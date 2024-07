https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - РИА Новости, 03.07.2024

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:18

2024-07-03T02:18

2024-07-03T02:18

справки

шос

чжан мин

нарендра моди

касым-жомарт токаев

россия

китай

казахстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106912/68/1069126853_0:242:1462:1064_1920x0_80_0_0_8fc77b611482eea9a58fc09ca3860571.jpg

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. В 2021 году на саммите ШОС в Душанбе был начат процесс повышения статуса Ирана в составе Организации до уровня государства-члена; в 2022 году на Самаркандском саммите ШОС аналогичная процедура запущена в отношении Белоруссии. В июле 2023 года Иран стал полноправным членом ШОС на саммите в Нью-Дели. Ожидается, что Белоруссия станет 10 членом ШОС на саммите в Астане в июле 2024 года. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия и Монголия.Странами-партнерами по диалогу в настоящий момент являются Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. К основным целям ШОС относятся: укрепление взаимного доверия и добрососедства между странами-участницами; содействие их эффективному сотрудничеству в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также в сфере образования, энергетики, транспорта, туризма, защиты окружающей среды и других; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе; продвижение к созданию демократического, справедливого и рационального нового международного политического и экономического порядка.Свою историю Шанхайская организация сотрудничества ведет с 1996 года, когда в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана было подписано "Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы". После подписания этого документа появился термин "Шанхайская пятерка". В 1997 году в Москве странами было подписано "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы". Эти два документа заложили механизм взаимного доверия в военной области в приграничных районах, способствовали установлению поистине партнерских отношений.Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д.После включения в организацию Узбекистана в 2001 году "пятерка" стран стала "шестеркой" и была переименована в Шанхайскую организацию сотрудничества.В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС, была подписана Хартия Шанхайской организации сотрудничества, вступившая в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы Организации, ее структуру и основные направления деятельности.Приоритетом ШОС, зафиксированным в Хартии, является обеспечение региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Наряду с этим, на передний план выходят усилия по углублению экономической кооперации, прежде всего в транспортной, торговой и инвестиционной сферах, а также расширение гуманитарных контактов. Важным шагом в укреплении правовой базы объединения стало подписание в Бишкеке (Киргизия) в августе 2007 года Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (вступил в силу в 2012 году).В 2006 году организация анонсировала планы борьбы с международной наркомафией как финансовой опорой терроризма в мире, в 2008 году – активное участие в нормализации обстановки в Афганистане.Параллельно деятельность ШОС получила и широкую экономическую направленность. В сентябре 2003 года главы правительств стран-членов ШОС приняли Программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. В ноябре 2019 года стороны подписали новую редакцию программы, рассчитанную до 2035 года. Программа определяет первоочередные задачи в самых разных областях, в том числе, в торговле, банковском и финансовом сотрудничестве, транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, туризме, образовании, инновациях, сфере пространственного развития, межрегиональном сотрудничестве. При этом акцент предполагается сделать на цифровизации и высоких технологиях. Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он определяет приоритеты и вырабатывает основные направления деятельности Организации, решает принципиальные вопросы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями, а также рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глав государств глава государства-организатора очередного заседания. Место проведения очередного заседания Совета определяется, как правило, в порядке русского алфавита названий государств-членов ШОС.Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкретным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия в рамках Организации. Совет собирается на очередные заседания один раз в год. Председательствует на заседании Совета глава правительства (премьер-министр) государства, на территории которого проводится заседание. Место проведения очередного заседания Совета определяется по предварительной договоренности глав правительств (премьер-министров) государств-членов. Помимо заседаний СГГ и СГП, действует также механизм встреч на уровне руководителей парламентов, секретарей советов безопасности, министров иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций, экономики, транспорта, культуры, образования, здравоохранения, руководителей правоохранительных ведомств, верховных судов,генеральных прокуроров.Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК). В рамках Шанхайской организации сотрудничества также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС. Страны председательствуют в Организации поочередно, с годовой цикличностью, завершая срок полномочий саммитом на территории председательствующего государства. Решения в ШОС принимаются на основе консенсуса. Организация имеет два постоянно действующих органа – секретариат в Пекине (Китай) под руководством генерального секретаря и Исполнительный комитет региональной антитеррористической структуры (РАТС) в Ташкенте (Узбекистан).Генеральный секретарь и директор исполнительного комитета назначаются Советом глав государств сроком на три года. Эти посты соответственно занимают Чжан Мин (Китай) и Руслан Мирзаев (Узбекистан). Официальные рабочие языки ШОС – русский и китайский.В 2024 году саммит ШОС прошел 4 июля под председательством Индии в виртуальном режиме. Тема саммита: Towards a SECURE SCO ("На пути к безопасному ШОС"). Слово SECURE в данном случае не только означает "безопасный", но и является аббревиатурой из первых букв следующих слов и выражений: security (безопасность), economy and trade (экономика и торговля), connectivity (взаимосвязанность), unity (единство), respect for sovereignty and territorial integrity (уважение суверенитета и территориальной целостности) и environment (окружающая среда). Эту аббревиатуру предложил на саммите ШОС в 2018 году премьер-министр Индии Нарендра Моди.Встреча лидеров ШОС ознаменовалась присоединением Ирана в качестве полноправного члена организации. В рамках саммита также был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена.По итогам саммита лидеры Шанхайской организации сотрудничества подписали совместную Нью-Делийскую декларацию. В ней они отметили открытость объединения для широкого сотрудничества и подтвердили, что политика ШОС не направлена против других государств. Страны-участницы ШОС выступили за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор политического и социально-экономического развития. Основой устойчивого развития международных отношений являются принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств.Страны-участницы ШОС также выступили за неукоснительное соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия и за сохранение космического пространства свободным от оружия.Лидеры ШОС заявили о важности наращивания совместных усилий международного сообщества по противодействию попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок.Страны-участницы ШОС также высказались за реализацию заинтересованными государствами-членами "дорожной карты" по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.Очередной саммит ШОС пройдет 3-4 июля 2024 года в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

китай

казахстан

узбекистан

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, шос, чжан мин, нарендра моди, касым-жомарт токаев, россия, китай, казахстан, узбекистан, киргизия, таджикистан