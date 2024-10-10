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Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде - РИА Новости, 10.10.2024
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03:45 10.10.2024 (обновлено: 09:27 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/milton-1977314280.html
Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде
Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде - РИА Новости, 10.10.2024
Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде
Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде, максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час, заявил в четверг Национальный центр по наблюдению за... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T03:45
2024-10-10T09:27
в мире
сша
флорида
сарасота
ураган "милтон" в сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде, максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час, заявил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC)."Данные доплеровского радара показывают, что эпицентр урагана Милтон обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды. Максимальная скорость ветра в месте обрушения оценивается в 120 миль в час", - говорится в заявлении центра в соцсети X.
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В мире, США, Флорида, Сарасота, Ураган "Милтон" в США
Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде

NHC: Ураган "Милтон" достиг суши в округе Сарасота во Флориде

© Фото : National Oceanic and Atmospheric AdministrationУраган "Милтон", приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : National Oceanic and Atmospheric Administration
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Ураган "Милтон" достиг суши во Флориде, максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час, заявил в четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Данные доплеровского радара показывают, что эпицентр урагана Милтон обрушился на сушу недалеко от Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье Флориды. Максимальная скорость ветра в месте обрушения оценивается в 120 миль в час", - говорится в заявлении центра в соцсети X.
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В миреСШАФлоридаСарасотаУраган "Милтон" в США
 
 
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