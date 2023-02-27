https://ria.ru/20230227/ucheniya-1854601317.html

В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР

В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР - РИА Новости, 27.02.2023

В Индийском океане завершились военно-морские учения России, Китая и ЮАР

Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР завершились в Индийском океане, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:13

2023-02-27T14:13

2023-02-27T14:13

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР завершились в Индийском океане, сообщает в понедельник Минобороны РФ. Три дня кряду боевые корабли России, Китая и ЮАР проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде. В некоторых эпизодах с борта фрегата Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" был задействован корабельный вертолет Ка-27. ВМФ России на учении представлял фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама", ВМС Китая - фрегат "Жичжао", эсминец "Хуайнань" и судно обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегат "Менди". Минобороны Китая ранее заявило, что маневры поспособствуют дальнейшему продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности между странами БРИКС. МИД Украины в свою очередь раскритиковал власти ЮАР за проведение учений, упрекнув в "перенимании опыта российской военной машины".

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россия, китай, юар, мид украины, брикс, ка-27