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Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском - РИА Новости, 20.06.2024
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13:52 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954228331.html
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском
Ведомства РФ и Вьетнама изучат вопрос создания в Ханое общеобразовательной организации с обучением на русском языке, следует из совместного заявления Российской РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:52
2024-06-20T13:52
ханой
россия
вьетнам
в мире
образование
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ведомства РФ и Вьетнама изучат вопрос создания в Ханое общеобразовательной организации с обучением на русском языке, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Стороны поручат заинтересованным министерствам и ведомствам изучить российскую инициативу создания в Ханое общеобразовательной организации, осуществляющей обучение на русском языке", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240620/obrazovanie-1954194182.html
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ханой, россия, вьетнам, в мире, образование
Ханой, Россия, Вьетнам, В мире, Образование
Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском

Россия и Вьетнам рассмотрят создание в Ханое школы с обучением на русском языке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк Дети с флагами России и Вьетнама
 Дети с флагами России и Вьетнама - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дети с флагами России и Вьетнама. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ведомства РФ и Вьетнама изучат вопрос создания в Ханое общеобразовательной организации с обучением на русском языке, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны поручат заинтересованным министерствам и ведомствам изучить российскую инициативу создания в Ханое общеобразовательной организации, осуществляющей обучение на русском языке", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь во время встречи в Ханое. 20 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Россия выделит квоту на обучение вьетнамских студентов, заявил Путин
11:54
 
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