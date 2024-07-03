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В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2024
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12:40 03.07.2024 (обновлено: 13:49 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/peregovory-1957068361.html
В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана
В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана - РИА Новости, 03.07.2024
В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана
В Астане на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T12:40
2024-07-03T13:49
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ильхам алиев
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил корреспондент РИА Новости.Российский лидер предложил коллеге обсудить развитие транспортного коридора "Север — Юг". "Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса "Север — Юг". Надеюсь, мы тоже два слова об этом скажем", — сказал Путин.Алиев, в свою очередь, подтвердил решительный настрой на расширение инфраструктуры проекта на территории Азербайджана."Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта", — пояснил он.Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как ожидается, пообщается с журналистами.
https://ria.ru/20240703/shos-1957015687.html
https://ria.ru/20240703/shos-1957022869.html
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астана, в мире, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, шос, саммит шос в астане – 2024
Астана, В мире, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев, ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
В Астане прошли переговоры Путина и президента Азербайджана

В Астане начались переговоры Путина и президента Азербайджана Алиева

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. В Астане на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российский лидер предложил коллеге обсудить развитие транспортного коридора "Север — Юг".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 09:00
"Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса "Север — Юг". Надеюсь, мы тоже два слова об этом скажем", — сказал Путин.
Алиев, в свою очередь, подтвердил решительный настрой на расширение инфраструктуры проекта на территории Азербайджана.
"Настроены решительно на то, чтобы расширять инфраструктуру коридора на азербайджанской территории. Хотя она физически существует, но не соответствует тем намерениям, которые существуют у наших партнеров и соседей по максимальному задействованию этого проекта", — пояснил он.

Международный транспортный коридор "Север — Юг" — это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи, протяженностью 7,2 тысячи километров. В рамках коридора существует три маршрута — транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также сухопутные западный и восточный.

Военная техника на улицах Астаны в первый день саммита Шанхайской организации сотрудничеств
На улицах Астаны в первый день саммита ШОС стоит военная техника
Вчера, 09:38
Путин утром в среду прилетел в Астану для участия в саммите ШОС. Мероприятие проходит 3-4 июля под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".

ШОС основана в 2001 году. В нее входят: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели: Афганистан, Белоруссия и Монголия. Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Как ожидается, на предстоящем саммите Белоруссия станет полноправным членом ШОС.

Участники встречи на высшем уровне планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление.
У российского лидера запланировано большое количество двусторонних встреч. По итогам саммита Путин, как ожидается, пообщается с журналистами.
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
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АстанаВ миреАзербайджанВладимир ПутинИльхам АлиевШОССаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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