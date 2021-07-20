https://ria.ru/20210720/karabakh-1742093645.html

Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху

Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху - РИА Новости, 20.07.2021

Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:52

2021-07-20T18:52

2021-07-20T19:14

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Азербайджана Ильхама Алиева за нахождение компромиссных решений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе."Разумеется, одним из самых важных вопросов остается вопрос урегулирования ситуации в регионе. Знаю, что вы уделяете ему, разумеется, большое внимание, значение. И хочу вас поблагодарить за то, что находятся компромиссные решения", - сказал Путин в начале встречи с азербайджанским коллегой в Кремле."Они всегда самые сложные. Но если мы хотим, а мы все хотим урегулирования, то должны идти по этому пути. До сих пор нам удавалось это делать", - добавил Путин.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210718/karabakh-1741758696.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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россия, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире