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В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте - РИА Новости, 08.10.2024
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04:54 08.10.2024 (обновлено: 10:52 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/shakhta-1976872062.html
В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте
В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте - РИА Новости, 08.10.2024
В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте
Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T04:54
2024-10-08T10:52
происшествия
россия
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
колмар
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ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "На шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России", - говорится в сообщении. Шахта "Денисовская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
россия
нерюнгринский район
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происшествия, россия, нерюнгринский район, республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колмар
Происшествия, Россия, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Колмар
В Якутии погиб человек при обрушении породы в шахте

МЧС Якутии: один человек погиб при обрушении породы, трое эвакуировались

© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я)Произошло обрушение породы в очистном забое на шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе в Якутии
Произошло обрушение породы в очистном забое на шахте Восточная Денисовская в Нерюнгринском районе в Якутии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : ГУ МЧС России по РС(Я)
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ЯКУТСК, 8 окт - РИА Новости. Один человек погиб при обрушении породы на шахте в Якутии, еще трое эвакуировались самостоятельно, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"На шахте "Восточная Денисовская" в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились четыре человека: трое эвакуировались сами, еще один оказался под завалом. Тело горнорабочего извлекли сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС России", - говорится в сообщении.
Шахта "Денисовская" принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
 
ПроисшествияРоссияНерюнгринский районРеспублика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Колмар
 
 
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