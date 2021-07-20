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Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана
Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана - РИА Новости, 20.07.2021
Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана
Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса, в ближайшее время Баку посетит представительная российская... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:51
2021-07-20T19:18
ильхам алиев
владимир путин
баку
в мире
экономика
азербайджан
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса, в ближайшее время Баку посетит представительная российская делегация для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой.Он отметил, что активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. "В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами, уже в Баку", - добавил глава российского государства.По его словам, предполагается рассмотреть разные направления сотрудничества - промышленность, транспорт, инфрастуктура и другие вопросы.
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ильхам алиев, владимир путин, баку, в мире, экономика, азербайджан, россия
18:51 20.07.2021 (обновлено: 19:18 20.07.2021)
 
Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана

Президент Путин: экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса, в ближайшее время Баку посетит представительная российская делегация для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой.
"Я благодарен за то, что вы согласились приехать, слава Богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду, прежде всего, экономику. В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление", - сказал Путин на встрече с Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. "В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами, уже в Баку", - добавил глава российского государства.
По его словам, предполагается рассмотреть разные направления сотрудничества - промышленность, транспорт, инфрастуктура и другие вопросы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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