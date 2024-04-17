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В Госдуме назвали миссию российских миротворцев в Карабахе выполненной - РИА Новости, 17.04.2024
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15:41 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/mirotvortsy-1940597141.html
В Госдуме назвали миссию российских миротворцев в Карабахе выполненной
В Госдуме назвали миссию российских миротворцев в Карабахе выполненной - РИА Новости, 17.04.2024
В Госдуме назвали миссию российских миротворцев в Карабахе выполненной
Миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе можно считать полностью выполненной, миротворцы сыграли немаловажную роль в предотвращении... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T15:41
2024-04-17T15:41
в мире
нагорный карабах
азербайджан
россия
алексей журавлев
госдума рф
вооруженные силы рф
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе можно считать полностью выполненной, миротворцы сыграли немаловажную роль в предотвращении кровопролития, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято высшим руководством РФ и Азербайджана. "Мирное население удалось сохранить, им помогали и при эвакуации, и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием. Сейчас миссию можно считать полностью выполненной, а значит, нашим военным пора возвращаться домой", - сказал Журавлев. Депутат отметил, что миротворцы теперь не нужны, поскольку в Нагорном Карабахе нет никаких противоборствующих сторон, а с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит. "Российский контингент был там необходим, пока продолжался конфликт, и сыграл немаловажную роль в том, чтобы в 2023 году там не случилось масштабного кровопролития, встав между враждующими армиями. Причем, порой этого удавалось добиться лишь ценой жизни наших военных – мы помним, что там было несколько погибших и раненых", - подчеркнул он. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
https://ria.ru/20240101/karabakh-1919298633.html
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в мире, нагорный карабах, азербайджан, россия, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы рф, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Нагорный Карабах, Азербайджан, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме назвали миссию российских миротворцев в Карабахе выполненной

Депутат Журавлев: миротворческая миссия в Карабахе полностью выполнена

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский бронетранспортер БТР-80 подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе можно считать полностью выполненной, миротворцы сыграли немаловажную роль в предотвращении кровопролития, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что начался вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Помощник азербайджанского президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха принято высшим руководством РФ и Азербайджана.
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"Мирное население удалось сохранить, им помогали и при эвакуации, и в лечении, и в обеспечении водой и продовольствием. Сейчас миссию можно считать полностью выполненной, а значит, нашим военным пора возвращаться домой", - сказал Журавлев.
Депутат отметил, что миротворцы теперь не нужны, поскольку в Нагорном Карабахе нет никаких противоборствующих сторон, а с тем, что Карабах принадлежит Азербайджану, уже никто не спорит. "Российский контингент был там необходим, пока продолжался конфликт, и сыграл немаловажную роль в том, чтобы в 2023 году там не случилось масштабного кровопролития, встав между враждующими армиями. Причем, порой этого удавалось добиться лишь ценой жизни наших военных – мы помним, что там было несколько погибших и раненых", - подчеркнул он.
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После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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21 декабря 2023, 13:11
 
В миреНагорный КарабахАзербайджанРоссияАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы РФУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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