https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html

Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест

Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест - РИА Новости, 16.07.2024

Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест

Благовещенский городской суд продлил сроки заключения под стражей до 19 сентября управляющему директору рудника "Пионер" в Приамурье Алексею Бирюкову и главному РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:53

2024-07-16T09:53

2024-07-16T09:53

происшествия

россия

благовещенский городской суд

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Благовещенский городской суд продлил сроки заключения под стражей до 19 сентября управляющему директору рудника "Пионер" в Приамурье Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, сообщает суд в Telegram-канале. "Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей управляющему директору рудника "Пионер" Бирюкову А.В. на два месяца, до 19 сентября 2024 года. Благовещенский городской суд продлил меру пресечения главному инженеру рудника "Пионер" Черникову Д.Ю. на два месяца. Под стражей он останется до 19 сентября 2024 года", - говорится. Управляющий директор и главный инженер "Пионера" обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, они знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако карьер не осушили. Это 18 марта привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород, в результате 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также такое решение было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Позже суд заключил под стражу Бирюкова и Черникова. Такая же мера пресечения была избрана двум сотрудникам Ростехнадзора, которые проводили проверки на руднике "Пионер". Они обвиняются в халатности.

https://ria.ru/20240403/arest-1937478778.html

https://ria.ru/20240401/rudnik-1937200197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, благовещенский городской суд, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)