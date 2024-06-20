https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954228331.html
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском
Ведомства РФ и Вьетнама изучат вопрос создания в Ханое общеобразовательной организации с обучением на русском языке, следует из совместного заявления Российской РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:52
2024-06-20T13:52
2024-06-20T13:52
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ведомства РФ и Вьетнама изучат вопрос создания в Ханое общеобразовательной организации с обучением на русском языке, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Стороны поручат заинтересованным министерствам и ведомствам изучить российскую инициативу создания в Ханое общеобразовательной организации, осуществляющей обучение на русском языке", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/obrazovanie-1954194182.html
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ханой, россия, вьетнам, в мире, образование
Ханой, Россия, Вьетнам, В мире, Образование
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском языке