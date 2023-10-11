Россия не обсуждала с Арменией вопрос миротворцев в Карабахе, заявил Песков
Песков напомнил Пашиняну, что Карабах де-факто и де-юре территория Азербайджана
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские миротворцы в Карабахе де-факто и де-юро находятся на территории Азербайджана, вопрос об их дальнейшей передислокации в Армению или в РФ не обсуждался с Ереваном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, этот вопрос (с Арменией – ред.) не обсуждался. Сейчас, действительно, де-факто и де-юре наши миротворцы находятся на территории Азербайджана. Это признается премьер-министром Армении (Николом) Пашиняном. Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной", - ответил представитель Кремля на вопрос о передислокации российских миротворцев в случае ухода из Карабаха.
Нагорный Карабах, объявивший о выходе из Азербайджанской ССР 35 лет назад и после вооруженного конфликта с Азербайджаном 1992-1994 годов много лет существовавший как непризнанная республика, объявил о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Карабах, а ее премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью территории Азербайджана.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.