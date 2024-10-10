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Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах

Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах - РИА Новости, 10.10.2024

Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах

6 октября 2024 года Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что тропический шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:42

2024-10-10T10:42

2024-10-10T10:42

сша

ураган "милтон" в сша

справки

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6 октября 2024 года Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что тропический шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе. 10 октября ураган достиг суши во Флориде, максимальная скорость ветра составляет 193 километра в час. По оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, по мощности он принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.В ночь на 27 сентября 2024 года ураган "Хелен" обрушился на юго-восточную часть США. В результате стихии погибли более 200 человек. Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка 1 миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура буквально смыта. Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.По экспертным оценкам, экономический ущерб от урагана "Хелен" может составить 35 миллиардов долларов.В конце сентября – начале октября 2022 года ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды. Приближаясь к Флориде, ураган усилился до самой опасной, пятой, категории с максимальной скоростью ветра 259 километров в час. Скорость ветра немного ослабла до 240 километров в час, когда ураган обрушился на побережье Флориды, что сделало его пятым по силе штормом, когда-либо обрушивавшимся на Соединенные Штаты. В результате ураган погибло более 150 человек. Больше всего пострадала Флорида, где погибло 149 человек, большинство из них утонули в сильном штормовом нагоне. Были разрешены около пяти тысяч домов, повреждены 30 тысяч домов. Шторм нанес ущерб имуществу и инфраструктуре на сумму не менее 50-65 миллиардов долларов, что сделало его одним из самых дорогостоящих стихийных бедствий в истории США. Ураган "Иан" также нанес значительный ущерб западному побережью Кубы, где в результате стихии погибли около 160 человек.12 декабря 2021 года торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Жертвами стихи стали более 90 человек. В ночь на 26 августа 2017 года на американский штат Техас обрушился ураган "Харви". Он стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина". В результате стихии погибли более 88 человек, тысячи людей были спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Стоимость ликвидации последствий оценивалась в 180 миллиардов долларов. 30 октября 2012 года на Восточное побережье США обрушился ураган "Сэнди". Самый сильный удар стихии пришелся на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси. Ураган полностью нарушил движение общественного транспорта, затопил метро в Нью-Йорке, было отменено около 19 тысяч авиарейсов, впервые с 1980-х годов на два дня была закрыта фондовая биржа. На нескольких АЭС были остановлены атомные реакторы. Жертвами "Сэнди" в США и Канаде стали 120 человек. Экономический ущерб от урагана "Сэнди" составил 25 миллиардов долларов. В августе 2011 года мощный ураган "Айрин" обрушился на восточное побережье США. Погибли более 40 человек. Большинство жертв "Айрин" погибли от поваленных деревьев или утонули в результате наводнений. Кроме того, стихия унесла жизни четырех человек в Доминиканской республике и одного – на Гаити.В конце сентября 2005 года на США обрушился ураган "Рита". Скорость ветра, сопровождающего ураган, составляла порядка 193 километров в час. Основной удар урагана пришелся по району границы между штатами Техас и Луизиана. В результате удара стихии погибли 100 человек. 23-30 августа 2005 года в результате самого разрушительного в истории Соединенных Штатов урагана "Катрина" погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы – 60 миллиардов – потери страховых компаний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, ураган "милтон" в сша, справки