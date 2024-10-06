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В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон" - РИА Новости, 06.10.2024
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12:56 06.10.2024 (обновлено: 13:32 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/florida-1976609660.html
В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон"
В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон" - РИА Новости, 06.10.2024
В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон"
Чрезвычайное положение объявлено в 35 округах американского штата Флорида в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", сообщает офис губернатора Рона... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:56
2024-10-06T13:32
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в 35 округах американского штата Флорида в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", сообщает офис губернатора Рона Десантиса."Губернатор Флорида Рон ДеСантис… объявляет чрезвычайное положение в 35 округах Флориды в преддверии шторма", - говорится в заявлении.Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что тропический шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе, он может стать ураганом и обрушиться на американский штат Флорида в середине следующей недели.Ранее телеканал CNN сообщил, что число жертв обрушившегося в сентябре на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло минимум до 227 человек. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.
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в мире, флорида, сша, рон десантис
В мире, Флорида, США, Рон Десантис
В 35 округах Флориды объявили режим ЧС из-за приближения шторма "Милтон"

Губернатор Флориды ввел режим ЧС в 35 округах из-за приближения шторма "Милтон"

© AP Photo / Stephen SmithПоследствия урагана "Хелен" во Флориде, США
Последствия урагана Хелен во Флориде, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Stephen Smith
Последствия урагана "Хелен" во Флориде, США
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в 35 округах американского штата Флорида в связи с надвигающимся тропическим штормом "Милтон", сообщает офис губернатора Рона Десантиса.
"Губернатор Флорида Рон ДеСантис… объявляет чрезвычайное положение в 35 округах Флориды в преддверии шторма", - говорится в заявлении.
Ранее Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) сообщил, что тропический шторм "Милтон" сформировался в Мексиканском заливе, он может стать ураганом и обрушиться на американский штат Флорида в середине следующей недели.
Ранее телеканал CNN сообщил, что число жертв обрушившегося в сентябре на юго-восточную часть США урагана "Хелен" выросло минимум до 227 человек. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что у Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) недостаточно средств для борьбы с последствиями разгула стихии на оставшийся срок сезона ураганов.
Ликвидация последствий урагана Хелен в Северной Каролине. 1 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
"Хелен" стал вторым по смертоносности ураганом США за более чем полвека
2 октября, 07:42
 
В миреФлоридаСШАРон Десантис
 
 
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