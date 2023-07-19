https://ria.ru/20230719/tender-1884972964.html

"Росатом" заявил, что готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР

"Росатом" заявил, что готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР - РИА Новости, 19.07.2023

"Росатом" заявил, что готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР

"Росатом" готов участвовать в прозрачном тендере на строительство новой АЭС в ЮАР при запросе от южноафриканских коллег, сообщили РИА Новости в атомной... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T04:09

2023-07-19T04:09

2023-07-19T04:09

юар

африка

санкт-петербург

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

в мире

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Росатом" готов участвовать в прозрачном тендере на строительство новой АЭС в ЮАР при запросе от южноафриканских коллег, сообщили РИА Новости в атомной госкорпорации в преддверии саммита "Россия-Африка". ЮАР имеет долгую историю развития собственной атомной энергетики - в стране уже почти 40 лет успешно и безопасно эксплуатируется АЭС "Куберг", имеется исследовательский реактор SAFARI-1, напомнили в "Росатоме". Таким образом, у ЮАР есть все нормативно-правовые основы для того, чтобы двигаться вперед по пути строительства новой АЭС, добавили в госкорпорации. "Мы готовы к сотрудничеству по самому широкому спектру при наличии соответствующего запроса со стороны наших южноафриканских коллег и готовы участвовать в прозрачном закупочном процессе", - подчеркнули в "Росатоме". Атомные технологии для развития Африки станут одной из тем обсуждения в рамках второго саммита и экономического форума "Россия-Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230719/rosatom-1884971501.html

https://ria.ru/20230719/uran-1884970829.html

юар

африка

санкт-петербург

россия

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юар, африка, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире