксайском районе Ростовской области на рынке произошел пожар на складе с посудой и электронной техникой. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены вертолет, два пожарных поезда, 120 человек, 46 единиц техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.В ночь на 25 мая в подмосковном Одинцово загорелись торговые павильоны на строительном рынке "Акос". Площадь пожара составила 1,8 тысяч квадратных метров. В 03.55 была объявлена ликвидация открытого горения. Никто не пострадал.7 мая в Ставрополе на улице Доваторцев произошел пожар в торговом павильоне. В 21.08 мск пожар был локализован на площади 800 квадратных метров. В 22.15 мск пожар был ликвидирован, погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовал 61 человек и 16 единиц техники.29 апреля во Владимире произошел пожар на рынке на улице Мещерская. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Уточняется, что сообщение о пожаре на рынке поступило в 3.43. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение. В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 16 единиц техники, 15 человек личного состава.30 марта в Ставропольском крае на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск загорелся металлический бокс с магазинами внутри. Площадь пожара составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. К ликвидации пожара привлечены порядка 110 человек и 26 единиц техники. 31 марта в 19.30 мск пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.9 марта в Астрахани произошло возгорание в районе крупного оптового рынка. Площадь пожара составила 115 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек.15 января в городе Кинель Самарской области произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате возгорания погиб мужчина.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, россия, пожары