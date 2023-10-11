https://ria.ru/20231011/karabakh-1901975732.html

Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе, заявил Песков

Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2023

Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе, заявил Песков

Российские миротворцы в Карабахе де-факто и де-юро находятся на территории Азербайджана, вопрос об их дальнейшей передислокации в Армению или в РФ не обсуждался РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:19

2023-10-11T12:19

2023-10-11T12:39

азербайджан

армения

россия

ситуация в нагорном карабахе

в мире

дмитрий песков

никол пашинян

ильхам алиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_138:358:3140:2047_1920x0_80_0_0_285ba0d6e8d8d521423aa5a4d941f139.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе де-факто и де-юро находятся на территории Азербайджана, вопрос об их дальнейшей передислокации в Армению или в РФ не обсуждался с Ереваном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, этот вопрос (с Арменией – ред.) не обсуждался. Сейчас, действительно, де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана. Это признается премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном. Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - ответил представитель Кремля на вопрос о передислокации российских миротворцев в случае ухода из Карабаха.Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

https://ria.ru/20231010/armeniya-1901546298.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, армения, россия, ситуация в нагорном карабахе, в мире, дмитрий песков, никол пашинян, ильхам алиев