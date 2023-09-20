Минобороны сообщило о гибели миротворцев при обстреле в Карабахе
Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев при обстреле в Карабахе
© Давид ГалстянРоссийские миротворцы
© Давид Галстян
Российские миротворцы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, военные погибли, сообщили в Минобороны.
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"Двадцатого сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", — сказали в ведомстве.
На месте работают российские и азербайджанские следователи.
Обострение ситуации в Карабахе произошло накануне, когда Азербайджан начал в регионе "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя. Спустя сутки Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня. В Азербайджане уточнили, что выдвинули ряд условий, в частности, незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахе, должны оставить боевые позиции и полностью разоружиться.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. В Ереване заявили о грубом нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления от 2020 года, подчеркнув, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха.
В августе Пашинян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что российские миротворцы не выполняют возложенную на них миссию в Нагорном Карабахе, а Россия якобы сама уходит из региона. На Смоленской площади риторику армянского премьера назвали неприемлемой, поскольку она никак не помогает решению проблемы.