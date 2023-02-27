В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
Минобороны: в Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР
© Минобороны РФЦеремония открытия трехстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения в порту Ричардс-Бей ЮАР. Кадр видео
© Минобороны РФ
Церемония открытия трехстороннего российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения в порту Ричардс-Бей ЮАР. Кадр видео
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР завершились в Индийском океане, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"Сегодня в акватории Индийского океана завершилось трехстороннее военно-морское учение с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны", - говорится в релизе.
Три дня кряду боевые корабли России, Китая и ЮАР проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде. В некоторых эпизодах с борта фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был задействован корабельный вертолет Ка-27.
ВМФ России на учении представлял фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама", ВМС Китая - фрегат "Жичжао", эсминец "Хуайнань" и судно обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегат "Менди".
Минобороны Китая ранее заявило, что маневры поспособствуют дальнейшему продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности между странами БРИКС. МИД Украины в свою очередь раскритиковал власти ЮАР за проведение учений, упрекнув в "перенимании опыта российской военной машины".