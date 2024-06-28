https://ria.ru/20240628/shos-1956095970.html

Глава МИД представит Индию на саммите ШОС

Глава МИД представит Индию на саммите ШОС - РИА Новости, 28.06.2024

Глава МИД представит Индию на саммите ШОС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Рандхир... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:47

2024-06-28T13:47

2024-06-28T14:13

в мире

субраманиам джайшанкар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар будет представлять страну на саммите Шанхайской организации сотрудничества, заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал."Индийскую делегацию в на саммите ШОС возглавит министр иностранных дел", - сообщил Джайсвал в ходе еженедельного брифинга.Саммит ШОС состоится 3-4 июля в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоящее мероприятие пройдет под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию".ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Как ожидается, Белоруссия станет полноправным членом ШОС на саммите в июле нынешнего года.

https://ria.ru/20240628/shos-1956016601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, субраманиам джайшанкар, индия, шос