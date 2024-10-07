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В США сравнили ураганы "Хелен" и "Катрина" - РИА Новости, 07.10.2024
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14:18 07.10.2024
https://ria.ru/20241007/uragan-1976760927.html
В США сравнили ураганы "Хелен" и "Катрина"
В США сравнили ураганы "Хелен" и "Катрина" - РИА Новости, 07.10.2024
В США сравнили ураганы "Хелен" и "Катрина"
Масштабы ущерба от активности урагана "Хелен", пронесшегося по южным штатам, схожи с разрушениями после урагана "Катрина" в 2005 году, сообщил сенатор США от... РИА Новости, 07.10.2024
2024-10-07T14:18
2024-10-07T14:18
в мире
сша
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Масштабы ущерба от активности урагана "Хелен", пронесшегося по южным штатам, схожи с разрушениями после урагана "Катрина" в 2005 году, сообщил сенатор США от пострадавшего штата Северная Каролина Том Тиллис в эфире телеканала CBS News. Сенатор заявил, что большинство автодорог в зоне активности урагана "Хелен" остаются перекрытыми из-за наводнений и завалов, а поврежденные электросеть и система водоснабжения до сих пор не восстановлены полностью. Телеканал также отметил, что число погибших из-за активности урагана "Хелен" выросло до 232 человек. "Мы в нашем штате (Северной Каролине, также принявшей на себя удар урагана - ред.) никогда с таким не сталкивались... Нам нужно больше внимания и федеральных средств (на борьбу с последствиями бедствия - ред.)... Масштаб этого шторма схож с "Катриной", - заявил Тиллис. В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы – 60 миллиардов – потери страховых компаний. Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка 1 миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура буквально смыта. Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура. Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября. Байден также допустил, что может вновь обратиться в конгресс за дополнительными средствами до конца своего президентского срока в январе, так как ожидается значительный рост затрат по мере оценки ущерба от урагана.
https://ria.ru/20241005/amerikantsy-1976471652.html
https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html
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северная каролина
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в мире, сша, северная каролина, новый орлеан, джо байден
В мире, США, Северная Каролина, Новый Орлеан, Джо Байден
В США сравнили ураганы "Хелен" и "Катрина"

Сенатор Тиллис: ущерб от урагана "Хелен" схожи с разрушениями после "Катрины"

© AP Photo / Mike StewartПоследствия урагана "Хелен" в Северной Каролине, США
Последствия урагана Хелен в Северной Каролине, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Mike Stewart
Последствия урагана "Хелен" в Северной Каролине, США
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Масштабы ущерба от активности урагана "Хелен", пронесшегося по южным штатам, схожи с разрушениями после урагана "Катрина" в 2005 году, сообщил сенатор США от пострадавшего штата Северная Каролина Том Тиллис в эфире телеканала CBS News.
Сенатор заявил, что большинство автодорог в зоне активности урагана "Хелен" остаются перекрытыми из-за наводнений и завалов, а поврежденные электросеть и система водоснабжения до сих пор не восстановлены полностью. Телеканал также отметил, что число погибших из-за активности урагана "Хелен" выросло до 232 человек.
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"Мы в нашем штате (Северной Каролине, также принявшей на себя удар урагана - ред.) никогда с таким не сталкивались... Нам нужно больше внимания и федеральных средств (на борьбу с последствиями бедствия - ред.)... Масштаб этого шторма схож с "Катриной", - заявил Тиллис.
В результате самого разрушительного в истории США урагана "Катрина" 23-30 августа 2005 года погибли 1836 человек и фактически полностью был разрушен город Новый Орлеан в штате Луизиана. Ущерб от урагана "Катрина", по данным Национальной метеорологической службы, составил 125 миллиардов долларов. Примерно половина этой суммы – 60 миллиардов – потери страховых компаний.
Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка 1 миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура буквально смыта. Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.
Президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября. Байден также допустил, что может вновь обратиться в конгресс за дополнительными средствами до конца своего президентского срока в январе, так как ожидается значительный рост затрат по мере оценки ущерба от урагана.
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В миреСШАСеверная КаролинаНовый ОрлеанДжо Байден
 
 
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