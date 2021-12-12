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Город превратился в пустыню. Видео последствий урагана в США
Разрушительные последствия урагана в США показали с высоты птичьего полета - РИА Новости, 12.12.2021
Город превратился в пустыню. Видео последствий урагана в США
Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T11:46
2021-12-12T12:04
в мире
арканзас
сша
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теннесси
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.На кадрах видно, что стихия разрушила целый город, превратив дома в развалины.Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв достигло 80 человек. Так, в Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon. В Кентукки, где рухнул завод по производству свечей, несколько десятков жителей пропали без вести.Президент Джо Байден назвал стихийное бедствие одним из самых сильных в истории. Некоторые пострадавшие районы он сравнил с зоной боевых действий. "Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб", — сказал американский лидер. Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
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в мире, арканзас, сша, миссури, теннесси, кентукки
11:46 12.12.2021 (обновлено: 12:04 12.12.2021)
 
Разрушительные последствия урагана в США показали с высоты птичьего полета

Пользователи Twitter опубликовали видео разрушительных последствий урагана на востоке США

© REUTERS / Lindsey NanceПоследствия урагана в Боулинг-Грин, штат Кентукки, США
Последствия урагана в Боулинг-Грин, штат Кентукки, США - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Lindsey Nance
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.
На кадрах видно, что стихия разрушила целый город, превратив дома в развалины.
Торнадо и ураганы обрушились сразу на несколько американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Число жертв достигло 80 человек. Так, в Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon. В Кентукки, где рухнул завод по производству свечей, несколько десятков жителей пропали без вести.
Президент Джо Байден назвал стихийное бедствие одним из самых сильных в истории. Некоторые пострадавшие районы он сравнил с зоной боевых действий. "Мы до сих пор не знаем, сколько человек умерли и каков ущерб", — сказал американский лидер.
Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования семьям погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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В миреАрканзасСШАМиссуриТеннессиКентукки
 
 
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