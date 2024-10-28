https://ria.ru/20241028/pozhar-1980463819.html
На рынке в Воронеже потушили открытое горение
На рынке в Воронеже потушили открытое горение - РИА Новости, 28.10.2024
На рынке в Воронеже потушили открытое горение
Открытое горение на Кольцовском рынке в центре Воронежа удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:24
2024-10-28T11:24
2024-10-28T12:15
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытое горение на Кольцовском рынке в центре Воронежа удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что на Кольцовском рынке загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Огонь тушили 47 человек и 14 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненным данным, общая площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На рынке в Воронеже потушили открытое горение
На Кольцовском рынке в Воронеже потушили открытое горение
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытое горение на Кольцовском рынке в центре Воронежа удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что на Кольцовском рынке загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Огонь тушили 47 человек и 14 единиц техники.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по уточненным данным, общая площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров.