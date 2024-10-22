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Межгосударственные отношения России и ЮАР

Межгосударственные отношения России и ЮАР - РИА Новости, 22.10.2024

Межгосударственные отношения России и ЮАР

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство в южной части Африканского континента. То, что мы сегодня знаем под названием "Южно-Африканская Республика", в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:45

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) – государство в южной части Африканского континента. То, что мы сегодня знаем под названием "Южно-Африканская Республика", в разные годы включало в себя Капскую колонию (сначала голландскую, затем британскую), республики буров (потомки голландских переселенцев, называющие себя африканерами) Оранжевая и Трансвааль, Зулусское королевство. С 1910 по 1961 год данные территории входили в Южно-Африканский Союз (ЮАС), являвшийся доминионом Британской империи. В 1942 году в Южно-Африканском Союзе было учреждено советское консульство. В 1948 году к власти в стране пришла Национальная партия, проводившая на государственном уровне политику апартеида, или расовой сегрегации. В 1950 году в ЮАС была запрещена местная компартия, в 1956 году были разорваны консульские связи с СССР.В период существования режима апартеида СССР оказывал дипломатическую и материальную помощь национально-освободительному движению Южной Африки. При отсутствии официальных отношений существовали ограниченные контакты между некоторыми организациями в области экономики и науки, советским судам антарктических экспедиций разрешался вход в порт Кейптауна, компания "Де Бирс" через свой лондонский филиал покупала у СССР якутские алмазы.Дипломатические отношения РФ и ЮАР были установлены 28 февраля 1992 года. Между двумя государствами поддерживается регулярный доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях.В июне 1992 года состоялся официальный визит президента ЮАР Фредерика де Клерка в Россию. Становлению полноценного двустороннего политдиалога способствовали визиты в Россию вице-президента ЮАР Табо Мбеки (1998) и президента ЮАР Нельсона Манделы (1999). В 2002 году последовал визит в ЮАР заместителя председателя правительства РФ Валентины Матвиенко. В 2007 году ЮАР посетил председатель правительства РФ Михаил Фрадков. В июле 2005 года в Глениглсе (Шотландия) президент РФ Владимир Путин в рамках саммита "восьмерки" провел встречу с президентом ЮАР Табо Мбеки. Знаковым событием стал официальный визит президента России Владимира Путина в ЮАР в 2006 году – первое в истории посещение Африки к югу от Сахары руководителем российского государства. В ходе визита был заключен Договор о дружбе и партнерстве.В 2013 году Путин посетил Дурбан с приуроченным к саммиту БРИКС рабочим визитом, результатом стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент ЮАР (2009-2018) Джейкоб Зума семь раз посещал Российскую Федерацию – с официальным визитом в 2010 году, с рабочими визитами в 2011 году, 2013 году (в мае и для участия в саммите "Группы двадцати" в сентябре), 2014 году, 2015 году (для участия в праздновании в Москве Дня Победы в мае и саммите БРИКС в июле). 4 сентября 2017 года состоялась встреча Путина и Зумы "на полях" саммита БРИКС в Сямэне (Китай). 16 февраля 2018 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сирилу Рамафосе по случаю избрания президентом Южно-Африканской Республики. Первая личная встреча президентов Путина и Рамафосы состоялась 26 июля 2018 года "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве. 28 июня 2019 года Владимир Путин и Сирил Рамафоса провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония). Очередная встреча президентов состоялась "на полях" саммита "Россия – Африка" в Сочи 23 октября 2019 года. Встреча лидеров также состоялась "на полях" саммита БРИКС в 2019 году в Бразилии. ЮАР придерживается нейтралитета в отношении конфликта на Украине, а также неоднократно воздерживалась во время голосований в Совбезе ООН при его попытках осудить действия России. В середине мая 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. 17 июня президент РФ Владимир Путин принял в Константиновском дворце Санкт-Петербурга глав делегаций африканских государств. Была представлена африканская инициатива по урегулированию украинского кризиса, которая состоит из десяти пунктов. Они касаются гарантий безопасности, свободы перемещения зерновых через Черное море, освобождения военнопленных и скорейшего начала переговоров. По окончании переговоров с главами делегаций африканских государств состоялась отдельная встреча Владимира Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой.27-28 июля 2023 года президент ЮАР Сирил Рамафоза принял участие во Втором саммите и экономическом и гуманитарном форуме "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. 29 июля прошла его встреча президентом России Владимиром Путиным. Владимир Путин и Сирил Рамафоза регулярно общаются по телефону. Последний разговор состоялся 17 июня 2024 года. Во внешнеполитическом плане для Москвы и ЮАР характерна близость подходов к формированию мироустройства на принципах многополярности и уважения международного права, обеспечению ведущей роли ООН, урегулированию региональных конфликтов, борьбе с терроризмом. Координации действий двух стран на международной арене, в том числе в форматах ООН, БРИКС и "Группы двадцати", способствует активный и регулярный диалог внешнеполитических ведомств.В январе 2023 года глава МИД России Сергей Лавров посетил ЮАР с рабочим визитом. Он был принят президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и провел переговоры с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. 1 июня 2023 года в Кейптауне "на полях" заседания Совета министров иностранных дел БРИКС вновь состоялась встреча Сергея Лаврова и Наледи Пандор. 22-24 августа 2023 года Сергей Лавров принял участие в XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге, на котором по поручению президента РФ представлял Россию. Владимир Путин участвовал в нем по видеосвязи. 23 августа "на полях" саммита состоялась встреча Сергея Лаврова с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор. 22 февраля 2024 года прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор "на полях" заседания министров иностранных дел стран "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 10 июня 2024 года они встретились "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.Поддерживается диалог на уровне министерств и ведомств двух стран, а также межпарламентские связи.С 2015 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ действует группа по сотрудничеству с Национальным советом провинций (верхней палаты парламента) ЮАР.Регулярны контакты парламентариев. Так, в марте 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела переговоры с председателем Национального совета провинций ЮАР Амосом Масондо, а председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился со спикером Национальной ассамблеи парламента ЮАР Носививе Маписой-Нкакулой. В апреле 2023 года делегация из правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) посетила Россию по приглашению "Единой России". В сфере экономического взаимодействия РФ и ЮАР координирующим органом является Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству (СМПК). 30 марта 2023 года в Претории прошло 17-е заседание СМПК. Стороны подтвердили обоюдную готовность развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, в частности, – в области промышленности, геологии, энергетики, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, науки и образования. Также в конце марта 2023 года состоялось заседание российско-южноафриканской рабочей группы по сельскому хозяйству и были проведены отдельные переговоры с южноафриканским компетентным ведомством о взаимном сотрудничестве в области ветеринарного надзора. В 2023 году объем торговли между Россией и ЮАР достиг 1,2 миллиарда долларов. В основе российских поставок в ЮАР – пшеница. Поставки товаров из ЮАР составляют 72% товарооборота между странами. Российский импорт агропромышленной продукции из ЮАР в 2023 году вырос еще на 15%, в основном за счет цитрусовых, груш, яблок, вина.За первое полугодие 2024 года двусторонний товарооборот увеличился на 33%.В ЮАР работают группа компаний "Ренова", компания "Трансмашхолдинг", "Лаборатория Касперского", ПАО "Северсталь", AxxonSoft и другие отечественные организации и предприятия.В 2022 году дочерняя структура "Лукойла" Litasco поставила в ЮАР 170 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. "Газпром нефть" поставила 625 тонн смазочных материалов. "Транснефть" готова предоставить южноафриканским Sasol и Transnet технологии обслуживания трубопроводной инфраструктуры. Заинтересованы в сотрудничестве "Роснефть" и "Зарубежнефть". Растет интерес российских энергетических компаний к сотрудничеству в сфере энергогенерации. В 2025 году будет введен в строй проект солнечной электростанции мощностью 115 МВт, который реализует компания "Юнигрин Энерджи". В дальнейшем "Юнигрин Энерджи" рассчитывает реализовать и другие проекты."