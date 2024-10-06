СМИ: число жертв урагана "Хелен" в США выросло минимум до 227 человек
CNN: число погибших из-за урагана "Хелен" в США выросло минимум до 227 человек
© AP Photo / Gerald HerbertПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
© AP Photo / Gerald Herbert
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло минимум до 227 человек, сообщает телеканал CNN.
В пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что число погибших достигло 215 человек.
"Число погибших от "Хелен" возросло по меньшей мере до 227 человек в шести штатах", - говорится в публикации на сайте CNN.
Ураган "Хелен" серьезно повредил энергосистему США. По данным портала poweroutage.us, без электричества остались порядка одного миллиона человек. Большинство из них проживают в штатах Северная и Южная Каролина, причем в Северной Каролине электричества лишилось около 90% домохозяйств. Местный оператор Duke Energy в связи с этим заявил, что энергетическая инфраструктура "буквально смыта". Кроме того, пострадали системы водоснабжения и связи, а также транспортная инфраструктура.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.
Президент Джо Байден, со своей стороны, на текущей неделе призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее, но голосование по этому вопросу ожидается не раньше 12 ноября. Байден также допустил, что может вновь обратиться в Конгресс за дополнительными средствами до конца своего срока в январе, так как ожидается значительный рост затрат по мере оценки ущерба от урагана.