https://ria.ru/20240703/peregovory-1957068361.html

В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана

В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2024

В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана

В Астане на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T12:40

2024-07-03T12:40

2024-07-03T13:49

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саммит шос в астане – 2024

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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил корреспондент РИА Новости.Российский лидер предложил коллеге обсудить развитие транспортного коридора "Север — Юг". "Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса "Север — Юг". Надеюсь, мы тоже два слова об этом скажем", — сказал Путин.Алиев, в свою очередь, подтвердил решительный настрой на расширение инфраструктуры проекта на территории Азербайджана."Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта", — пояснил он.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как ожидается, пообщается с журналистами.

https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html

https://ria.ru/20240703/shos-1957022869.html

https://ria.ru/20240703/azerbaydzhan-1956995796.html

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