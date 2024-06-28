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Глава МИД представит Индию на саммите ШОС - РИА Новости, 28.06.2024
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13:47 28.06.2024 (обновлено: 14:13 28.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240628/shos-1956095970.html
Глава МИД представит Индию на саммите ШОС
Глава МИД представит Индию на саммите ШОС - РИА Новости, 28.06.2024
Глава МИД представит Индию на саммите ШОС
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Рандхир... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:47
2024-06-28T14:13
в мире
субраманиам джайшанкар
индия
шос
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал."Индийскую делегацию в на саммите ШОС возглавит министр иностранных дел", - сообщил Джайсвал в ходе еженедельного брифинга.Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
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в мире, субраманиам джайшанкар, индия, шос
В мире, Субраманиам Джайшанкар, Индия, ШОС
Глава МИД представит Индию на саммите ШОС

Глава МИД Джайшанкар представит Индию на саммите ШОС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал.
"Индийскую делегацию в на саммите ШОС возглавит министр иностранных дел", - сообщил Джайсвал в ходе еженедельного брифинга.
Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В Турции заявили, что ШОС укрепится после саммита в Астане
09:16
 
В миреСубраманиам ДжайшанкарИндияШОС
 
 
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