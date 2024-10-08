https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976818491.html

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Межгосударственные отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 08.10.2024

Межгосударственные отношения России и Азербайджана

Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T00:52

2024-10-08T00:52

2024-10-08T00:52

справки

азербайджан

россия

ильхам алиев

владимир путин

сергей лавров

баку

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Дипломатические отношения между Россией и Азербайджаном установлены 4 апреля 1992 года. Основополагающим документом договорно-правовой базы двусторонних отношений является Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписан 3 июля 1997 года). Дальнейшее развитие положения Договора получили в Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 3 июля 2008 года) и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой (подписана 22 февраля 2022 года). Между странами подписано свыше 260 международно-правовых актов.Азербайджан – важный стратегический партнер России. В основе отношений двух стран – принципы равноправия и добрососедства, вековые традиции дружбы и взаимного уважения. Развитие взаимодействия между странами объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. В 2019 году президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались три раза: 26 апреля "на полях" международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай), 3 октября – "на полях" международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи и 20 декабря в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ. В течение 2020 года лидеры России и Азербайджана провели несколько телефонных разговоров. В 2020 году благодаря активным посредническим усилиям президента Российской Федерации произошел коренной перелом в нагорно-карабахском урегулировании. После начавшихся в конце сентября масштабных боестолкновений к 9 ноября удалось выйти на устойчивое прекращение огня. В зону конфликта был введен российский миротворческий контингент в качестве гарантии безопасности населения и невозобновления военных действий. Под контроль Азербайджана вернулись семь районов вокруг Нагорного Карабаха. Была достигнута договоренность о передаче тел погибших, обмене пленными, возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц. Было принято решение о разблокировании экономических и транспортных связей в регионе. 11 января 2021 года в Москве по инициативе Владимира Путина состоялись трехсторонние переговоры президента России, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Обсуждались ход реализации Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей. По итогам консультаций Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали Заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России.Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева. 20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в Нагорном Карабахе. 26 ноября в Сочи вновь состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Консультации были приурочены к годовщине подписания Заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Обсуждался ход реализации достигнутых ранее договоренностей. Также состоялась отдельная встреча президентов России и Азербайджана. 28 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. 22 февраля 2022 года Алиев посетил Москву с официальным визитом. По итогам переговоров главы двух государств подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. В Декларации нашли свое отражение все ключевые сферы сотрудничества: политическая компонента, вопросы безопасности, торгово-экономическое взаимодействие, культурно-гуманитарные связи. Президент Азербайджана также встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. В последующем Владимир Путин и Ильхам Алиев встречались 29 июня "на полях" Каспийского саммита в Ашхабаде (Туркмения); 16 сентября – "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан); 7 октября – на неформальной встрече руководителей государств – участников СНГ; 13 октября – "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане (Казахстан); 26 декабря – в рамках неформальной встречи лидеров стран – участниц СНГ в Санкт-Петербурге. 31 октября 2022 года в Сочи прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.25 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве гостя впервые принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в Москве. В тот же день в Кремле состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным, а затем – трехсторонние переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. 20 сентября при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. 20 сентября, по данным Минобороны РФ, во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военные погибли. 21 сентября по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор двух лидеров. Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. Также президенты России Владимир Путин и Азербайджана Ильхам Алиев условились активизировать работу на переговорном треке в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, прежде всего в части разблокирования транспортных связей, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора между Баку и Ереваном. 12 октября 2023 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу в Бишкеке (Киргизия) в преддверии саммита Совета глав государств СНГ.26 декабря 2023 года президент Азербайджана принял участие в неформальном саммите глав СНГ, который прошел в Санкт-Петербурге.22 апреля 2024 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, который находился в Москве с рабочим визитом. В тот же день по случаю 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 17 апреля 2024 года согласно решению высшего руководства Азербайджана и России, начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. 15 мая состоялась торжественная церемония по случаю завершения миссии Российского миротворческого контингента в Карабахе. На мероприятии присутствовали представители министерств обороны России и Азербайджанской Республики. 12 июня мероприятия по поэтапному выводу подразделений Российского миротворческого контингента были завершены. 3 июля 2024 года состоялась очередная встреча президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "на полях" саммита ШОС в Астане (Казахстан). 18-19 августа 2024 года состоялся государственный визит президента России в Азербайджан. 18 августа Владимир Путин прибыл в Баку и встретился в неформальной обстановке с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его супругой, первым вице-президентом Республики Мехрибан Алиевой. 19 августа Владимир Путин почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложив венок к его могиле на Аллее почетного захоронения в Баку, а также принял участие в церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь" в Баку. В этот же день прошли российско-азербайджанские переговоры в узком и расширенном составах. Далее лидеры осмотрели территорию Белого города Баку и посетили кафедральный собор Святых жен-мироносиц. Тесные контакты России и Азербайджана поддерживаются по правительственной линии.5-6 марта 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Азербайджан с рабочим визитом. 5 марта состоялись переговоры с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. В рамках визита Михаил Мишустин возложил венки к могиле Гейдара Алиева и Монументу павшим героям в Баку. Главы правительств также посетили Азербайджанский национальный музей ковра. 6 марта состоялись переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, они продлились около трех часов. В этот же день Михаил Мишустин встретился с женщинами – представителями общественных организаций Азербайджана. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук регулярно посещает с рабочими визитами Баку для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. 22 января 2024 года Алексей Оверчук посетил Азербайджан с рабочим визитом, в ходе которого встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и совместно с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым провел встречу сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.23 января Алексей Оверчук был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 7 июня 2024 года "на полях" Петербургского международного экономического форума прошла встреча Алексея Оверчука с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.Активный диалог поддерживается по линии внешнеполитических ведомств.27-28 февраля 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Азербайджан с официальным визитом. В ходе визита Лавров был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоялись также переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.19 мая 2023 года глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву с рабочим визитом, где прошла его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем министры приняли участие в трехсторонних переговорах с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна. 25 июля в Москве прошли очередные переговоры глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В тот же день состоялись трехсторонние переговоры с участием Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и главы МИД Армении Арарата Мирзояна. 22 сентября 2023 года "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхана Байрамова. 5 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Москву для участия в заседании СМИД прикаспийских государств."На полях" саммита состоялась отдельная двусторонняя встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялась 1 марта 2024 года "на полях" Анталийского дипломатического форума в Турции.Наращивается межпарламентское сотрудничество РФ и Азербайджана.13 февраля 2023 года Москву с визитом посетила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Состоялись встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, по итогам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной Думой и Милли Меджлисом, и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. 13 апреля 2023 года Валентина Матвиенко и Сагиба Гафарова провели беседу "на полях" весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. 8 декабря 2023 года в Баку состоялось 20-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество двух стран.По итогам 2021 года их взаимный товарооборот составил 3,4 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 2,3 миллиарда долларов и импорт – более одного миллиона долларов. В 2022 году рост товарооборота составил 24% и достиг четырех миллиардов долларов. По итогам 2023 года рост товарооборота между Россией и Азербайджаном составил 17,5% и достиг рекордной отметки – почти 4,4 миллиарда долларов. По данным за январь-июль 2024 года, товарооборот вырос еще на 5% и достиг по итогам семи месяцев 2,573 миллиарда долларов. Россия входит в тройку основных торговых партнеров Азербайджана. В импорте РФ на втором месте, в экспорте – пятая. Основные товары во взаимной торговле – продовольствие и сельхозсырье, нефть, черные металлы и пластмассы. Во взаимной торговле страны опираются на национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января – мая 2024 года – уже 73,1%. Динамично растет взаимодействие в сфере взаимных инвестиций. Россия входит в четверку стран по вложениям в местную экономику. По итогам 2023 года Россия инвестировала в Азербайджан 617 миллионов долларов – рост составил 19%. В настоящее время в Азербайджане реализуется 16 инвестпроектов с российским участием на общую сумму порядка 6,7 миллиарда долларов. Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около 8 миллиардов долларов. Азербайджан вложил в российскую экономику более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Рабочим механизмом, регулирующим решение конкретных вопросов двусторонних отношений на государственном уровне, является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). Очередное 22-е заседание состоялось в Баку 9 августа 2024 года.Активно работает Российско-Азербайджанский деловой совет, основной деятельностью которого являются расширение и развитие деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между российскими и азербайджанскими предпринимателями, продвижение российского бизнеса на рынки Азербайджана и привлечение азербайджанских инвестиций в Россию. В 2023 году более 20 субъектов РФ провели 25 бизнес-миссий в Азербайджан. В 2024 году по линии деловых кругов уже проведено более 10 бизнес-миссий российских регионов в Азербайджан. 6 июня 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума прошел бизнес-форум "Россия-Азербайджан.В январе 2024 года была утверждена "дорожная карта" по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024-2026 годы. Документ предусматривает принятие конкретных шагов по развитию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.На 2024 год на азербайджанском рынке в различных областях промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг работают почти 1,3 тысячи предприятий с российским участием. Около 80 субъектов Российской Федерации поддерживают связи с Азербайджаном, из которых более 20 заключили соглашения о сотрудничестве с правительством Республики в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. В Азербайджане успешно работают многие российские энергетические компании – "Газпром", Транснефть", "Лукойл", "Роснефть", "Интер РАО" и др.Эффективное партнерство налажено в промышленности. В 2021 году был открыт совместный завод "Группы ГАЗ" и "Азермаш" по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. ПАО "Камаз" поставляет автомобили и запчасти к ним. Сборка автомобилей из сборочных комплектов деталей осуществляется "Гянджинским автомобильным заводом", который также является официальным дистрибьютором ПАО "Камаз" на рынке Азербайджана. Действует два аттестованных сервисных центра, ведется строительство третьего. В 2023 году ПАО "Соллерс" и ООО "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджанской Республике. Документ предполагает организацию производства автомобилей Sollers на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием комплектующих, импортируемых из России. Выпуск автомобилей планируется начать осенью 2024 года. Кроме того, в октябре 2023 года на мощностях "Азермаша" началась сборка модельного ряда "УАЗ". При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и Бакинского метрополитена. В феврале 2024 года компания "Трансмашхолдинг" заключила очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.Российская Объединенная судостроительная корпорация вместе с Бакинским судостроительным заводом приступает к реализации проекта по выпуску современных танкеров класса "река – море" для перевозки нефтепродуктов. В 2021 году группа компаний "Р-Фарм" завершила строительство современного фармацевтического завода в Азербайджане. На предприятии производится препарат для лечения сахарного диабета ("Диабетон"). Ведется работа по локализации производства инсулинов ООО "ГЕРОФАРМ" на мощностях завода ООО "Р-Фарм Азербайджан". В 2021 году в состав Группы компаний "Абрау-Дюрсо" вошла винодельня "Шеки Шараб" в Азербайджане. На предприятии запущено производство местных вин. В 2023 году в Гаджигабульском промышленном квартале состоялось открытие предприятия по производству экологических теплоизоляционных материалов компании "ПЕНОПЛЭКС Прикавказье". Одним из наиболее перспективных проектов является международный транспортный коридор "Север – Юг", который пролегает от морского порта Санкт-Петербурга до порта Мумбая (Индии) и включает 14 стран. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тысячи километров. Проект включает морские пути от порта Мумбай до иранских портов Чехбехар и Бендер-Аббас, железнодорожные пути через Россию, Азербайджан и Иран, морские перевозки в Каспийском море, автомобильные магистрали через территорию Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана и России. В феврале 2024 года в Минеральных Водах (Ставропольский край) прошел XII Российско-Азербайджанский межрегиональный форум. В работе форума приняли участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев. В нем приняли участие около 700 представителей 21 российского и пяти азербайджанских регионов. Развивается военно-техническое сотрудничество. В 2003 году главами военных ведомств двух стран было подписано межправительственное соглашение о ВТС. С 2010 по 2019 год главным партнером Азербайджана по ВТС являлась Россия (63,8%). Россия поставляла в Азербайджан танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, многоцелевые вертолеты марок Ка и Ми, средства ПВО и РЭБ и др.На высоком уровне находятся двусторонние культурно-гуманитарные отношения.В июне 2024 года в Баку прошли масштабные Дни культуры России, в рамках которых состоялись выставки, концерты, театральные постановки и другие культурные мероприятия.В Азербайджане действуют 324 школы с обучением на русском языке, в которых обучаются около 160 тысяч учеников. Более 800 тысяч учеников изучают русский язык как второй. В 26 вузах Азербайджана существуют отделения на русском языке, в которых обучается более 15 тысяч студентов. В России в настоящее время обучаются около восьми тысяч азербайджанских студентов, из них тысяча – за счет средств федерального бюджета. Ежегодно гражданам Азербайджана предоставляется свыше двухсот государственных стипендий. В 2023/24 учебном году 270 граждан Азербайджана направлено на обучение в Россию в рамках квоты правительства Российской Федерации. С 2010 года в Баку работает филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а с 2015 года – филиал Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.В 2023/24 учебном году контингент составлял 1094 человека. С 2020 года в Университете АДА (бывшая Дипакадемия Азербайджана) совместно с МГИМО реализуются образовательные программы "Международные финансы и управление рисками" и MGIMO Global МВА.Обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. К этому проекту с российской стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. Под патронатом президентов России и Азербайджана проводится Бакинский международный гуманитарный форум, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы развития современного общества. Азербайджан входит в десятку наиболее популярных туристических направлений среди российских туристов. Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, страну в 2023 году посетили 625 тысяч россиян (около 30% от общего числа иностранных туристов). В свою очередь Россия также стала популярным направлением у азербайджанцев в 2023 году. Так, согласно данным пограничной службы ФСБ России, в 2023 году РФ посетили 480 тысяч граждан Азербайджана, что на 45,4% больше, чем в 2022 году. За первый квартал 2024 года турпоток вырос почти на 40% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. В сентябре 2024 года ожидается открытие представительского офиса Бюро по туризму Азербайджанской Республики в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

азербайджан

россия

баку

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, азербайджан, россия, ильхам алиев, владимир путин, сергей лавров, баку