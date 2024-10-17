https://ria.ru/20241017/kamchatka-1978493706.html
На Камчатке при обрушении породы погибли три горняка
На Камчатке при обрушении породы погибли три горняка - РИА Новости, 17.10.2024
На Камчатке при обрушении породы погибли три горняка
Три горняка погибли при обрушении породы на руднике Быстринской горной компании на Камчатке, сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:19
2024-10-17T13:19
2024-10-17T13:19
происшествия
камчатка
сергей лебедев
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Три горняка погибли при обрушении породы на руднике Быстринской горной компании на Камчатке, сообщил краевой министр по ЧС Сергей Лебедев. "Поступила информация о том, что в штреке № 3 рудника АО "Быстринская горная компания Кумрач" произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой. Обнаружены трое погибших. Из-под завалов тела достали. Поднимают на поверхность", - написал Лебедев на своей странице в "ВКонтакте".
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происшествия, камчатка, сергей лебедев
Происшествия, Камчатка, Сергей Лебедев
На Камчатке при обрушении породы погибли три горняка
Три горняка погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке