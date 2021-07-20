18:51 20.07.2021 (обновлено: 19:18 20.07.2021)
Путин оценил экономические отношения России и Азербайджана
Президент Путин: экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом трехсторонних переговоров по поводу ситуации в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Экономические отношения России и Азербайджана восстанавливаются после пандемии коронавируса, в ближайшее время Баку посетит представительная российская делегация для обсуждения вопросов торгово-экономического сотрудничества, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой.
"Я благодарен за то, что вы согласились приехать, слава Богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду, прежде всего, экономику. В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление", - сказал Путин на встрече с Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. "В ближайшее время мы планируем направить к вам нашу представительную делегацию, которая будет заниматься этими вопросами, уже в Баку", - добавил глава российского государства.
По его словам, предполагается рассмотреть разные направления сотрудничества - промышленность, транспорт, инфрастуктура и другие вопросы.