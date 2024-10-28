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На рынке в Воронеже потушили открытое горение - РИА Новости, 28.10.2024
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11:24 28.10.2024 (обновлено: 12:15 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/pozhar-1980463819.html
На рынке в Воронеже потушили открытое горение
На рынке в Воронеже потушили открытое горение - РИА Новости, 28.10.2024
На рынке в Воронеже потушили открытое горение
Открытое горение на Кольцовском рынке в центре Воронежа удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:24
2024-10-28T12:15
происшествия
воронеж
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытое горение на Кольцовском рынке в центре Воронежа удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что на Кольцовском рынке загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Огонь тушили 47 человек и 14 единиц техники. "Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненным данным, общая площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров.
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происшествия, воронеж, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На рынке в Воронеже потушили открытое горение

На Кольцовском рынке в Воронеже потушили открытое горение

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара на Кольцовском рынке в Воронеже. 28 октября 2024
Ликвидация пожара на Кольцовском рынке в Воронеже. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара на Кольцовском рынке в Воронеже. 28 октября 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Открытое горение на Кольцовском рынке в центре Воронежа удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что на Кольцовском рынке загорелся торговый павильон на площади 800 квадратных метров. Огонь тушили 47 человек и 14 единиц техники.
"Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по уточненным данным, общая площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров.
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ПроисшествияВоронежРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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