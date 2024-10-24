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Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 24.10.2024

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:22

2024-10-24T01:22

2024-10-24T01:22

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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года. В 2012 году уровень дипломатических отношений России с Вьетнамом был повышен до всеобъемлющего стратегического партнерства.Вьетнам – один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие – Договор об основах дружественных отношений (1994) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001). Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам – единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин – в 2001, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев – в 2010 году).28 июня - 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами – членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов. 6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье". В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президент РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего в России с рабочим визитом.Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. 17 октября 2023 года состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом "на полях" Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекин (КНР).19-20 июня 2024 года президент России Владимир Путин посетил с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам.20 июня состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом с участием официальных делегаций.В рамках государственного визита был принят и подписан ряд двусторонних документов. Кроме того, принято Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений.Состоялись отдельные встречи президента России с высшим руководством Социалистической Республики Вьетнам. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.В Большом оперном театре Ханоя прошла встреча Владимира Путина и Президента Вьетнама То Лама с выпускниками советских и российских вузов. По окончании мероприятия лидеры послушали концертную программу. Затем состоялся торжественный приём от имени Президента Вьетнама в честь Президента России.Глава Российского государства также принял участие в церемониях возложения венков к Мемориалу павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина.Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. 28 сентября состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. 6 июля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Вьетнам, где провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном и встречи с высшим руководством страны. 12 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" Восточноазиатского саммита (ВАС) прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Буй Тхань Шона.30 августа 2023 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с постоянным заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву.10 октября 2024 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился с вице-премьером правительства, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном "на полях" Восточноазиатского саммита во Вьентьяне (Лаос).Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.15 октября 2023 года делегация Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ханой с официальным визитом. В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Состоялись встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В рамках визита Вячеслав Володин также встретился с генеральным секретарем Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. В рамках визита прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.22 мая 2023 года председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Вьетнам. В ходе визита прошли его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем. Состоялась встреча с представителями Общества Вьетнамско-Российской Дружбы, возложение венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина – первого президента Вьетнама. 8-10 сентября 2024 года председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман посетил с официальным визитом Россию.9 сентября состоялись двусторонние встречи Чан Тхань Мана с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.10 сентября председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман был принят президентом России Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также принял участие председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В тот же день Чан Тхань Ман встретился с руководителями думских фракций "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым и КПРФ Геннадием Зюгановым.16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России (2008-2024) Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом. В ходе визита Николай Патрушев принял участие в церемонии открытия памятника Александру Пушкину в Ханое. 21 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Лам, который посетил Москву с рабочим визитом. 6 июля 2023 года министр обороны Российской Федерации генерал армии (2012-2024) Сергей Шойгу провел переговоры c заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.15 августа 2023 года Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом "на полях" XI Московской конференции по международной безопасности. 13 августа 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2024".Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.Одной из ключевых сфер двусторонних отношений является торгово-экономическое сотрудничество. Во многом его развитие стало возможным благодаря Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом. Он стал первым государством, с которым ЕАЭС подписал этот документ в 2015 году. Соглашение вступило в силу 5 октября 2016 года.По данным ФТС России, в 2023 году взаимный товарооборот составил около 5 миллиардов долларов (+8,3%), в том числе российский экспорт – 1,1 миллиарда долларов (-16%), вьетнамский импорт – 3,9 миллиарда долларов (+18%).Ключевые статьи российского экспорта – минеральное топливо, черные металлы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (злаки, мясо, рыба, готовые пищевые продукты), удобрения, изделия из древесины и пластмассы. Импортируются электроника и мобильные телефоны, текстиль и обувь, продовольствие и сельхозпродукция.Россия и Вьетнам намерены нарастить взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов к 2030 году.Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное 25-е заседание межправкомиссии прошло 11 сентября 2024 года. В 2019 году был создан Российско-Вьетнамский Деловой Совет.Его очередное заседание прошло 27 марта 2024. 6-8 декабря 2023 года в Ханое прошла 5-я Российско-Вьетнамская промышленная выставка "Expo-Russia Vietnam 2023". По данным Министерства планирования и инвестиций Вьетнама, в марте 2024 года Россия занимала 28-е место в списке иностранных инвесторов (совокупный объем капиталовложений – 970 миллионов долларов в рамках 171 проекта).Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории РФ и Вьетнама.В 2006 году в Ханое был создан Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ). Его учредители – Банк ВТБ (ПАО) и Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV). Они владеют равными долями (по 50%) уставного капитала. Это первый реально действующий проект сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир". Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами. В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз".Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". В апреле 2023 года сообщалось, что вьетнамские автомобили группы "ГАЗ" могут отправиться на экспорт.Россия традиционно вносит большой вклад в развитие гидроэнергетического потенциала Вьетнама. Компания "Русгидро" заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.Основные объекты вьетнамских инвестиций в России (всего – 17 проектов общей стоимостью около 2,8 миллиарда долларов) совместное предприятие ООО "СК "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе, Многофункциональный культурно-деловой центр "Ханой-Москва", а также создаваемые в Московской и Калужской областях агропромышленные комплексы концерна "Ти-Эйч Тру-Милк".Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в стенах центра на постоянной основе работают 26 российских специалистов. 6 апреля 2023 года в Ханое было подписано обновленное Соглашение о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий. Оно предусматривает организацию совместных морских научных экспедиций, в том числе в исключительной экономической зоне Вьетнама, проведение совместных научных мероприятий двух академий и реализацию программ международной академической мобильности научных и научно-педагогических работников. 6 апреля 2023 года было подписано Соглашение о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое. Его участники – Дальневосточный федеральный университет, ПАО "Сбербанк" и Ханойский государственный университет. Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии "Росатома" центра ядерной науки и технологий. В 2023 году был подписан контракт на разработку его технико-экономического обоснования, российская сторона уже приступила к разработке.Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. В настоящее время в университетах РФ обучается около трех тысяч граждан Вьетнама.Россия выделяет Вьетнаму одну из самых крупных квот на обучение иностранных граждан – тысячу мест в год. Для увеличения количества студентов по востребованным инженерным специальностям в 2023 году был создан Российско-Вьетнамский консорциум технических университетов.Россия и Вьетнама прорабатывают вопрос создания в Ханое общеобразовательной организации с обучением на русском языке.Планируется, что образовательная деятельность школы будет проводиться по совместной интегрированной программе с углублённым изучением физико-математических и химико-биологических предметов, а также усиленной подготовкой к конкурсам и олимпиадам. По результатам обучения будут выдаваться аттестаты российского и вьетнамского образцов.В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП). С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. Большим успехом пользуются национальные недели кино, выставки картин и фотографий, выступления творческих коллективов.В мае 2019 году в Москве в присутствии глав правительств двух стран состоялась торжественная церемония открытия Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России. Закрытие "перекрестных" годов прошло в июле 2023 года в Ханое в увязке с Днями культуры России. В июле 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли Дни вьетнамской культуры.До пандемии Вьетнам являлся одним из популярных мест отдыха россиян (в 2019 году страну посетили 572 тысячи российских граждан). Вместе с тем, в силу объективных причин в последние годы турпоток из России во Вьетнам сократился. Однако с 2023 года наблюдается постепенное восстановление турпотока: во Вьетнаме с туристическими целями побывало около 125 тысяч россиян, нашу страну посетили около 20 тысяч вьетнамских граждан (рост в два раза).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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