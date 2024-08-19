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Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета - РИА Новости, 19.08.2024
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17:04 19.08.2024 (обновлено: 17:05 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/putin-1967135292.html
Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета
Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета - РИА Новости, 19.08.2024
Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета
Россия и Азербайджан обсуждают возможность открытия в Баку совместного университета, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T17:04
2024-08-19T17:05
санкт-петербургский государственный университет
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
баку
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан обсуждают возможность открытия в Баку совместного университета, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров. "В настоящее время - вот, мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе - обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем", - сказал Путин. Он отметил, что с российской стороны к такому проекту с нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. Президент России указал на то, что в Азербайджане уже действуют филиалы МГУ и Сеченовского университета, в то время как в российских вузах обучаются около 8 тысяч молодых азербайджанцев, в том числе более 1 тысячи - за счет федерального российского бюджета. Он также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за внимание к русскому языку. "В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской республики", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
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санкт-петербургский государственный университет, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, баку, в мире
Санкт-Петербургский государственный университет, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, Баку, В мире
Россия и Азербайджан обсудили создание совместного университета

Путин: Россия и Азербайджан обсудили создание в Баку совместного университета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на российско-азербайджанских переговорах в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Россия и Азербайджан обсуждают возможность открытия в Баку совместного университета, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров.
"В настоящее время - вот, мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе - обсуждается инициатива создания в Баку российско-азербайджанского университета. Президент Азербайджана поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем", - сказал Путин.
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Он отметил, что с российской стороны к такому проекту с нашей стороны готов подключиться Санкт-Петербургский государственный университет. Президент России указал на то, что в Азербайджане уже действуют филиалы МГУ и Сеченовского университета, в то время как в российских вузах обучаются около 8 тысяч молодых азербайджанцев, в том числе более 1 тысячи - за счет федерального российского бюджета.
Он также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за внимание к русскому языку.
"В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской республики", - добавил Путин.
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Санкт-Петербургский государственный университетВладимир ПутинИльхам АлиевАзербайджанРоссияБакуВ мире
 
 
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