https://ria.ru/20240819/putin-1967135292.html

Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета

Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета - РИА Новости, 19.08.2024

Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета

Россия и Азербайджан обсуждают возможность открытия в Баку совместного университета, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T17:04

2024-08-19T17:04

2024-08-19T17:05

санкт-петербургский государственный университет

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

баку

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан обсуждают возможность открытия в Баку совместного университета, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. "В настоящее время - вот, мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе - обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем", - сказал Путин. Он отметил, что с российской стороны к такому проекту с нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. Президент России указал на то, что в Азербайджане уже действуют филиалы МГУ и Сеченовского университета, в то время как в российских вузах обучаются около 8 тысяч молодых азербайджанцев, в том числе более 1 тысячи - за счет федерального российского бюджета. Он также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за внимание к русскому языку. "В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской республики", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

азербайджан

россия

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санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, баку, в мире