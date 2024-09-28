https://ria.ru/20240928/norilsk-1975226626.html
В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек
В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек - РИА Новости, 28.09.2024
В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек
Порядка 365 человек эвакуируются из-за возгорания на руднике в красноярском Норильске, площадь возгорания устанавливается, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T12:10
2024-09-28T12:10
2024-09-28T12:10
происшествия
норильск
красноярский край
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Порядка 365 человек эвакуируются из-за возгорания на руднике в красноярском Норильске, площадь возгорания устанавливается, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Возгорание произошло в камере отработки на руднике Скалистый, в красноярском Норильске на глубине 800 метров. Площадь возгорания устанавливается, задымление небольшое. Эвакуируются 365 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 3 единицы техники, 15 человек ВГСО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, красноярский край
Происшествия, Норильск, Красноярский край
В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек
Около 365 человек эвакуируют из-за возгорания на руднике Скалистый в Норильске
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Порядка 365 человек эвакуируются из-за возгорания на руднике в красноярском Норильске, площадь возгорания устанавливается, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Возгорание произошло в камере отработки на руднике Скалистый, в красноярском Норильске на глубине 800 метров. Площадь возгорания устанавливается, задымление небольшое. Эвакуируются 365 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 3 единицы техники, 15 человек ВГСО.