https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742093366.html

Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана

Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 20.07.2021

Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана

Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса, в ближайшее время Баку посетит представительная российская... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:51

2021-07-20T18:51

2021-07-20T19:18

ильхам алиев

владимир путин

баку

в мире

экономика

азербайджан

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса, в ближайшее время Баку посетит представительная российская делегация для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой.Он отметил, что активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. "В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами, уже в Баку", - добавил глава российского государства.По его словам, предполагается рассмотреть разные направления сотрудничества - промышленность, транспорт, инфрастуктура и другие вопросы.

https://ria.ru/20210720/karabakh-1742093645.html

баку

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, владимир путин, баку, в мире, экономика, азербайджан, россия