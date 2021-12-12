https://ria.ru/20211212/uragan-1763330109.html

Город превратился в пустыню. Видео последствий урагана в США

Разрушительные последствия урагана в США показали с высоты птичьего полета - РИА Новости, 12.12.2021

Город превратился в пустыню. Видео последствий урагана в США

Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:46

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.На кадрах видно, что стихия разрушила целый город, превратив дома в развалины.Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв достигло 80 человек. Так, в Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon. В Кентукки, где рухнул завод по производству свечей, несколько десятков жителей пропали без вести.Президент Джо Байден назвал стихийное бедствие одним из самых сильных в истории. Некоторые пострадавшие районы он сравнил с зоной боевых действий. "Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб", — сказал американский лидер. Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20211211/bayden-1763310095.html

арканзас

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миссури

теннесси

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в мире, арканзас, сша, миссури, теннесси, кентукки