https://ria.ru/20241002/uragan-1975995844.html

Ущерб от урагана "Хелен" может достичь 35 миллиардов долларов, пишет Axios

Ущерб от урагана "Хелен" может достичь 35 миллиардов долларов, пишет Axios - РИА Новости, 02.10.2024

Ущерб от урагана "Хелен" может достичь 35 миллиардов долларов, пишет Axios

Экономический ущерб от обрушившегося на США урагана "Хелен" может составить 35 миллиардов долларов, пишет портал Axios со ссылкой на экспертов американской... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:54

2024-10-02T16:54

2024-10-02T16:54

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экономический ущерб от обрушившегося на США урагана "Хелен" может составить 35 миллиардов долларов, пишет портал Axios со ссылкой на экспертов американской страховой отрасли. Ранее страховой брокер Gallagher Re провел анализ, который показал, что ущерб от урагана "Хелен" может составить более 10 миллиардов долларов. По актуальным оценкам, ущерб, нанесенный ураганом, превысит сумму в 20 миллиардов долларов и может достичь 35 миллиардов долларов. "Минимальный порог в 20 миллиардов долларов - это то, что разумно ожидать с учетом последствий урагана "Хелен" и ущерба, нанесенного ветром и водой", - заявил порталу Axios главный научный сотрудник Gallagher Re Стив Боуэн. Эксперт подчеркнул, что большинство домовладельцев в пострадавших от урагана районах не имеют федеральной страховки от наводнений, это означает большой разрыв между общим ущербом, нанесенным экономике ураганом, и тем, что покроет страховка. По оценкам агентства Moody's Analytics, ущерб от "Хелен" может обойтись экономике США в сумму примерно до 34 миллиардов долларов. При этом точную сумму ущерба от урагана сложно определить из-за трудностей расчета дополнительных расходов, которые могут включать потерю производительности труда, расходы на медицину, избыточную смертность и другие факторы. Ураган "Хелен", второй по смертоносности в истории США за последние полвека, обрушился на юго-восточную часть страны в ночь на 27 сентября. Число жертв стихии превышает 160 человек.

https://ria.ru/20241002/ssha-1975909725.html

https://ria.ru/20240930/uragan-1975619557.html

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