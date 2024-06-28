Глава МИД представит Индию на саммите ШОС
Глава МИД Джайшанкар представит Индию на саммите ШОС
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал.
"Индийскую делегацию в на саммите ШОС возглавит министр иностранных дел", - сообщил Джайсвал в ходе еженедельного брифинга.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.