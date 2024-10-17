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ЧП и аварии на шахтах в России в 2024 году

ЧП и аварии на шахтах в России в 2024 году - РИА Новости, 17.10.2024

ЧП и аварии на шахтах в России в 2024 году

17 октября в штреке № 3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" на Камчатке произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:45

2024-10-17T09:45

2024-10-17T16:33

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17 октября в штреке № 3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" на Камчатке произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горноспасательная команда с соответствующей экипировкой. Из-под завалов достали тела трех погибших горняков. 8 октября на шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе Якутии во время проходческих работ произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, один человек погиб. Как сообщили в пресс-службе уральского управления Ростехнадзора, причиной ЧП стали нарушение технологического процесса и отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ. (РИА Новости, 8 октября 2024 года, 15:07)28 сентября в Норильске на руднике "Скалистый" на глубине 800 метров произошло возгорание в камере отработки. В результате инцидента были эвакуированы порядка 365 человек. На месте ЧП работали три единицы техники, 15 человек военизированного горноспасательного отряда. 10 сентября на Чукотке в шахте "Угольная" на перемычке № 388 группового конвейерного штрека произошло задымление. Смена, проводившая работы в шахте, в составе 11 человек была выведена на поверхность. (РИА Новости, 11 сентября 2024 года, 09:05)Ночью 26 июня на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске Пермского края произошла вспышка газа, пострадали два человека. Персонал был выведен на поверхность. Производственные объекты компании после случившегося продолжили работу в обычном режиме. (РИА Новости, 26 июня 2024 года, 07:25). Позже шахтер, пострадавший при вспышке газа на руднике, скончался в больнице. (РИА Новости, 8 июля 2024 года, 13:00)31 мая в Муйском районе Бурятии на руднике "Ирокинда" произошло задымление из-за возгорания в бытовом помещении шахты. Там находились 47 человек, все они были эвакуированы. Пожар ликвидировали, пострадавших не было. На руднике "Ирокинда" ведется добыча золота подземным способом. (РИА Новости, 31 мая 2024 года, 14:19).1 апреля в шахте "Северопесчанская" Свердловской области произошел несанкционированный подрыв заряда. В тот момент там находились пятеро рабочих. Четверо из них были спасены и переданы медикам, один из них был в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации. Пятый горняк погиб. (РИА Новости, 08 апреля 2024 года, 10:10)25 марта в результате горного удара на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника обрушились породы, за которыми находились два горнорабочих очистного забоя. Оказавшиеся под завалами мужчины – 27-летний и 32-летний местные жители, подавали признаки жизни, стуча по трубам. Одного сотрудника удалось спасти, второй погиб. (РИА Новости, 27 марта 2024 года, 17:08). По данным МЧС, ЧП на работу шахты не повлияло, эвакуация смены шахты не проводилась. (РИА Новости, 25 марта 2024 года, 11:48).18 марта в Зейском муниципальном округе Амурской области на руднике "Пионер" произошел обвал горных пород. Под завалами на глубине около 125 метров оказались 13 человек – вахтовые рабочие из других регионов России. Связь с горняками пропала. 1 апреля эксперты приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также такое решение было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Все 13 горняков погибли. 18 февраля в районе шахты "Таштагольская" в Кузбассе произошел горный удар. После того как сейсмостанцией "Таштагольской" шахты было зарегистрировано геодинамическое явление, толчок (горный удар – ред.), сотрудники предприятия самостоятельно эвакуировались на поверхность. На смене было 163 человека. По данным представителя предприятия, пострадавших нет. 25 января на руднике "Николаевский" в Дальнегорском районе Приморья произошел пожар. В шахте находились 68 человек. Задымление произошло на горизонте на уровне 275 метров. На поверхность подняли всех горняков, пострадавших в результате ЧП нет. 15 января на шахте "Заполярная" в Воркуте в результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление на глубине 600 метров. Всего в шахте находилась смена из 60 человек, на аварийном участке работало три человека. Как сообщили в региональном управлении МЧС, один рабочий погиб, один человек был госпитализирован. Позднее стало известно, что доставленный в больницу с ушибами и переломом горняк скончался в медучреждении. (РИА Новости, 24 января 2024 года, 18:17)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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