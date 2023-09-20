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Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
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18:29 20.09.2023 (обновлено: 19:07 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897624569.html
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе
Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, военные погибли, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T18:29
2023-09-20T19:07
россия
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, военные погибли, сообщили в Минобороны."Двадцатого сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — сказали в ведомстве.На месте работают российские и азербайджанские следователи.Обострение ситуации в Карабахе произошло накануне, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897533717.html
https://ria.ru/20230916/vstrecha-1896690533.html
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россия, ситуация в нагорном карабахе
Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе
Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе

Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев при обстреле в Карабахе

© Давид ГалстянРоссийские миротворцы
Российские миротворцы
© Давид Галстян
Российские миротворцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, военные погибли, сообщили в Минобороны.
«
"Двадцатого сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — сказали в ведомстве.
На месте работают российские и азербайджанские следователи.
Обострение ситуации в Карабахе произошло накануне, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.
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В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.
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