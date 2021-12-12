Город превратился в пустыню. Видео последствий урагана в США

11:46 12.12.2021 (обновлено: 12:04 12.12.2021)
Разрушительные последствия урагана в США показали с высоты птичьего полета
Пользователи Twitter опубликовали видео разрушительных последствий урагана на востоке США
На кадрах видно, что стихия разрушила целый город, превратив дома в развалины.
President Joe Biden. Do you know why God is angry with America and send it devastating hurricanes? Because America is helping Saudi Arabia and the UAE to starve, destroy and besiege the oppressed people of Yemen for 7 years https://t.co/NapOvVhEsO pic.twitter.com/flVSlccWdv https://t.co/8dCu6cbDzp— العبدالفقير الى الله (@shatermhmd) December 12, 2021
Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв достигло 80 человек. Так, в Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon. В Кентукки, где рухнул завод по производству свечей, несколько десятков жителей пропали без вести.
Президент Джо Байден назвал стихийное бедствие одним из самых сильных в истории. Некоторые пострадавшие районы он сравнил с зоной боевых действий. "Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб", — сказал американский лидер.
Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.