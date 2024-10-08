https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html

В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте

В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте - РИА Новости, 08.10.2024

В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте

Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:54

2024-10-08T04:54

2024-10-08T10:52

происшествия

россия

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

колмар

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ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "На шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России", - говорится в сообщении. Шахта "Денисовская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".

россия

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нерюнгринский район, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колмар