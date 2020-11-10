Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил во время специального обращения Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T06:19
2020-11-10T08:31
ситуация в нагорном карабахе
одкб
владимир путин
оон
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582840500_0:104:3438:2037_1400x0_80_0_0_79f3ef6b57b9ac6c2c5d8397f8d271e7.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил во время специального обращения Владимир Путин. Текст соглашения публикует "Sputnik Армения". Основные пункты:Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. До 10 ноября были предприняты три попытки перемирия, но они оказались безуспешны.Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Анкара (Турция — член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582840500_223:0:2954:2048_1400x0_80_0_0_fc73d88da42f05fffaa2a91fb513affd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одкб, владимир путин, оон, сша, азербайджан, армения, в мире

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан

06:19 10.11.2020 (обновлено: 08:31 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВзрывы на юго-востоке от Степанакерта
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, сообщил во время специального обращения Владимир Путин.
Текст соглашения публикует "Sputnik Армения". Основные пункты:
Полное прекращение огня объявляется с полуночи по московскому времени 10 ноября. Азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых им позициях.
Стороны обязались произвести обмен военнопленными.
Ереван до 15 ноября должен вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя за собой Лачинский коридор шириной пять километров, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. При этом города Шуша, об освобождении которого ранее заявили в Баку, данный пункт не касается. Кроме того, до 20 ноября Армения должна передать Агдамский и часть удерживаемого им Газахского района Азербайджана.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.
Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.
В ближайшие три года должен быть определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан при этом гарантирует безопасность транспортного сообщения по Лачинскому коридору.
Внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.
Все экономические и транспортные связи в регионе должны разблокировать, при этом Армения обязалась обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономией. Контролировать сообщение будут российские пограничники. Кроме того, планируется обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, который свяжут основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что эти договоренности ставят точку в урегулировании карабахского конфликта, который длится с 1988 года.
Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. До 10 ноября были предприняты три попытки перемирия, но они оказались безуспешны.
Ситуация осложняется тем, что Баку активно поддерживает Анкара (Турция — член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОДКБВладимир ПутинООНСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Ситуация в ЕреванеБеспорядки в Ереване. Онлайн-репортаж02:23
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
08:22"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
08:17В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
08:14Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:12Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
08:11ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
08:02Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
07:57В Крыму заявили о прорыве международной блокады
07:54Найдены останки самых древних близнецов
07:43Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:18В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
07:12Российские миротворцы вылетели в Карабах
06:59Пашинян заявил, что находится в Армении
06:47Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий
06:19О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
06:17Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
06:04Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
05:56Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
05:51На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
05:49Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах
Лента новостейМолния