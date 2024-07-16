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Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест - РИА Новости, 16.07.2024
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09:53 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html
Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест
Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест - РИА Новости, 16.07.2024
Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест
Благовещенский городской суд продлил сроки заключения под стражей до 19 сентября управляющему директору рудника "Пионер" в Приамурье Алексею Бирюкову и главному РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:53
2024-07-16T09:53
происшествия
россия
благовещенский городской суд
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Благовещенский городской суд продлил сроки заключения под стражей до 19 сентября управляющему директору рудника "Пионер" в Приамурье Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, сообщает суд в Telegram-канале. "Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей управляющему директору рудника "Пионер" Бирюкову А.В. на два месяца, до 19 сентября 2024 года. Благовещенский городской суд продлил меру пресечения главному инженеру рудника "Пионер" Черникову Д.Ю. на два месяца. Под стражей он останется до 19 сентября 2024 года", - говорится. Управляющий директор и главный инженер "Пионера" обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, они знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако карьер не осушили. Это 18 марта привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород, в результате 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также такое решение было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Позже суд заключил под стражу Бирюкова и Черникова. Такая же мера пресечения была избрана двум сотрудникам Ростехнадзора, которые проводили проверки на руднике "Пионер". Они обвиняются в халатности.
https://ria.ru/20240403/arest-1937478778.html
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происшествия, россия, благовещенский городской суд, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Россия, Благовещенский городской суд, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Фигурантам дела о ЧП на шахте "Пионер" в Приамурье продлили арест

Двум фигурантам дела о смерти горняков на шахте "Пионер" продлили арест

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Благовещенский городской суд продлил сроки заключения под стражей до 19 сентября управляющему директору рудника "Пионер" в Приамурье Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, сообщает суд в Telegram-канале.
"Благовещенский городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей управляющему директору рудника "Пионер" Бирюкову А.В. на два месяца, до 19 сентября 2024 года. Благовещенский городской суд продлил меру пресечения главному инженеру рудника "Пионер" Черникову Д.Ю. на два месяца. Под стражей он останется до 19 сентября 2024 года", - говорится.
Заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Второго сотрудника Ростехнадзора арестовали после ЧП на шахте "Пионер"
3 апреля, 06:27
Управляющий директор и главный инженер "Пионера" обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 216 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, они знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако карьер не осушили. Это 18 марта привело к прорыву воды из чаши карьера и обвалу горных пород, в результате 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья.
Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также такое решение было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления.
Позже суд заключил под стражу Бирюкова и Черникова. Такая же мера пресечения была избрана двум сотрудникам Ростехнадзора, которые проводили проверки на руднике "Пионер". Они обвиняются в халатности.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Амурской области задержали главного инженера рудника "Пионер"
1 апреля, 20:09
 
ПроисшествияРоссияБлаговещенский городской судФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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