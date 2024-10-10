https://ria.ru/20241010/milton-1977314280.html

Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде

Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде - РИА Новости, 10.10.2024

Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде

Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде, максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час, заявил в четверг Национальный центр по наблюдению за... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T03:45

2024-10-10T03:45

2024-10-10T09:27

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флорида

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ураган "милтон" в сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде, максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час, заявил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC)."Данные доплеровского радара показывают, что эпицентр урагана Милтон обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды. Максимальная скорость ветра в месте обрушения оценивается в 120 миль в час", - говорится в заявлении центра в соцсети X.

https://ria.ru/20241010/florida-1977313831.html

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в мире, сша, флорида, сарасота, ураган "милтон" в сша