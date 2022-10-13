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Борисов сообщил о российской станции слежения за космическим мусором в ЮАР - РИА Новости, 13.10.2022
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Борисов сообщил о российской станции слежения за космическим мусором в ЮАР
Борисов сообщил о российской станции слежения за космическим мусором в ЮАР - РИА Новости, 13.10.2022
Борисов сообщил о российской станции слежения за космическим мусором в ЮАР
Российскую наземную станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:27
2022-10-13T02:27
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
юрий рой
юар
россия
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космос
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. Российскую наземную станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию) и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора на высотах от 120 до 40 тысяч километров. Предполагалось, что станция будет способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами в базе данных.Комплекс в ЮАР должен стать вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.До этого в ЮАР Россией была установлена беззапросная измерительная система "Сажень-ТМ" от того же производителя.В ноябре 2020 года генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на давление. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.
https://ria.ru/20221013/kosmos-1823558469.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), юрий рой, юар, россия, роскосмос, космос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Юрий Рой, ЮАР, Россия, Роскосмос, Космос
02:27 13.10.2022
 
Борисов сообщил о российской станции слежения за космическим мусором в ЮАР

Борисов: в ЮАР скоро откроют российскую наземную станцию слежения за космическим мусором

© Depositphotos / Petrovich99Космический мусор на околоземной орбите
Космический мусор на околоземной орбите - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Depositphotos / Petrovich99
Космический мусор на околоземной орбите. Архивное фото
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 13 окт - РИА Новости. Российскую наземную станцию слежения за космическим мусором в ЮАР откроют в ближайшее время, сообщил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Станция слежения за космическим мусором размещена на территории центра спутниковых применений Южноафриканского Национального космического агентства. Пусконаладочные работы в целом завершены, проведены пробные сеансы наблюдения. Ленточку будем перерезать в ближайшее время", - сказал Борисов.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (входит в госкорпорацию) и Южноафриканское национальное космическое агентство (САНСА) подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения космического мусора на высотах от 120 до 40 тысяч километров. Предполагалось, что станция будет способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами в базе данных.
Комплекс в ЮАР должен стать вторым из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Первый установлен в Бразилии.
До этого в ЮАР Россией была установлена беззапросная измерительная система "Сажень-ТМ" от того же производителя.
В ноябре 2020 года генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой сообщил РИА Новости, что на ЮАР оказывалось давление с целью не допустить установки российской станции, но страна не поддалась на давление. Изначально станция обнаружения космического мусора должна была быть установлена еще в 2019 году.
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