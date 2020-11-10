https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил во время специального обращения Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T06:19

2020-11-10T06:19

2020-11-10T08:31

ситуация в нагорном карабахе

одкб

владимир путин

оон

сша

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил во время специального обращения Владимир Путин. Текст соглашения публикует "Sputnik Армения". Основные пункты:Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. До 10 ноября были предприняты три попытки перемирия, но они оказались безуспешны.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Анкара (Турция — член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, владимир путин, оон, сша, азербайджан, армения, в мире