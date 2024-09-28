https://ria.ru/20240928/norilsk-1975226626.html

В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек

В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек - РИА Новости, 28.09.2024

В Норильске из-за возгорания на руднике эвакуируют более 360 человек

Порядка 365 человек эвакуируются из-за возгорания на руднике в красноярском Норильске, площадь возгорания устанавливается, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:10

2024-09-28T12:10

2024-09-28T12:10

происшествия

норильск

красноярский край

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Порядка 365 человек эвакуируются из-за возгорания на руднике в красноярском Норильске, площадь возгорания устанавливается, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Возгорание произошло в камере отработки на руднике Скалистый, в красноярском Норильске на глубине 800 метров. Площадь возгорания устанавливается, задымление небольшое. Эвакуируются 365 человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают 3 единицы техники, 15 человек ВГСО.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

норильск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, норильск, красноярский край