Русгидро" готова сотрудничать с ЮАР в сегменте ГЭС, машиностроительный концерн "Силовые машины" может работать по строительству и модернизации тепловых и гидравлических объектов, СУЭК – по угольным электростанциям. Россия готова возобновить поставки обогащенного урана на АЭС "Куберг", для которой готовится проект по продлению сроков эксплуатации."РУСАЛ" заинтересован поставлять алюминиевую фольгу российского производства, обладающую низким углеродным следом. "Объединенная металлургическая компания" и "Северсталь" готовы экспортировать металлопродукцию различного назначения.Москва готова рассмотреть в качестве пилотного проекта создание службы медицинской помощи, оснащенной российскими вертолетами типа Ми-8/Ми-17.У двух стран существует предметное сотрудничество по высокотехнологичным сферам деятельности, действует рабочая группа по освоению космического пространства.По линии госкорпорации "Роскосмос" в феврале 2017 года в ЮАР в городе Крюгерсдорп была введена в штатную эксплуатацию наземная станция системы ГЛОНАСС "Сажень-ТМ-БИС". Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в "Роскосмос") и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора на высотах от 120 до 40 тысяч километров. В сентябре 2023 года ЮАР присоединилась к совместному проекту России и Китая по созданию совместной Международной научной лунной станции (МНЛС).В развитии атомной энергетики в ЮАР заинтересована корпорация "Росатом". В июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве в области машиностроения. Налаживается военное сотрудничество. В мае 2023 года военная делегация Вооруженных сил ЮАР во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата посетила Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества. В июле 2023 года стало известно, что Москва и Претория разработали перспективные проекты для производства оружия как для ЮАР, так и для третьих стран. Кроме того, РФ и ЮАР создают на юге Африки сервисный центр для ремонта вертолетов, как российского, так иностранного производства. Он будет обслуживать не только вертолеты ЮАР, но других африканских стран, в том числе Анголы и Мозамбика, которые имеют много вертолетной техники советского (российского) производства. ЮАР, Россия и Китай проводят совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана. Вторые такие учения прошли в феврале 2023 года. В августе 2024 года учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход, прибыл с неофициальным визитом в порт Кейптауна.Южно-Африканская Республика – ключевой партнер России в сфере науки и образования на африканском континенте. В настоящее время ряд ведущих российских астрономических институтов сотрудничает с ЮАР в рамках стратегического научно-технического партнерства стран-участниц БРИКС. Одним из важнейших флагманских проектов стран БРИКС в области астрономии является создание глобальной наземной сети "умных" оптических телескопов (проект BITDN — BRICS Intelligent Telescope and Data Network). Ожидается, что этот амбициозный проект, в котором в том числе примут участие ЮАР и Россия, будет реализован в течение текущего десятилетия.В 1994 году между правительством ЮАР и российским Объединенным институтом ядерных исследований был подписан Договор о сотрудничестве в области ядерных исследований.Россия и ЮАР сотрудничают и в сфере высшего образования. По программам высшего образования (бакалавриата, специалитета и магистратуры) в российских вузах, в том числе их зарубежных филиалах, обучается более 600 граждан Южно-Африканской Республики.На 2023/2024 учебный год квота стипендий для обучения южноафриканских студентов в российских вузах увеличена почти втрое и составляет 400 мест.В 2016-2018 годах между Россией и ЮАР состоялся обмен Сезонами культуры, в ходе которых были организованы художественные выставки и выступления музыкальных и танцевальных коллективов.В 2003 году в Мидранде открылся кафедральный собор преподобного Сергия Радонежского. Это первая и единственная русская православная церковь в Африке к югу от Сахары. https://www.st-sergius.info/nash-hram/Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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