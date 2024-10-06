https://ria.ru/20241006/florida-1976609660.html

В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон"

В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон" - РИА Новости, 06.10.2024

В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон"

Чрезвычайное положение объявлено в 35 округах американского штата Флорида в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", сообщает офис губернатора Рона... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:56

2024-10-06T12:56

2024-10-06T13:32

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в 35 округах американского штата Флорида в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", сообщает офис губернатора Рона Десантиса."Губернатор Флорида Рон ДеСантис… объявляет чрезвычайное положение в 35 округах Флориды в преддверии шторма", - говорится в заявлении.Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что тропический шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе, он может стать ураганом и обрушиться на американский штат Флорида в середине следующей недели.Ранее телеканал CNN сообщил, что число жертв обрушившегося в сентябре на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло минимум до 227 человек. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.

https://ria.ru/20241002/khelen-1975864083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, флорида, сша, рон десантис